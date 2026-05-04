Ce don transformateur versé à la Fondation TELUS pour un futur meilleur élimine les obstacles financiers pour les jeunes issus de milieux défavorisés, accélérant ainsi l'accès à l'éducation en technologies par l'entremise du programme de bourses d'études TELUS

VANCOUVER, BC, le 4 mai 2026 /CNW/ - Dans un élan majeur pour les futurs innovateurs canadiens, le président et chef de la direction de TELUS, Darren Entwistle, ainsi que Fiona Entwistle, qui a été directrice bénévole du Comité d'investissement communautaire de TELUS à Vancouver et du conseil d'administration de la Fondation TELUS pour un futur meilleur pendant 12 ans au total, ont annoncé un don personnel historique de 1 million $ à la Fondation TELUS pour un futur meilleur, qui permettra d'élargir considérablement le programme de bourses d'études TELUS. Ce don transformateur permettra de lancer officiellement la bourse d'études en technologies Entwistle, conçue pour ouvrir des portes aux jeunes issus de milieux défavorisés qui poursuivent des études postsecondaires en sciences, en mathématique et en technologies et qui sont déterminés à s'impliquer de manière positive dans leur collectivité. Cette nouvelle bourse vise à uniformiser les règles du jeu pour les jeunes qui s'engagent à faire une réelle différence dans leur collectivité, mais qui font face à des obstacles financiers qui entravent la concrétisation de leurs rêves d'études postsecondaires ou de formation technique.

« Notre famille croit depuis longtemps que l'autonomisation des jeunes est l'investissement le plus percutant que l'on puisse faire pour l'avenir de notre pays », a déclaré Darren Entwistle. « Par notre don au profit du programme de bourses d'études de la Fondation TELUS pour un futur meilleur, nous nous sentons privilégiés de pouvoir aider les étudiants issus de milieux défavorisés du Canada à réaliser leurs ambitions de poursuivre des études postsecondaires ou une formation technique dans un domaine technologique. Qui plus est, en éliminant les obstacles financiers à l'éducation et en soutenant les jeunes qui s'impliquent activement pour susciter des changements sociaux positifs dans leur collectivité, nous enrichissons le bassin de talents futurs du Canada dans un monde où le développement des ressources humaines n'a jamais été aussi important, ni aussi exigeant. En effet, ma carrière à TELUS reflète mon intérêt marqué à l'égard des réalisations incroyables que l'on peut mener à bien lorsque l'on allie une stratégie commerciale bien pensée à des technologies novatrices et à l'ingénuité humaine, tout en assumant pleinement notre responsabilité collective en ce qui a trait à l'amélioration de nos collectivités. C'est pourquoi nous nous engageons à perfectionner les compétences, l'innovation et les valeurs humaines fondamentales qui permettront au Canada d'évoluer à l'avant-garde de la compétitivité et de la productivité mondiales, tout en créant un futur meilleur pour les jeunes Canadiens ayant besoin d'un coup de main et de la possibilité de réaliser leur potentiel. »

Ce don, qui suscite un bel élan, s'appuie sur l'engagement de longue date de Darren Entwistle à soutenir les citoyens défavorisés, notamment lorsqu'il a fait don de 50 pour cent de son salaire en 2020 pour soutenir les efforts d'aide liés à la COVID désignés par TELUS partout au Canada. De plus, ce don généreux arrive juste au moment où la Fondation TELUS pour un futur meilleur prépare son gala annuel le 18 juin, inspirant ainsi un soutien accru de la communauté pour aider les jeunes Canadiens à atteindre leur plein potentiel. Les demandes pour l'année scolaire 2026-2027 ont surpassé celles des années précédentes, et la générosité des Entwistle permettra à la Fondation de soutenir encore plus d'étudiants à compter de l'automne 2027. Selon la stratégie d'investissement à long terme de la Fondation relative au don de la famille Entwistle, le fonds devrait permettre d'offrir au moins 15 bourses supplémentaires chaque année (et indéfiniment), créant ainsi un héritage durable pour appuyer la prochaine génération de chefs de file en technologies.

