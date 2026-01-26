TORONTO, le 26 janv. 2026 /CNW/ - Gestion d'actifs PMSL inc. (« Placements mondiaux Sun Life ») a annoncé aujourd'hui avoir apporté des changements à sa gamme de fonds communs de placement.

Changements apportés au Fonds d'actions canadiennes Composé BlackRock Sun Life et au Fonds d'obligations canadiennes Universel BlackRock Sun Life

Le 1er avril 2026, ou aux alentours de cette date, State Street Investment Management remplacera Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée et BlackRock Institutional Trust Company, N.A. à titre de sous-conseiller du Fonds d'actions canadiennes Composé BlackRock Sun Life et du Fonds d'obligations canadiennes Universel BlackRock Sun Life (les « fonds »).

Aussi, à effet du 1er avril 2026, ou aux alentours de cette date, Placements mondiaux Sun Life changera le nom de ces fonds comme suit :

Nom actuel Nouveau nom Fonds d'actions canadiennes Composé BlackRock Sun Life Fonds indiciel d'actions canadiennes State Street Sun Life Fonds d'obligations canadiennes Universel BlackRock Sun Life Fonds indiciel d'obligations canadiennes State Street Sun Life

Aucune modification n'a été apportée aux objectifs ou stratégies de placement des fonds.

À propos de Placements mondiaux Sun Life

Placements mondiaux Sun Life est un nom commercial de Gestion d'actifs PMSL inc., de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie et de la Fiducie de la Financière Sun Life inc., toutes des sociétés membres du groupe Sun Life. Placements mondiaux Sun Life offre aux Canadiens et Canadiennes des solutions de placement diversifiées qui leur donnent la capacité d'atteindre leurs objectifs financiers à toutes les étapes de leur vie. Placements mondiaux Sun Life allie la solidité de l'une des marques les plus respectées du Canada en matière de services financiers, la Sun Life, à des gestionnaires d'actifs de classe mondiale à l'échelle du globe en vue d'offrir une plateforme de placements vraiment mondiale. Pour plus de renseignements, visitez le site www.placementsmondiauxsunlife.com.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux institutions des solutions dans les domaines de la gestion d'actifs et de patrimoine, de l'assurance et de la santé. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 septembre 2025, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1,62 T$. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (« TSX »), à la Bourse de New York (« NYSE ») et à la Bourse des Philippines (« PSE ») sous le symbole « SLF ».

