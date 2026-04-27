Une soirée placée sous le signe de l'engagement et du spectacle permet de financer des bourses d'études et des programmes locaux qui éliminent les obstacles et ouvrent les portes à la prochaine génération de leaders canadiens.

Offrant une performance d'une soirée seulement, Lionel Richie est l'exemple même de la générosité, ce qui se traduit par un objectif encore plus important lors de cet événement inoubliable.

TORONTO, le 27 avril 2026 /CNW/ - La Fondation TELUS pour un futur meilleur a annoncé son troisième gala annuel, qui aura lieu le 18 juin 2026 dans l'emblématique pavillon TELUS Centre for Performance and Learning, à Toronto. Alors que les jeunes Canadiens sont confrontés à des défis de plus en plus nombreux, qu'il s'agisse de problèmes de santé mentale, d'obstacles à l'emploi ou de difficultés financières, le gala rassemble des personnalités éminentes des milieux des affaires, de la philanthropie, des technologies et de la culture afin de collecter des fonds pour s'attaquer à ces problèmes urgents. Depuis sa création, la Fondation TELUS pour un futur meilleur, avec le soutien des 13 Comités d'investissement communautaire de TELUS, a versé 137 millions de dollars pour venir en aide aux jeunes partout au pays. En 2025 seulement, la Fondation a généré des retombées supérieures à 10 millions de dollars grâce à des subventions destinées à financer des programmes essentiels de santé et d'éducation axés sur les jeunes ainsi qu'à des bourses d'études qui permettent à la prochaine génération d'acteurs du changement de réaliser leurs rêves d'études postsecondaires.

« Lorsque nous investissons dans la jeunesse, nous investissons dans l'avenir de nos collectivités, affirme Nimmi Kanji, directrice générale de la Fondation TELUS pour un futur meilleur. Le gala « Ensemble pour demain » représente notre engagement collectif à éliminer les obstacles et à faire en sorte que chaque jeune au Canada, quelle que soit sa situation, ait la possibilité de réaliser son plein potentiel. Les jeunes d'aujourd'hui sont confrontés à de nombreux obstacles, notamment à des pressions financières sans précédent qui menacent de limiter leurs ambitions. En leur apportant le soutien dont ils ont besoin, nous leur permettons de devenir les leaders et les acteurs du changement dont nos collectivités ont désespérément besoin. »

Tous les fonds recueillis dans le cadre du gala appuient directement la mission de la Fondation TELUS pour un futur meilleur, qui est d'aider les jeunes à atteindre leur plein potentiel grâce à deux programmes essentiels :

Le programme de bourses d'études TELUS octroie jusqu'à 5 000 $ par année à plus de 500 étudiants et étudiantes de niveau postsecondaire au parcours scolaire digne de mention qui sont confrontés à des difficultés financières et qui s'engagent à redonner à leur collectivité. En plus de l'aide financière, les lauréats et lauréates ont également accès à du soutien, notamment à des forfaits de services mobiles et Internet pour l'avenir de TELUS sans frais ou à prix réduit, à des services en santé mentale offerts par TELUS Santé et à des occasions de perfectionnement professionnel. Depuis son lancement en 2023, le programme a aidé 2 000 étudiants et étudiantes, et plus de la moitié d'entre eux étaient les premiers dans leur famille à poursuivre des études supérieures.

octroie jusqu'à 5 000 $ par année à plus de 500 étudiants et étudiantes de niveau postsecondaire au parcours scolaire digne de mention qui sont confrontés à des difficultés financières et qui s'engagent à redonner à leur collectivité. En plus de l'aide financière, les lauréats et lauréates ont également accès à du soutien, notamment à des forfaits de services mobiles et Internet pour l'avenir de TELUS sans frais ou à prix réduit, à des services en santé mentale offerts par TELUS Santé et à des occasions de perfectionnement professionnel. Depuis son lancement en 2023, le programme a aidé 2 000 étudiants et étudiantes, et plus de la moitié d'entre eux étaient les premiers dans leur famille à poursuivre des études supérieures. Les subventions des Comités d'investissement communautaire de TELUS servent à financer des programmes de bienfaisance essentiels destinés aux jeunes. La Fondation et ses 13 Comités d'investissement communautaire de TELUS au pays versent chaque année 6 millions de dollars en subventions à plus de 500 organismes de bienfaisance locaux. Ces subventions appuient des programmes novateurs en santé et en éducation axés sur la technologie qui aident des millions de jeunes à acquérir des compétences essentielles, à gagner en confiance et à développer un profond sentiment d'appartenance à leur collectivité.