« Nous sommes profondément reconnaissants envers la famille Entwistle pour son soutien visionnaire envers les jeunes Canadiens », a affirmé Nimmi Kanji, directrice générale, Fondation TELUS pour un futur meilleur. « Grâce à cet engagement de 1 million $, la nouvelle bourse d'études en technologies Entwistle permettra à la prochaine génération d'innovateurs de prendre son envol, offrant aux étudiants talentueux et déterminés la possibilité de devenir les acteurs du changement de demain, peu importe leur situation financière. »

« La générosité de Darren et Fiona Entwistle créera un enchaînement d'opportunités pour des générations d'étudiants canadiens et un avenir plus brillant pour eux et leur famille », a déclaré Juggy Sihota, présidente du conseil, Fondation TELUS pour un futur meilleur. « Nous sommes reconnaissants de la confiance qu'ils témoignent envers notre fondation et de leur engagement à soutenir les étudiants dans la poursuite de leurs rêves dans le domaine de l'innovation technologique. Ce don extraordinaire et axé sur des objectifs précis, qui constitue un investissement dans la jeunesse défavorisée, contribuera à garantir que des esprits brillants de tous horizons aient la chance de réussir. »

À propos du programme de bourses d'études TELUS

Depuis son lancement, le programme de bourses d'études TELUS est devenu l'un des soutiens les plus percutants au Canada pour les étudiants de niveau postsecondaire. À ce jour, la Fondation a remis 2 000 bourses d'une valeur de plus de 6 millions $ à des jeunes de tout le pays, dont plus de 50 % ont été accordées à des étudiants de première génération à l'université ou au collège. Au-delà de l'aide financière, les bénéficiaires reçoivent également un soutien complet incluant du soutien en santé mentale grâce à TELUS Santé, ainsi que la connectivité par l'entremise des programmes Internet pour l'avenir et Mobilité pour l'avenir. Des demandes ayant déjà été reçues pour l'année scolaire 2026-2027, ce généreux don de la famille Entwistle permettra à davantage d'étudiants de recevoir une bourse à compter de l'automne 2027.

Apprenez-en davantage sur le programme de bourses d'études TELUS et sur la façon dont vous pouvez aussi soutenir la prochaine génération de leaders canadiens à futurmeilleur.com/bourses.

À propos de la Fondation TELUS pour un futur meilleur

La Fondation TELUS pour un futur meilleur est animée par la conviction que chaque jeune mérite d'avoir la chance de réaliser tout son potentiel.

En tant qu'organisme de bienfaisance canadien enregistré et membre d'un mouvement mondial plus vaste, nous transformons cette conviction en action. Depuis 2005, la Fondation et les Comités d'investissement communautaire de TELUS ont accordé 150 millions de dollars de financement à plus de 11 000 initiatives caritatives au Canada et ailleurs dans le monde, et ainsi contribué à créer un futur meilleur pour des millions de jeunes. Au Canada, nous avons versé 137 millions de dollars en subventions. De plus, depuis le lancement du programme de bourses d'études TELUS en 2023, nous avons remis 2 000 bourses totalisant plus de 6 millions de dollars à des étudiants méritants à l'échelle nationale, en vue d'offrir à tous les jeunes au Canada désireux de faire des études postsecondaires la possibilité de le faire.

Nous aidons également chaque année les jeunes issus de milieux défavorisés à acquérir des compétences, à gagner en assurance et à développer un sentiment d'appartenance afin qu'ils puissent s'épanouir pleinement, en finançant plus de 500 organismes de bienfaisance locaux et en remettant plus de 500 bourses. En 2025 seulement, nos retombées au Canada ont dépassé les 10 millions de dollars en subventions et en bourses d'études TELUS, ce qui nous permis de soutenir directement des programmes de santé et d'éducation essentiels pour les jeunes et de donner à la prochaine génération d'acteurs du changement les moyens de réaliser leur rêve de poursuivre des études postsecondaires.

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Camille Grenier

Relations médiatiques de TELUS

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SOURCE Fondation TELUS pour un futur meilleur