TORONTO, le 2 févr. 2026 /CNW/ - Gestion d'actifs PMSL inc. (« Placements mondiaux Sun Life ») a annoncé aujourd'hui le lancement de deux nouveaux fonds de série FNB (la « série FNB »). Cet ajout lui permet d'élargir sa gamme de produits et d'offrir aux Canadiens et Canadiennes plus d'options pour faire fructifier leur patrimoine tout en limitant les effets de la volatilité. Les deux fonds de série FNB ci-dessous se négocieront à la Bourse de Toronto (« TSX ») à l'ouverture du marché aujourd'hui. Chaque fonds a réalisé l'introduction en bourse des parts de la série FNB. Voici de plus amples renseignements sur ces fonds :

Nom du fonds Symbole

boursier Frais de

gestion Fonds mondial à faible volatilité Recherche mixte MFS PMSL - série FNB SBLG 0,50 % Fonds international à faible volatilité Recherche mixte MFS PMSL - série FNB SBLI 0,50 %

*Le 12 janvier 2026, le Fonds d'actions mondiales à faible volatilité MFS Sun Life a été renommé Fonds mondial à faible volatilité Recherche mixte MFS PMSL, et le Fonds d'actions internationales à faible volatilité MFS Sun Life a été renommé Fonds international à faible volatilité Recherche mixte MFS PMSL. Leur objectif et leurs stratégies de placement n'ont pas changé. Le 1er février 2026, leurs frais de gestion seront réduits.

Le Fonds mondial à faible volatilité Recherche mixte MFS PMSL - série FNB (TSX : SBLG) vise à procurer une plus-value du capital à long terme avec une faible volatilité, principalement en investissant dans un portefeuille diversifié de titres de participation d'émetteurs de partout dans le monde, ou indirectement dans des fonds communs de placement (y compris des FNB) qui investissent principalement dans de tels titres.

Le Fonds international à faible volatilité Recherche mixte MFS PMSL - série FNB (TSX : SBLI) vise à procurer une plus-value du capital à long terme avec une faible volatilité, principalement en investissant dans un portefeuille diversifié de titres de participation d'émetteurs de l'extérieur du Canada et des États-Unis, ou indirectement dans des fonds communs de placement (y compris des FNB) qui investissent principalement dans de tels titres.

Le lancement de la série FNB constitue une autre amélioration apportée aux deux fonds à faible volatilité Recherche mixte MFS, qui s'ajoute à la réduction des frais de gestion annoncée récemment. De plus, les deux fonds ont été renommés pour mettre en évidence l'approche exclusive de recherche mixte employée par la MFS Investment Management (MFS), le sous-conseiller de Placements mondiaux Sun Life.

Présentation de l'approche Recherche mixteMC de la MFS

Recherche mixteMC de la MFS est une approche de placement différenciée qui intègre parfaitement les forces de la recherche fondamentale et celles de la recherche quantitative afin de constituer des portefeuilles mieux réfléchis et plus résilients. La combinaison de ces deux disciplines complémentaires permet une compréhension plus complète de l'univers des placements et favorise une prise de décision à long terme plus solide.

« Grâce à l'ajout de la nouvelle série FNB à faible volatilité, qui combine les forces de la recherche fondamentale et celles de la recherche quantitative, nous pouvons offrir aux investisseurs et investisseuses d'autres moyens de faire fructifier leur épargne en toute confiance, a déclaré Oricia Smith, présidente, Gestion d'actifs PMSL inc. et vice-présidente principale, solutions de placement, Sun Life Canada. Nous continuons d'innover pour offrir des solutions diversifiées et résilientes qui aident les gens à composer avec l'incertitude et à bâtir une sécurité financière durable. »

À propos de Placements mondiaux Sun Life

Placements mondiaux Sun Life est un nom commercial de Gestion d'actifs PMSL inc., de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie et de la Fiducie de la Financière Sun Life inc., toutes des sociétés membres du groupe Sun Life. Placements mondiaux Sun Life offre aux Canadiens et Canadiennes des solutions de placement diversifiées qui leur donnent la capacité d'atteindre leurs objectifs financiers à toutes les étapes de leur vie. Placements mondiaux Sun Life allie la solidité de l'une des marques les plus respectées du Canada en matière de services financiers, la Sun Life, à des gestionnaires d'actifs de classe mondiale à l'échelle du globe en vue d'offrir une plateforme de placements vraiment mondiale. Pour plus de renseignements, visitez le site www.placementsmondiauxsunlife.com.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux institutions des solutions dans les domaines de la gestion d'actifs et de patrimoine, de l'assurance et de la santé. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 septembre 2025, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1,62 T$. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (« TSX »), à la Bourse de New York (« NYSE ») et à la Bourse des Philippines (« PSE ») sous le symbole « SLF ».

