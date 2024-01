Dons à des programmes de santé mentale qui soutiennent des communautés noires, autochtones et de couleur partout au pays

Le Fonds diversité a remis 5,45 millions de dollars en dons depuis son lancement en 2020

MONTRÉAL, le 17 janv. 2024 /CNW/ - Bell Cause pour la cause a annoncé aujourd'hui l'octroi de nouveaux dons totalisant une somme d'un million de dollars versés par le Fonds diversité Bell Cause pour la cause à dix nouveaux organismes qui contribuent à créer de vrais changements pour les membres des communautés noires, autochtones et de couleur au Canada.

Des membres de la Fondation Mashkiwizii Manido lors de la cérémonie d’ouverture (Groupe CNW/Bell Canada)

Le Fonds diversité Bell Cause pour la cause soutient des organismes qui luttent contre la stigmatisation liée à la maladie mentale et qui améliorent l'accès à du soutien culturellement adapté et bienveillant en matière de santé mentale auprès des communautés noires, autochtones et de couleur. Depuis son lancement en 2020, 49 organismes d'un océan à l'autre en ont bénéficié.

Dix nouveaux organismes d'un bout à l'autre du pays, qui offrent des services de santé mentale à des membres de communautés issues de la diversité, ont été sélectionnés et recevront un don du Fonds diversité.

« Nous sommes ravis d'annoncer les plus récents bénéficiaires du Fonds diversité Bell Cause pour la cause. Ces organismes exceptionnels offrent du soutien et des services essentiels à de nombreuses communautés issues de la diversité au Canada. Les dons aideront ces organismes à poser des gestes concrets en vue de contribuer à créer de vrais changements pour les personnes aux prises avec des troubles de santé mentale. »

- Mary Deacon, présidente de Bell Cause pour la cause

Voici la liste de ces organismes :

« Le Café-Jeunesse Multiculturel a pour mission de soutenir les jeunes de Montréal-Nord et leurs familles. L'offre en matière de services de santé mentale culturellement adaptés et bienveillants destinés à un public défavorisé, principalement composés de minorités visibles issues de l'immigration, est insuffisante. Cet enjeu demeure une préoccupation constante pour l'organisme. Le don du Fonds Diversité Bell Cause pour la cause permettra de créer une clinique communautaire transculturelle axée sur la santé mentale à Montréal-Nord. Ce projet offrira des services adaptés pour surmonter les barrières sociales, linguistiques et culturelles qui entravent l'accès et l'engagement dans les services de santé mentale. »

- Williamson Lamarre, directeur, Café-Jeunesse Multiculturel

« L'organisme Eva's Initiatives for Homeless Youth soutient des centaines de jeunes personnes en situation d'itinérance, pour qui l'accès à du soutien équitable en matière de santé mentale et de bien-être est difficile. L'appui exceptionnel de Bell Cause pour la cause permettra à l'organisme d'intégrer « Empowered Pathways », un cadre de soutien holistique et adapté à différentes cultures pour la santé mentale. Ce cadre propose des conseils, des ateliers de renforcement de la résilience et une formation sur la santé mentale pour les jeunes personnes noires en situation d'itinérance. Le soutien offert contribuera à promouvoir des collectivités plus saines, à renforcer une identité positive et à encourager la sensibilisation en faveur de la santé mentale auprès des jeunes que nous appuyons. »

- Louise Smith, directrice générale, Eva's Initiatives for Homeless Youth

« Le soutien du Fonds diversité Bell Cause pour la cause est essentiel pour faciliter la croissance de notre programme Recovery College. Ce programme ,bien établi, est le seul au Canada à proposer une telle approche dans plusieurs langues. Hong Fook vise à élargir la portée de ce modèle de programme à l'ensemble des collectivités asiatiques de la région du Grand Toronto. Nous sommes reconnaissants pour ce don qui s'échelonnera sur deux ans. Ce soutien permettra à un plus grand nombre de personnes aux prises avec des enjeux de santé mentale d'accéder plus rapidement à des ressources culturellement adaptées, d'avoir plus de contrôle sur leur vie, de développer des relations positives et d'améliorer leur préparation à l'emploi. »

- Andrew Chung, directeur général, Hong Fook Mental Health Association

« La fondation Mashkiwizii Manido (esprit fort) offre des services et des programmes culturellement adaptés, conçus, mis en œuvre et fournis par des personnes autochtones. Ces ressources sont destinées aux membres de la communauté et leurs familles et touchent la santé mentale, la dépendance et les traumatismes. Notre véritable guérison et notre rétablissement peuvent avoir lieu en utilisant le modèle holistique dans les domaines physique, mental, émotionnel et spirituel, tout en créant des liens avec notre culture, notre langue, notre territoire et nos cérémonies. Le soutien que nous recevons de la part de Bell Cause pour la cause nous permettra d'accompagner davantage de personnes, de familles et de collectivités sur la voie de la guérison et du rétablissement, tout en mettant de l'avant une approche culturellement adaptée à nos communautés et en tenant compte des traumatismes. Chi miigwetch, Bell Canada! »

- Joanne Haskin ~Zoongdekwe~, directrice générale, Mashkiwizii Manido Foundation

« Grâce à Bell Cause pour la cause, le RIVO offrira des formations et du matériel pour appuyer les organismes et les professionnels qui aident les personnes demandeuses d'asile et réfugiées. L'initiative vise à mieux prendre en compte les besoins en santé mentale des nouveaux arrivants et nouvelles arrivantes traumatisés par la guerre, la torture et la violence organisée. Grâce à des services mieux adaptés, nous contribuerons à contrer l'exclusion et la stigmatisation de ces personnes. Ces dernières seront donc plus en mesure de réussir leur nouvelle vie ici. Il s'agit d'un investissement dans l'équité, la guérison et l'intégration. »

