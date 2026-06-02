Les propriétaires peuvent maintenant s'inscrire pour courir la chance de gagner* 125 000 $ en financement, en solutions technologiques et en visibilité pour stimuler la croissance de leur entreprise.

TORONTO, le 2 juin 2026 /CNW/ - Le concours #AidonsNosPME de TELUS revient pour la septième année consécutive afin de donner un coup de pouce aux petites entreprises canadiennes. Déterminée à soutenir les propriétaires d'entreprise partout au Canada, TELUS a investi près de 7 millions de dollars depuis 2020 dans l'initiative #AidonsNosPME pour offrir du financement, des solutions technologiques et de la visibilité aux petites entreprises et les aider à prospérer dans le monde numérique.

« L'initiative #AidonsNosPME souligne l'importance des petites entreprises canadiennes dans leurs collectivités. Ce prix nous a permis d'investir dans d'autres technologies et de développer nos initiatives à but non lucratif afin de joindre et aider encore plus de gens », explique William Woodstock, copropriétaire de Vets Around The Corner.

Cette année, TELUS s'est associée à Google, Salesforce, Samsung, la Banque Scotia et d'autres partenaires qui partagent la même passion de soutenir les petites entreprises canadiennes en leur offrant une valeur et une visibilité accrues.

Dès aujourd'hui, les propriétaires de petites entreprises peuvent s'inscrire pour courir la chance de gagner un soutien important. Voici les grandes lignes du concours :

Trois grands prix, chacun d'une valeur de 125 000 $ en financement, en solutions technologiques et en visibilité, commandités par des partenaires clés : Samsung, la Banque Scotia et Google.

Six prix de la collectivité, chacun incluant 10 000 $ sous forme de financement et d'autres prix.

À l'annonce des gagnants des grands prix et des prix de la collectivité le 1er octobre, les membres du public pourront voter pour leur coup de cœur du concours #AidonsNosPME 2026. La petite entreprise gagnante du prix du choix du public recevra un montant supplémentaire de 25 000 $ en financement, commandité par Salesforce.

Si les petites entreprises représentent 98 % des entreprises employeuses au Canada et sont le moteur de notre économie, plusieurs propriétaires déclarent se sentir isolés dans leur parcours. C'est pourquoi TELUS élargit le programme #AidonsNosPME par la création d'une communauté exclusive active toute l'année conçue pour mettre en contact les propriétaires, fournir un leadership éclairé et offrir des avantages particuliers pour stimuler l'essor de leurs entreprises.

« L'un des aspects de mon travail que j'aime le plus est de rencontrer des propriétaires d'entreprise de partout et de découvrir le travail extraordinaire qu'ils accomplissent. Les petites entreprises canadiennes sont au cœur de nos collectivités, et grâce à #AidonsNosPME, nous créons un espace où les propriétaires peuvent tisser des liens et réussir ensemble, parce que lorsqu'une petite entreprise canadienne réussit, nous réussissons tous », déclare Katherine Emberly, première vice-présidente et présidente, Petites et moyennes entreprises et Marché des moyennes entreprises à TELUS.

« Remporter le concours #AidonsNosPME a eu des répercussions énormes sur Blume. En tant que propriétaire d'entreprise, je suis constamment dans l'incertitude, me demandant à chaque pas si je fais la bonne chose. Le fait de gagner le concours #AidonsNosPME a été un moment de validation incroyable qui nous a indiqué que nous étions sur la bonne voie », a déclaré Karen Danudjaja, propriétaire de Blume.

Pour en savoir plus et vous inscrire au concours d'ici le 2 septembre 2026, visitez telus.com/AidonsNosPME.

* Visitez telus.com/AidonsNosPME pour le règlement et les modalités du concours.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial œuvrant dans plus de 45 pays avec des produits d'exploitation annuels de plus de 20 milliards de dollars et plus de 21 millions de connexions clients à ses services à large bande de pointe pour les consommateurs, les entreprises et le secteur public. Déterminée à tirer parti de sa technologie pour générer des retombées sociales remarquables, TELUS est animée par la passion d'accorder la priorité aux clients et aux collectivités, établissant de nouvelles normes mondiales en matière d'excellence du service à la clientèle et de sociocapitalisme. TELUS Santé améliore près de 170 millions de vies dans 200 pays grâce à des technologies novatrices en médecine préventive et en mieux-être. TELUS Agriculture & Biens de consommation tire profit des technologies numériques et de l'analyse des données pour optimiser la connexion entre les producteurs et les consommateurs. TELUS Numérique se spécialise dans la création de valeur pour les clients mondiaux grâce à son offre d'expériences numériques et de transformations numériques axées sur l'avenir. Guidée par la philosophie « Nous donnons où nous vivons », TELUS investit de façon continue dans des initiatives qui soutiennent l'éducation, la santé et le mieux-être communautaire. Le programme de bourses d'études TELUS lancé en 2023 visant à rendre l'éducation postsecondaire accessible aux jeunes du pays qui souhaitent poursuivre leurs études a permis de distribuer plus de 6 millions de dollars en bourses à 2 000 étudiants à ce jour. Depuis 2000, TELUS et ses membres de l'équipe, actuels et retraités, ont versé 1,85 milliard de dollars en argent, en contributions en nature, en temps et en programmes, ce qui comprend 2,5 millions de jours de bénévolat, et ce qui a valu à l'entreprise d'être désignée comme la plus généreuse au monde.

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SOURCE TELUS Communications Inc.