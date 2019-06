Le gouvernement du Canada aide le Manitoba à soulager les pressions liées à l'hébergement

OTTAWA, le 11 juin 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est résolu à travailler en collaboration avec les provinces et les municipalités afin de relever les défis que peuvent poser l'augmentation des demandes d'asile et de la migration irrégulière. Pour aider le Manitoba, le gouvernement lui versera 5 millions de dollars pour couvrir les frais engagés en 2017 et 2018 liés à l'hébergement temporaire en réponse à l'afflux des demandeurs d'asile.

Ces fonds s'ajoutent aux 3 millions de dollars déjà versés à la province en juin 2018.

Ce soutien permettra à la province du Manitoba de poursuivre son travail avec ses partenaires pour concevoir des solutions efficaces aux enjeux liés à l'hébergement temporaire. Il aidera aussi au renforcement des capacités de la province en vue de cerner des solutions durables à long terme.

Le gouvernement du Canada prend des mesures pour investir dans l'intégrité de notre système frontalier et d'octroi de l'asile. Ainsi, il y a eu une réduction importante du nombre de personnes qui franchissent irrégulièrement la frontière. Le gouvernement est impatient de poursuivre son travail de concert avec le Manitoba et les autres partenaires provinciaux pour déterminer la meilleure manière dont tous les ordres de gouvernement peuvent travailler ensemble pour soulager les pressions liées à l'hébergement dans nos collectivités.

Citations

« La province du Manitoba nous a été d'une aide précieuse tandis que nous nous attaquons aux défis liés à l'augmentation de la migration mondiale. Nous continuerons de travailler de concert avec nos partenaires clés et de les soutenir pour trouver des logements temporaires pour les personnes dans le besoin, y compris les demandeurs d'asile. »

- L'honorable Bill Blair, ministre de la Sécurité frontalière et de la Réduction du crime organisé

« Le Manitoba a toujours été une province accueillante, mais l'afflux de demandeurs d'asile au Canada nécessite une solution nationale coordonnée. Nous nous réjouissons de ce soutien financier et de ce partenariat avec le Canada pour nous aider à défrayer les coûts d'environ 17 millions de dollars et de répondre aux besoins liés à l'hébergement des personnes à la recherche d'une vie plus sûre dans notre province et notre pays. Nous continuerons de travailler de concert avec nos partenaires fédéraux et de soutenir les organismes pour assurer la sécurité et le bien-être des personnes qui cherchent refuge et des personnes qui vivent dans les collectivités concernées. »

- L'honorable Kelvin Goertzen, ministre de l'Éducation et de la Formation

Produits connexes

Liens connexes

Suivez-nous :

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Renseignements: Personnes-ressources à l'intention des médias seulement : Marie-Emmanuelle Cadieux, Conseillère principale en communications, Cabinet du ministre de la Sécurité frontalière et de la Réduction du crime organisé, marie-emmanuelle.cadieux@canada.ca; Relations avec les médias, Direction générale des communications, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 613-952-1650, IRCC.COMMMediaRelations-RelationsmediasCOMM.IRCC@cic.gc.ca

Related Links

http://www.cic.gc.ca