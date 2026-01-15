Des données de la Sun Life révèlent les défis uniques en matière de planification à long terme des personnes vivant avec le diabète

Une personne sondée sur trois affirme que vivre avec le diabète complique l'épargne pour l'avenir

28 % des personnes sondées ont reporté d'importants objectifs de vie en raison de leur état de santé

Seulement 42 % des personnes sondées sont à l'aise de discuter de leurs besoins liés au diabète avec un ou une spécialiste des finances

TORONTO, le 15 janv. 2026 /CNW/ - Les données d'un sondage de la Sun Life ont mis en lumière les défis financiers auxquels font face les Canadiens et Canadiennes vivant avec le diabète ainsi que les besoins particuliers des gens ayant une maladie chronique. Les données recueillies auprès de 500 répondants et répondantes par Element54 pour le compte de la Sun Life indiquent que lorsque les questions de santé et d'argent s'entrecroisent, il peut être difficile de trouver un équilibre entre ses besoins actuels et la planification à long terme. Au pays, plus de trois millions de personnes vivent avec le diabète de type 21 et, parmi les répondants et répondantes, une personne sur trois affirme qu'il est difficile d'épargner pour l'avenir lorsqu'on vit avec cette maladie.

« Ces conclusions sont un signal d'alarme. Elles soulignent la relation complexe entre la santé et les finances, particulièrement pour les personnes qui vivent avec des maladies chroniques comme le diabète », a indiqué Rowena Chan, présidente, Distribution Financière Sun Life (Canada) inc. et vice-présidente principale, Conseils et solutions de l'Individuelle. « Elles mettent également en évidence le besoin crucial d'adopter une approche plus intégrée de la planification financière qui tient compte de la santé et du bien-être général de la personne. »

Conversations globales sur la santé et les finances

Le sondage révèle également d'importantes lacunes en matière de connaissances ainsi que des obstacles à la communication en ce qui a trait aux maladies chroniques. Seulement 10 % des répondants et répondantes connaissent les aides fiscales pour personnes ayant le diabète. De plus, les jeunes, les femmes et les gens des ménages à faible revenu sont moins susceptibles de se sentir à l'aise de discuter de leur santé avec un conseiller ou une conseillère. La stigmatisation et la peur du jugement sont aussi des obstacles majeurs qui empêchent les personnes atteintes de diabète de discuter de leurs besoins en matière de santé lorsqu'elles consultent un ou une spécialiste des finances.

« Parce que je vis moi-même avec le diabète, je sais à quel point il peut être difficile de parler ouvertement de sa santé, explique Joseph Taylor, conseiller Sun Life. Le lien entre la santé et la planification financière peut parfois être flou, mais en réalité, plusieurs de mes Clients et Clientes qui vivent avec une maladie chronique ont des situations particulières en matière de dépenses et d'épargne. Les conversations entourant la santé et la planification financière doivent faire partie d'un processus intégré, et ce processus doit être simple, accessible et global. »

Peu importe où une personne est rendue dans son parcours, il est important qu'elle soit outillée pour atteindre un mode de vie sain. La Sun Life a lancé l'an dernier l'Assurance-vie temporaire Sun Life - Diabète, un produit unique dans l'industrie conçu pour donner aux personnes atteintes de diabète les moyens de prendre des décisions en matière de finances et de santé, à leurs conditions. Ce produit d'assurance-vie complet vise à répondre à un besoin non comblé des Canadiens et Canadiennes et à offrir de meilleures chances d'obtenir une couverture et des primes abordables. La Sun Life propose également le Programme de gestion du diabète Sun Life aux personnes qui voudraient davantage de conseils quant à la prise en charge de leur diabète.

Faire face aux répercussions mentales et physiques

Le diabète peut avoir une incidence tant sur la santé physique que mentale. Il affecte plusieurs aspects de la vie quotidienne. Cependant, grâce à du soutien et à une prise en charge appropriés, les gens vivant avec le diabète peuvent s'épanouir, tout en s'assurant que leur glycémie est stable. Le Programme de gestion du diabète Sun Life a aidé plusieurs participants et participantes. Plus des trois quarts (76 %) des personnes qui ont suivi le programme ont constaté une amélioration de leur taux d'HbA1C et près de la moitié des gens (40 %) ont atteint un taux d'HbA1C qui permet d'envisager une réduction des médicaments2.

Il existe également un lien entre le diabète et d'autres maladies chroniques comme les maladies cardiaques, les problèmes rénaux et les troubles de santé mentale. Grâce à une approche globale quant aux soins, ce qui comprend une modification du mode de vie, un suivi régulier et l'accès à des services de soutien, bon nombre de ces risques de complications peuvent être atténués.

« On ne devrait pas avoir à mettre ses objectifs de vie de côté parce qu'on vit avec le diabète, ajoute Mme Chan. En offrant un large éventail de solutions de soutien proposant une vision globale de la santé et des finances, la Sun Life permet aux gens vivant avec le diabète de prendre le contrôle de leur avenir. »

La Sun Life poursuit son engagement à soutenir la sensibilisation au diabète et les solutions offertes aux Canadiens et Canadiennes. Depuis 2012, l'entreprise a consacré plus de 60 millions de dollars à la cause du diabète à l'échelle mondiale. Son objectif est de soutenir et de promouvoir l'éducation, la sensibilisation et les efforts de recherche pour la prévention du diabète de type 2 et les complications qui en découlent.

Pour plus d'information sur les ressources de la Sun Life sur le diabète, visitez le www.sunlife.ca/fr/sante/diabete/.



* Le Programme de gestion du diabète est offert par l'entremise de la Pharmacie virtuelle, par Pillway et il n'est pas encore disponible au Québec.

1 Diabète Canada

2 Rapport de la Sun Life : https://www.sunlife.ca/content/dam/sunlife/regional/canada/documents/gb/rapport-demandes-de-reglements-en-invalidite-ild-tl1185.pdf

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux institutions des solutions dans les domaines de la gestion d'actifs et de patrimoine, de l'assurance et de la santé. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 septembre 2025, l'actif géré total de la Sun Life s'élevait à 1,62 billion de dollars. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

Note à l'intention des rédacteurs et rédactrices : Toutes les sommes sont en dollars canadiens.

