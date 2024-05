Le financement accordé fera progresser la recherche et l'innovation canadiennes de pointe de la prochaine génération

OTTAWA, ON, le 31 mai 2024 /CNW/ - Pour réaliser des percées en recherche et en sciences au pays, il faut avoir des installations et de l'équipement modernes et de haute qualité. Ces laboratoires et centres de recherche sont le berceau des percées médicales et scientifiques qui permettent de résoudre les problèmes du monde réel et de susciter les occasions économiques de l'avenir.

Aujourd'hui, la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jenna Sudds, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, et le député fédéral de Gatineau, l'honorable Steven MacKinnon, ont annoncé un financement de 176 millions de dollars sur cinq ans prévu dans le budget de 2024. Ces fonds seront octroyés à CANARIE, un organisme sans but lucratif qui permet aux chercheurs, aux éducateurs et aux innovateurs du Canada d'établir des liens entre eux, entre les données et avec les instruments scientifiques grâce à un réseau à ultra haute vitesse. CANARIE est également l'opérateur canadien du réseau Wi-Fi mondial sécurisé d'étudiants et de chercheurs eduroam.

La vitesse du réseau étant des centaines de fois plus rapide que celle des réseaux résidentiels ou commerciaux conventionnels, cet investissement fera en sorte que l'infrastructure essentielle relie en toute sécurité les chercheurs dans tous les principaux établissements d'enseignement postsecondaire de renommée mondiale d'un bout à l'autre du Canada. CANARIE et ses 13 partenaires provinciaux et territoriaux forment le Réseau national de la recherche et de l'éducation du Canada (RNRE). Ce réseau relie les chercheurs, les éducateurs et les innovateurs entre eux et entre les données mondiales, et avec la technologie. CANARIE collabore avec des partenaires du RNRE, du gouvernement, du milieu universitaire et du secteur privé afin de renforcer la cybersécurité dans plus de 220 établissements d'enseignement postsecondaire et de recherche canadiens.

Au Canada, les installations de recherche de calibre mondial jouent un rôle essentiel dans la mise au point de solutions aux grands défis ainsi que dans l'établissement d'un avenir résilient et durable. Les investissements réalisés à l'appui des infrastructures de sciences et de recherche stimulent l'innovation et contribuent à attirer et à former le talent scientifique de la prochaine génération, ce qui permettra de créer un avenir meilleur pour la population du Canada et du monde entier.

Citations

« La recherche canadienne a contribué, à maintes reprises, à l'amélioration de notre société, de notre économie et de notre système de soins de santé. Les investissements stratégiques que réalise le gouvernement témoignent de son engagement de favoriser l'innovation, de relever les défis mondiaux et de former les chefs de file scientifiques de la prochaine génération. En modernisant les installations et l'équipement de pointe, ces initiatives permettront à la communauté canadienne de la recherche d'atteindre de nouveaux sommets d'excellence. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« CANARIE joue un rôle crucial dans l'avancement de l'économie numérique au Canada en fournissant des réseaux haute vitesse, des outils de gestion des données et des solutions en matière de cybersécurité aux institutions de recherche d'un bout à l'autre du pays. Ce financement souligne l'engagement du gouvernement de favoriser l'innovation et s'assurer que les chercheurs canadiens ont les outils et les ressources de calibre mondial dont ils ont besoin pour piloter des découvertes révolutionnaires et soutenir la compétitivité de notre pays sur la scène mondiale. Ensemble, nous créons les possibilités, nous stimulons l'innovation et nous accélérons la croissance économique pour des générations à venir. »

- La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jenna Sudds

« Faire progresser la prochaine génération d'infrastructure de pointe en recherche et en innovation au Canada est essentiel pour trouver des solutions aux principaux défis et pour dessiner un avenir novateur et durable. Des investissements comme celui-ci montrent l'engagement continu du gouvernement à soutenir l'écosystème de la science et de la recherche au Canada. »

- Le leader du gouvernement à la Chambre des communes et député fédéral de Gatineau, l'honorable Steven MacKinnon

« Félicitations à CANARIE pour le renouvellement de son mandat de cinq ans auprès du gouvernement. Cela permettra à l'organisme de continuer à apporter son soutien de pointe aux chercheurs, aux éducateurs et aux innovateurs canadiens. Depuis 1993, CANARIE a fait son chemin pour devenir un chef de file mondial, en créant une plateforme numérique puissante qui relie nos chercheurs et nos établissements d'enseignement de calibre mondial entre eux et avec le reste de la planète. L'investissement renouvelé en faveur de CANARIE pour les cinq prochaines années fera progresser la collaboration scientifique et accélérer l'innovation canadienne, ouvrant de nouvelles frontières pour la croissance économique canadienne et le bien-être de notre population. »

- Le député fédéral d'Ottawa-Centre, Yasir Naqvi

Faits en bref

Depuis 2016, le gouvernement du Canada a investi plus de 16 milliards de dollars pour soutenir les sciences et la recherche.

Ces nouveaux investissements en infrastructure s'ajoutent à l'aide fédérale actuelle destinée à la recherche : Le Fonds stratégique des sciences, qui a annoncé les résultats de son premier concours en décembre 2023, accorde un soutien de 800 millions de dollars à 24 organismes tiers de science et de recherche à compter de 2024-2025. Le Canada a récemment conclu des négociations en vue d'être membre associé d'Horizon Europe, ce qui permettra aux Canadiennes et aux Canadiens d'avoir accès à un plus large éventail de possibilités de recherche dans le cadre du programme européen à compter de cette année. Le budget de 2024 prévoit l'octroi de 825 millions de dollars pour augmenter le soutien à la population étudiante à la maîtrise, au doctorat et au postdoctorat ainsi que le versement de 1,8 milliard de dollars aux conseils subventionnaires fédéraux afin de hausser les subventions de recherche de base et de soutenir le milieu canadien de la recherche. L'augmentation du financement offert par le gouvernement fédéral à l'appui des sciences et de la technologie, à l'externe et à l'interne, est constante : le financement était de 44 % plus élevé en 2023 qu'en 2015.



Liens connexes

Restez branchés

Pour obtenir plus de renseignements ou pour connaître les services offerts par le Ministère, visitez le site Web d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Suivez le compte Science canadienne sur les médias sociaux.

X (Twitter) : @ScienceCdn | Facebook : Science canadienne | Instagram : @sciencecdn

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements: Geneviève Lemaire, Attachée de presse et conseillère en communication, Cabinet de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jenna Sudds, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]; Audrey Milette, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]