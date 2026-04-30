Cet investissement fondamental de 500 000 $, jumelé au programme de contrepartie du gouvernement fédéral, contribuera à éliminer les obstacles à l'éducation postsecondaire pour les étudiants des Premières Nations, Inuits et Métis

OHSWEKEN, ON, le 30 avril 2026 /CNW/ - Indspire et la Fondation TELUS pour un futur meilleur sont fières d'annoncer un partenariat de quatre ans d'une valeur de 500 000 $ visant à aider les étudiants autochtones à poursuivre des études postsecondaires par l'intermédiaire du programme de bourses d'études Bâtir un avenir meilleur et du programme de bourses d'études TELUS. Avec le financement de contrepartie du gouvernement fédéral, ce partenariat représente un investissement total de 1 million de dollars pour aider les jeunes Autochtones. Il offrira jusqu'à 320 bourses d'études TELUS à des étudiants des Premières Nations, Inuits et Métis qui sont inscrits à leur premier programme de premier cycle ou menant à un diplôme dans un établissement d'enseignement postsecondaire au Canada.

« Nous sommes ravis de travailler avec un partenaire qui partage notre engagement en faveur de la réconciliation et de l'équité en matière d'éducation, a déclaré Jocelyn W. Formsma, présidente et chef de la direction, Indspire. Le programme de bourses d'études TELUS est plus qu'un soutien financier. Il s'agit d'un investissement dans la prochaine génération de dirigeants, d'acteurs du changement et de professionnels autochtones. »

« Nous croyons en un monde où tous les jeunes ont un accès juste et équitable aux ressources dont ils ont besoin pour s'épanouir, a déclaré Nimmi Kanji, directrice générale de la Fondation TELUS pour un futur meilleur. En tant qu'organisation engagée envers la réconciliation avec les peuples autochtones, nous sommes fiers de poursuivre notre travail avec Indspire et d'offrir le programme de bourses d'études TELUS pour aider à surmonter les obstacles à l'éducation auxquels sont confrontés de nombreux jeunes autochtones. »

Les récipiendaires ont accès à une gamme complète de ressources, notamment les programmes Internet pour l'avenir et Mobilité pour l'avenir de TELUS (s'ils sont offerts dans la région), du soutien en santé mentale accessible en tout temps et offert par TELUS Santé, du mentorat, des stages et des occasions de perfectionnement professionnel, créant ainsi une voie d'accès vers la réussite.

« Le programme de bourses d'études TELUS a changé la donne pour moi, affirme Aidan Marchand, diplômé du programme de technologie architecturale du Red River College Polytech et boursier du programme de bourses d'études TELUS. Ce soutien allège mes soucis et m'a permis de me concentrer entièrement sur mes études. Il ne s'agit pas seulement d'aide financière, c'est un investissement dans mon avenir et dans les communautés pour lesquelles j'espère concevoir des projets un jour. J'aspire à travailler dans un cabinet d'architectes et à contribuer à concevoir l'avenir de ma ville, et grâce au soutien de la Fondation TELUS pour un futur meilleur, cette vision s'approche tranquillement de la réalité. »

Comment poser votre candidature

Les demandes de bourses d'études TELUS offertes dans le cadre de ce partenariat peuvent être soumises annuellement par l'entremise du programme Bâtir un avenir meilleur d'Indspire. Pour en savoir plus, visitez indspirefunding.ca/fr/fondation-telus-pour-un-futur-meilleur.

À propos d'Indspire

Indspire est un organisme de bienfaisance autochtone national qui célèbre l'excellence des Autochtones et investit dans l'éducation des membres des Premières Nations, des Inuits et des Métis afin d'engendrer des retombées bénéfiques à long terme pour ceux-ci, leurs familles, leurs collectivités et l'ensemble du Canada. Avec le soutien de ses partenaires financiers, Indspire offre une aide financière, propose des programmes et met à disposition des ressources afin que les étudiants des Premières Nations, Inuits et Métis atteignent leur plein potentiel. En 2024 et 2025, Indspire a versé plus de 31,6 millions de dollars à des étudiants des Premières Nations, Inuits et Métis, par l'intermédiaire de plus de 8 800 bourses au Canada.

À propos de la Fondation TELUS pour un futur meilleur

La Fondation TELUS pour un futur meilleur est animée par la conviction que chaque jeune mérite d'avoir la chance de réaliser tout son potentiel.

En tant qu'organisme de bienfaisance canadien enregistré et membre d'un mouvement mondial plus vaste, nous transformons cette conviction en action. Depuis 2005, la Fondation et les Comités d'investissement communautaire de TELUS ont accordé 150 millions de dollars de financement à plus de 11 000 initiatives caritatives au Canada et ailleurs dans le monde, et ainsi contribué à créer un futur meilleur pour des millions de jeunes. Au Canada, nous avons versé 137 millions de dollars en subventions. De plus, depuis le lancement du programme de bourses d'études TELUS en 2023, nous avons remis 2 000 bourses totalisant plus de 6 millions de dollars à des étudiants méritants à l'échelle nationale, en vue d'offrir à tous les jeunes au Canada désireux de faire des études postsecondaires la possibilité de le faire.

Nous aidons également chaque année les jeunes issus de milieux défavorisés à acquérir des compétences, à gagner en assurance et à développer un sentiment d'appartenance afin qu'ils puissent s'épanouir pleinement, en finançant plus de 500 organismes de bienfaisance locaux et en remettant plus de 500 bourses. En 2025 seulement, nos retombées au Canada ont dépassé les 10 millions de dollars en subventions et en bourses d'études TELUS, soutenant directement des programmes essentiels de santé et d'éducation axés sur les jeunes et permettant à la prochaine génération d'acteurs du changement de réaliser leur rêve de poursuivre des études postsecondaires.

Pour en savoir plus sur la Fondation TELUS pour un futur meilleur, visitez futurmeilleur.com ou suivez @teluspourunfuturmeilleur sur Instagram et LinkedIn.

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Vice-présidente, Communications et marketing

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SOURCE Fondation TELUS pour un futur meilleur