- Luke Martin, président, RIVO : réseau d'intervention auprès des personnes ayant vécu la violence organisée

« L'Union des Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse est très reconnaissante de recevoir ce don. Nous pourrons continuer notre travail qui vise à améliorer la santé, le mieux-être et les capacités des communautés des Premières Nations dans la province. Le don soutiendra le développement et la mise en œuvre d'ateliers en santé mentale et d'éducation culturelle, ainsi que de programmes sportifs et récréatifs. Il appuiera aussi d'autres initiatives qui permettront aux communautés d'accéder à des soins favorisant un rétablissement holistique. Notre organisme est déterminé à faire progresser le bien-être et le mieux-être des Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse. »

- Kara S. Paul, directrice de la santé, Union of Nova Scotia Mi'kmaq

« La mise en œuvre du programme Sankewitahasuwakon (paix d'esprit) nous permettra d'offrir des initiatives qui soutiennent le rétablissement des survivants et survivantes des externats autochtones. Le programme pourra aider les personnes de la communauté aux prises avec des traumatismes intergénérationnels ainsi que leurs familles au sein de la Première Nation Wolastoqey au Nouveau-Brunswick. Bien que les débuts des externats autochtones dans les communautés coïncident avec celui des pensionnats, les personnes survivantes ont exprimé à maintes reprises le sentiment d'être exclues de la conversation sur la vérité et la réconciliation. Il est maintenant temps d'écouter leurs récits, et de reconnaître leur douleur et leur deuil. Il est aussi temps de leur fournir du soutien culturellement adapté qui tient compte des traumatismes pour favoriser la guérison intergénérationnelle. Avec le soutien de Bell Cause pour la cause, Wolastoqey Tribal Council Inc. sera en mesure d'organiser des événements culturels et un rassemblement pour les personnes survivantes. Les participants et les participantes travailleront également sur une œuvre commémorative pour offrir aux personnes survivantes la reconnaissance qu'elles méritent. Axé sur la santé mentale, le programme Sankewitahasuwakon a pour objectif de créer un sentiment de sécurité et d'appartenance au sein de la communauté tout en renforçant notre merveilleuse identité Wolastoqey. »

- Megan Barnaby, directrice générale, Wolastoqey Tribal Council Inc.

« L'organisme Sagkeeng Child and Family Services est ravi de recevoir le don du Fonds Diversité Bell Cause pour la cause. Grâce à ce soutien, nous serons en mesure de fournir des services supplémentaires en matière de santé mentale pour les membres de la Première Nation Sagkeeng. Au Manitoba, les programmes Bounce Back et Living Life to the Full ont été mis en œuvre en 2015 par l'Association canadienne pour la santé mentale (ACSM). Nous avons donc établi un partenariat avec l'ACSM pour faire en sorte que ces programmes soient culturellement adaptés à la communauté que nous soutenons. »

- Frank Daniels, directeur général, Sagkeeng Child and Family Services

Quelques faits

Les dons totalisent 5,45 millions de dollars depuis 2020

Il y a 49 bénéficiaires du Fonds diversité

Pour en savoir plus sur les bénéficiaires du Fonds diversité, veuillez visiter Bell.ca/Cause .

La Journée Bell Cause pour la cause aura lieu le 24 janvier

Le 24 janvier et chaque jour de l'année, nous pouvons tous prendre des mesures significatives pour créer de vrais changements. La campagne Créons de vrais changements invite tout le monde à s'impliquer et donne des exemples pratiques pour contribuer à créer des changements positifs dans nos foyers, nos écoles, nos lieux de travail et nos collectivités. Voici certains gestes que nous pouvons tous poser :

C hoisissez et soutenez un organisme en santé mentale

hoisissez et soutenez un organisme en santé mentale H issez la lutte contre la stigmatisation vers de nouveaux sommets en engageant la conversation

issez la lutte contre la stigmatisation vers de nouveaux sommets en engageant la conversation A pprenez-en plus sur ce que fait votre école, votre employeur ou votre collectivité pour changer les choses en santé mentale

pprenez-en plus sur ce que fait votre école, votre employeur ou votre collectivité pour changer les choses en santé mentale N ourrissez votre bien-être et appliquez des stratégies favorisant une santé mentale positive

ourrissez votre bien-être et appliquez des stratégies favorisant une santé mentale positive G uidez vos proches qui ont des enjeux de santé mentale vers des ressources

uidez vos proches qui ont des enjeux de santé mentale vers des ressources E ncouragez une initiative ou un événement en soutien à la santé mentale

ncouragez une initiative ou un événement en soutien à la santé mentale Ralliez-vous au mouvement et partagez vos actions en utilisant le mot-clic #BellCause

Veuillez visiter Bell.ca/cause pour obtenir d'autres idées et faites part de vos actions en utilisant le mot-clic #BellCause afin d'aider à inspirer d'autres personnes à se joindre au mouvement pour contribuer à créer des changements positifs pour la santé mentale.

À propos de Bell Cause pour la cause

Bell Cause pour la cause est l'engagement le plus important jamais pris par une entreprise envers la santé mentale au Canada. Reposant sur quatre piliers d'intervention, soit la lutte contre la stigmatisation, les soins et l'accès, la recherche et le leadership en milieu de travail, il s'inscrit dans l'initiative Mieux pour tous . Depuis son lancement en 2010, Bell Cause pour la cause s'est associée à plus de 1 500 organismes offrant des services en santé mentale à l'échelle du pays, dont des hôpitaux, des universités, des fournisseurs de services communautaires locaux et d'autres organismes de recherche et de soins. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca/Cause.

