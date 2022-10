Plus d'un millier de dons depuis 2011

Fonds annuel de deux millions de dollars pour les organismes communautaires de santé mentale qui travaillent à améliorer l'accès aux soins

Le 10 octobre, Journée mondiale de la santé mentale, Bell mettra en lumière la Semaine de sensibilisation aux maladies mentales

MONTRÉAL, le 6 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Bell a annoncé aujourd'hui les bénéficiaires des 114 dons 2022 du Fonds communautaire Bell Cause pour la cause. Le programme annuel de deux millions de dollars soutient des organismes de bienfaisance enregistrés, qui travaillent à améliorer l'accès aux soins de santé mentale dans les collectivités partout au pays.

Bénéficiaire 2022, le centre équestre thérapeutique Harmony et l'organisme Regard en Elle donnent accès à un vaste éventail d'outils, offrant des séances d'équitation thérapeutique aux clients aux prises avec des besoins particuliers.

« Depuis son lancement en 2011, le Fonds communautaire Bell Cause pour la cause a accordé plus de 1 000 dons à des organismes locaux et communautaires partout au pays. La demande de soutien et de services en santé mentale n'a jamais été aussi forte. Nous félicitons les bénéficiaires 2022 qui chaque jour, font une différence dans leurs communautés. Avec le Fonds communautaire, chaque année, nous continuons à soutenir les organismes locaux qui s'occupent des membres de leur communauté. »

- Mary Deacon, présidente de Bell Cause pour la cause

Parmi les bénéficiaires 2022, plusieurs sont des organismes qui soutiennent les jeunes, les adultes et les familles ayant besoin de soins de santé mentale, dans des communautés de tout le pays. Les projets appuyés comprennent la thérapie de rétablissement après un traumatisme, ou encore la formation en santé mentale pour le personnel de première ligne, les personnes noires, autochtones et de couleur, ainsi que les personnes et enfants souffrant de troubles alimentaires. Une liste des 114 bénéficiaires 2022 et de leurs projets est disponible ici.

Un de ces derniers est le centre équestre thérapeutique Harmony et l'organisme Regard en Elle qui soutiennent les femmes victimes de violence :

« Avec ce programme, le centre équestre thérapeutique Harmony et l'organisme Regard en Elle donnent accès à un vaste éventail d'outils, permettant aux femmes victimes de violence d'apprendre à vivre avec leurs traumatismes et de se rétablir… Et ça fonctionne! J'ai observé que les participantes sont beaucoup plus détendues et souriantes au fil des semaines. Elles apprécient nos activités et mentionnent avoir hâte à chacune de nos rencontres. Merci à Bell Cause pour la cause de rendre possible la création de ce type de programme essentiel. »

- Audrey Senneville, travailleuse sociale et responsable du programme Équi-Elle

Pour en savoir plus sur un bénéficiaire, visitez Bell.ca/Cause.

Quelques faits

Fonds annuel de deux millions de dollars

Plus d'un millier de dons totalisant 17 millions de dollars depuis 2011

114 dons en 2022

À propos de Bell Cause pour la cause

Bell Cause pour la cause est l'engagement le plus important jamais pris par une entreprise à l'égard de la santé mentale au Canada. Reposant sur quatre piliers d'intervention, soit la lutte contre la stigmatisation, les soins et l'accès, la recherche et le leadership en milieu de travail, il est un facteur clé de l'initiative Mieux pour tous . Depuis son lancement en 2010, Bell Cause pour la cause s'est associée à plus de 1 300 organismes offrant des services en santé mentale à l'échelle du pays, dont des hôpitaux, des universités, des fournisseurs de services communautaires locaux et d'autres organismes de recherche et de soins. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca/Cause .

