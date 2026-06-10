TELUS lance Télé Optik dans les régions de Montréal et de Québec : service étendu, options de regroupement et flexibilité en matière de divertissement

Les clients peuvent maintenant profiter d'une plateforme de divertissement tout-en-un avec diffusion en continu haut de gamme et plus de chaînes en direct, à la maison ou en déplacement

MONTRÉAL, le 10 juin 2026 /CNW/ - TELUS étend son service Télé Optik aux régions de Montréal et Québec, donnant accès aux clients à plus de 300 chaînes télé et à leurs plateformes de diffusion en continu préférées à la maison ou en déplacement, dans un forfait flexible. Avec Télé Optik, les clients peuvent créer leur sélection de divertissement idéale -- y compris illico+, Netflix, Crave, Disney+, Prime Video et Apple TV -- et réorganiser leur sélection tous les 30 jours, tout en économisant. En forfait avec Internet PureFibre, le service Télé Optik de TELUS permet aussi aux clients de profiter d'options de regroupement exclusives qui améliorent leur expérience connectée, notamment les services mobiles de TELUS, Maison connectée et Énergie intelligente.

« Depuis 2010, les Québécois de l'Est du Québec font confiance à Télé Optik pour le divertissement à la maison et en déplacement. Maintenant, nous sommes ravis d'étendre cette expérience fructueuse aux régions de Montréal et Québec, offrant les sports en direct, les services de diffusion en continu les plus populaires, du contenu original québécois de maCommunauté et un divertissement fluide sur tous les appareils, a déclaré Nathalie Dionne, vice-présidente régionale, Marketing de TELUS. Mais pour nous, ça va plus loin. Nous croyons que nos clients méritent un excellent rapport qualité-prix. C'est pourquoi nous avons inclus l'accès gratuit à ICI TOU.TV EXTRA et des récompenses exclusives du programme TELUS Privilèges, reflétant notre engagement à reconnaître nos clients fidèles. »

Pour être admissible à Télé Optik, les clients doivent avoir l'Internet PureFibre de TELUS. Découvrez la technologie Internet la plus rapide et la plus fiable -- TELUS PureFibre offre une connexion 100 % fibre optique directement à domicile. Avec PureFibre, les ménages bénéficient de l'expérience de diffusion en continu transparente et sur demande qu'offre Télé Optik, avec des vitesses Internet plus rapides qui ne ralentissent ni ne s'arrêtent lorsque plusieurs appareils sont connectés. Au-delà de Télé Optik, l'Internet PureFibre ouvre le potentiel futur des maisons connectées et permet aux technologies immersives comme la réalité augmentée et virtuelle de réaliser leur plein potentiel.

Des conditions et exclusions s'appliquent. Pour plus d'information, veuillez consulter telus.com/optik.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial œuvrant dans plus de 45 pays avec des produits d'exploitation annuels de plus de 20 milliards de dollars et plus de 17 millions de connexions clients à ses services à large bande de pointe pour les consommateurs, les entreprises et le secteur public. Déterminée à tirer parti de sa technologie pour générer des retombées sociales remarquables, TELUS est animée par la passion d'accorder la priorité aux clients et aux collectivités, établissant de nouvelles normes mondiales en matière d'excellence du service à la clientèle et de sociocapitalisme. TELUS Santé améliore près de 170 millions de vies dans 200 pays grâce à des technologies novatrices en médecine préventive et en mieux-être. TELUS Agriculture & Biens de consommation tire profit des technologies numériques et de l'analyse des données pour optimiser la connexion entre les producteurs et les consommateurs. TELUS Numérique se spécialise dans la création de valeur pour les clients mondiaux grâce à son offre d'expériences numériques et de transformations numériques axées sur l'avenir. Guidée par la philosophie « Nous donnons où nous vivons », TELUS investit de façon continue dans des initiatives qui soutiennent l'éducation, la santé et le mieux-être communautaire. Le programme de bourses d'études TELUS lancé en 2023 visant à rendre l'éducation postsecondaire accessible aux jeunes du pays qui souhaitent poursuivre leurs études a permis de distribuer plus de 6 millions de dollars en bourses à 2 000 étudiants à ce jour. Depuis 2000, TELUS et ses membres de l'équipe, actuels et retraités, ont versé 1,85 milliard de dollars en argent, en contributions en nature, en temps et en programmes, ce qui comprend 2,5 millions de jours de bénévolat, et ce qui a valu à l'entreprise d'être désignée comme la plus généreuse au monde.

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Pour plus d'information, veuillez contacter :

Camille Finnegan

Relations publiques de TELUS

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SOURCE TELUS Communications Inc.