« Non seulement le programme de bourses d'études TELUS m'a aidée à payer mes études, mais il m'a permis de me consacrer à ce qui me passionne : promouvoir l'équité en matière de santé et faire entendre la voix des groupes sous-représentés, affirme Samarah Maqbool, diplômée de l'Université McMaster et lauréate d'une bourse d'études TELUS qui siège au Comité d'investissement communautaire de TELUS de la région du Grand Toronto et de Hamilton. J'ai moi-même fait l'expérience des obstacles auxquels se heurtent les populations vulnérables lorsqu'elles cherchent du soutien en santé mentale. Grâce à mon travail dans le domaine de la santé mentale et de la consommation de substances chez les jeunes, je mets mon expérience personnelle au service d'un changement concret. Le soutien de TELUS m'a été d'une aide précieuse pour trouver un équilibre entre mes études, mon engagement militant et mon propre bien-être. Aujourd'hui, en tant que membre d'un Comité d'investissement communautaire, je peux contribuer à orienter le financement vers des initiatives en santé mentale chez les jeunes qui peuvent vraiment transformer des vies. »

Le gala « Ensemble pour demain » est devenu le principal événement philanthropique au pays consacré à l'autonomisation des jeunes. Fort du succès des deux premiers galas - qui ont permis d'amasser plus de 5 millions de dollars - l'événement de cette année, animé par la personnalité de la télévision Cheryl Hickey, promet une soirée extraordinaire, alliant divertissement et engagement. La soirée s'achèvera par une prestation exclusive de Lionel Richie, gagnant de quatre prix Grammy . Après le gala, les partenaires de l'initiative sont invités à prendre part à la fête de fin de soirée en compagnie du DJ Jake Wahlberg. Ils auront la possibilité de miser sur des articles uniques à l'occasion d'une vente aux enchères en direct tout en soutenant directement la mission de la Fondation.

La Fondation tient à remercier tout particulièrement TELUS et ses nombreux commanditaires, donateurs et bénévoles qui rendent possible la tenue de cet événement remarquable.

Pour en savoir plus sur le gala de la Fondation TELUS pour un futur meilleur, veuillez visiter futurmeilleur.com/gala. Pour en savoir plus sur les commandites et la participation au gala, veuillez envoyer un courriel à [email protected].

À propos de la Fondation TELUS pour un futur meilleur

La Fondation TELUS pour un futur meilleur est animée par la conviction que chaque jeune mérite d'avoir la chance de réaliser tout son potentiel.

En tant qu'organisme de bienfaisance canadien enregistré et membre d'un mouvement mondial plus vaste, nous transformons cette conviction en action. Depuis 2005, la Fondation et les Comités d'investissement communautaire de TELUS ont accordé 150 millions de dollars de financement à plus de 11 000 initiatives caritatives au Canada et ailleurs dans le monde, et ainsi contribué à créer un futur meilleur pour des millions de jeunes. Au Canada, nous avons versé 137 millions de dollars en subventions. De plus, depuis le lancement du programme de bourses d'études TELUS en 2023, nous avons remis 2 000 bourses totalisant plus de 6 millions de dollars à des étudiants méritants à l'échelle nationale, en vue d'offrir à tous les jeunes au Canada désireux de faire des études postsecondaires la possibilité de le faire.

Nous aidons également chaque année les jeunes issus de milieux défavorisés à acquérir des compétences, à gagner en assurance et à développer un sentiment d'appartenance afin qu'ils puissent s'épanouir pleinement, en finançant plus de 500 organismes de bienfaisance locaux et en remettant plus de 500 bourses. En 2025 seulement, nos retombées au Canada ont dépassé les 10 millions de dollars en subventions et en bourses d'études TELUS, ce qui nous permis de soutenir directement des programmes de santé et d'éducation essentiels pour les jeunes et de donner à la prochaine génération d'acteurs du changement les moyens de réaliser leur rêve de poursuivre des études postsecondaires.

Pour en savoir plus sur la Fondation TELUS pour un futur meilleur, visitez futurmeilleur.com ou suivez @FriendlyFutureFoundation sur Instagram et LinkedIn.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial œuvrant dans plus de 45 pays avec des produits d'exploitation annuels de plus de 20 milliards de dollars et plus de 21 millions de connexions clients à ses services à large bande de pointe pour les consommateurs, les entreprises et le secteur public. Déterminée à tirer parti de sa technologie pour générer des retombées sociales remarquables, TELUS est animée par la passion d'accorder la priorité aux clients et aux collectivités, établissant de nouvelles normes mondiales en matière d'excellence du service à la clientèle et de sociocapitalisme. TELUS Santé améliore plus de 161 millions de vies dans 200 pays grâce à des technologies novatrices en médecine préventive et en mieux-être. TELUS Agriculture & Biens de consommation tire profit des technologies numériques et de l'analyse des données pour optimiser la connexion entre les producteurs et les consommateurs. TELUS Numérique se spécialise dans la création de valeur pour les clients mondiaux grâce à son offre d'expériences numériques et de transformations numériques axées sur l'avenir. Guidée par la philosophie « Nous donnons où nous vivons », TELUS investit de façon continue dans des initiatives qui soutiennent l'éducation, la santé et le mieux-être communautaire. Le programme de bourses d'études TELUS lancé en 2023 visant à rendre l'éducation postsecondaire accessible aux jeunes du pays qui souhaitent poursuivre leurs études a permis de distribuer plus de 6 millions de dollars en bourses à 2 000 étudiants à ce jour. Depuis 2000, TELUS et ses membres de l'équipe, actuels et retraités, ont versé 1,85 milliard de dollars en argent, en contributions en nature, en temps et en programmes, ce qui comprend 2,5 millions de jours de bénévolat, et ce qui a valu à l'entreprise d'être désignée comme la plus généreuse au monde.

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SOURCE Fondation TELUS pour un futur meilleur