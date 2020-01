Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest s'associe avec Bell Cause pour la cause et Northwestel afin d'annoncer un financement de 500 000 $ pour des programmes de santé mentale destinés aux enfants, aux adolescents et aux adultes

YELLOWKNIFE, le 15 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Le Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, en partenariat avec Bell Cause pour la cause et Northwestel, a annoncé aujourd'hui une collaboration de 500 000 $ destinée à appuyer l'Institut des Familles Solides afin d'offrir des services en santé mentale aux enfants, aux adolescents, aux adultes et aux familles de l'ensemble des Territoires du Nord-Ouest.

L'Institut des Familles Solides est un organisme de bienfaisance primé qui offre aux enfants, aux adolescents, aux adultes et à leurs familles des programmes fondés sur des données probantes pour surmonter des problèmes importants comme l'anxiété et les troubles de comportement. L'Institut des Familles Solides est actuellement actif dans neuf provinces du Canada et utilise une approche novatrice d'encadrement à distance pour soutenir les clients tout en respectant leur vie privée. Les conseillers de l'Institut des Familles Solides offrent du soutien dans les moments et les circonstances où les gens ont besoin d'aide; à la maison, le jour comme la nuit.

Les programmes et le soutien offerts par l'Institut des Familles Solides seront disponibles en anglais et en français lorsqu'il lancera officiellement sa programmation dans les Territoires du Nord-Ouest plus tard ce mois-ci. Les programmes de l'Institut des Familles Solides ont été conçus en collaboration avec des partenaires, y compris des conseillers autochtones. Tous les conseillers de l'Institut des Familles Solides sont formés à la diversité et reçoivent une formation sur les compétences culturelles.

« Notre gouvernement s'engage à prendre des décisions qui favorisent l'amélioration de la vie des résidents des T.N.-O. En nous associant à Bell Cause pour la cause, à Northwestel et à l'Institut des Familles Solides, nous sommes en mesure de fournir des services de soutien en mieux-être mental et en difficultés comportementales aux personnes, aux familles, aux aidants et aux jeunes quand et où ils en ont besoin, à même leur collectivité. Il n'y a aucune liste d'attente pour ce service novateur, flexible et fondé sur des données probantes qui sera accessible par téléphone et pourra être adapté pour répondre aux besoins de chaque personne. »

- Diane Thom, Ministre de la Santé et des Services sociaux

« Bell Cause pour la cause a le plaisir d'accroître son partenariat avec l'Institut des Familles Solides afin d'offrir de nouvelles ressources en santé mentale aux familles des Territoires du Nord-Ouest. Bell et Northwestel prennent le même engagement que le Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest : accroître l'accès à du soutien en santé mentale de manière à changer réellement la vie des gens. »

- Mary Deacon, présidente de Bell Cause pour la cause

« En tant que partenaire de longue date de Bell Cause pour la cause et ardent défenseur de la cause de la santé mentale dans le Nord, Northwestel est fière de participer à l'annonce d'aujourd'hui concernant l'offre de ressources supplémentaires aux familles des Territoires du Nord-Ouest. La santé mentale nous touche tous, et j'aimerais remercier Bell Cause pour la cause, le Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et l'Institut des Familles Solides pour les efforts qu'ils déploient en vue de faire de la santé mentale une priorité au sein de nos collectivités. »

- Curtis Shaw, président de Northwestel

« L'Institut des Familles Solides est fier de s'associer au Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O.), à Bell Cause pour la cause et à Northwestel afin d'accroître l'accès à des services de santé mentale en temps opportun pour les enfants, les jeunes, les adultes et les familles. Nous sommes privilégiés de travailler avec ces partenaires afin d'améliorer l'accès aux soins. L'annonce de cet investissement nous permet d'offrir aux résidents des T.N.-O. nos programmes axés sur les compétences dont l'efficacité a été démontrée pour surmonter les problèmes de santé mentale. En dotant les gens de compétences pour la vie, nous leur assurons un avenir plus sain. Grâce au financement jumelé annoncé aujourd'hui, nous améliorerons ensemble le bien-être des personnes qui ont besoin d'aide. L'Institut des Familles Solides lève son chapeau à Bell Cause pour la cause, au Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et à Northwestel pour leur engagement financier envers l'amélioration du bien-être en santé mentale pour tous. »

