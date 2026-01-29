TORONTO, le 29 janv. 2026 /CNW/ - La Financière Sun Life Inc. (TSX: SLF) (NYSE: SLF) annoncera ses résultats financiers du quatrième trimestre de 2025 le mercredi 11 février 2026, après la fermeture des marchés.

Une webdiffusion en direct sur les résultats trimestriels aura lieu le lendemain à 11 h HE.

Date : Le jeudi 12 février 2026

Heure : 11 h HE

Accéder à l'appel et à la présentation en direct par webdiffusion.

Accéder à l'appel par téléphone.

L'enregistrement de la webdiffusion sera accessible après l'événement.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux institutions des solutions dans les domaines de la gestion d'actifs et de patrimoine, de l'assurance et de la santé. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 septembre 2025, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1,62 T$. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (« TSX »), à la Bourse de New York (« NYSE ») et à la Bourse des Philippines (« PSE ») sous le symbole « SLF ».

Note à l'intention des rédacteurs : Toutes les sommes sont en dollars canadiens.

Pour communiquer avec l'équipe des relations médias de la Sun Life, veuillez envoyer un courriel à [email protected]

Pour communiquer avec l'équipe des relations avec les investisseurs de la Sun Life, veuillez envoyer un courriel à [email protected]