- Dre Patricia Lingley-Pottie, présidente et première dirigeante de l'Institut des Familles Solides

La Journée Bell Cause pour la cause aura lieu le 29 janvier

Tout le monde est invité à se joindre à la conversation pendant la Journée Bell Cause pour la cause en envoyant des messages de soutien sur diverses plateformes afin d'accroître la sensibilisation et d'encourager des actions en faveur de la santé mentale.

Bell versera, pour chacune des interactions ci-dessous, 5 cents au profit de programmes canadiens en santé mentale; les participants n'auront pas à payer d'autres frais que ceux qu'ils paient habituellement à leur fournisseur pour leur service Internet et de téléphonie :

Parler : Chaque appel mobile et interurbain effectué par les clients des services sans fil et téléphoniques de Bell.

Texter : Chaque message texte envoyé par les clients des services sans fil de Bell.

Twitter : Chaque tweet et rediffusion de tweet utilisant le mot-clic #BellCause et présentant l'émoji spécial Bell Cause pour la cause, et chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause à l'adresse Twitter.com/Bell_Cause .

et présentant l'émoji spécial Bell Cause pour la cause, et chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause à l'adresse . Facebook : Chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause sur la page Facebook.com/BellCausePourLaCause et chaque utilisation du cadre Bell Cause pour la cause.

et chaque utilisation du cadre Bell Cause pour la cause. Instagram : Chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause à l'adresse Instagram.com/bell_cause .

. Snapchat : Chaque utilisation du filtre Bell Cause pour la cause et chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause.

YouTube : Chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause à l'adresse YouTube.com/BellCanadaFR .

L'initiative en santé mentale Bell Cause pour la cause repose sur quatre grands piliers d'intervention : Lutte contre la stigmatisation, Soins et accès, Recherche et Leadership en milieu de travail. Depuis son lancement en septembre 2010, Bell Cause pour la cause s'est associée à plus de 1 000 organismes offrant des services en santé mentale à l'échelle du pays, et a versé d'importants dons à des hôpitaux, à des universités et à d'autres organismes de recherche et de soins. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca/Cause .

À propos de Northwestel - Northwestel Inc. dessert la plus grande zone d'exploitation de toutes les entreprises de télécommunications en Occident, couvrant la région la plus distante et accidentée du Canada. Elle offre une gamme complète de solutions voix, vidéo et données aux clients résidentiels et d'affaires des Territoires du Nord-Ouest, du Nunavut, du Yukon, du nord de la Colombie-Britannique, ainsi que de High Level, en Alberta.

À propos de l'Institut des Familles Solides - L'Institut des Familles Solides est un organisme de bienfaisance primé qui offre des programmes éprouvés en vue d'améliorer la santé mentale et le bien-être en tirant parti des avantages provenant de conseillers hautement qualifiés et d'une technologie novatrice. L'Institut des Familles Solides élimine les obstacles aux soins afin que les gens puissent y avoir accès rapidement, peu importe l'endroit où ils vivent. Grâce à l'approche centrée sur la famille de l'Institut des Familles Solides, les appels d'encadrement sont réservés à des heures accommodantes, de jour comme de nuit. Cela signifie qu'il n'est pas nécessaire de se déplacer et qu'il n'y a pas de temps perdu au travail ou à l'école; les services sont gratuits pour les familles et la stigmatisation est virtuellement éliminée. Les soins sont personnalisés afin de répondre aux besoins des clients. Les programmes de l'Institut des Familles Solides ciblent les problèmes importants qui causent des déficiences chez l'adulte, l'enfant, le jeune ou la famille, comme les problèmes de comportement, l'anxiété et l'énurésie nocturne.

Pour en savoir plus, veuillez visiter le site http://famillessolides.com .

