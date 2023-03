GATINEAU, QC, le 20 mars 2023 /CNW/ - Les Canadiens vivent plus longtemps et sont en meilleure santé que les générations précédentes, et beaucoup d'entre eux veulent vivre de manière autonome le plus longtemps possible, dans le confort de leur foyer et dans la communauté qui les soutient. Aider les Canadiens à vieillir chez eux et près de leur famille en soutenant l'accès aux soins à domicile est une priorité pour notre gouvernement.

C'est pourquoi, aujourd'hui, la ministre des Aînés, Kamal Khera, et le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, ont annoncé le lancement de consultations publiques menées par le Conseil national des aînés, qui agira en tant que comité d'experts pour déterminer les mesures à prendre afin d'aider les Canadiens à vieillir chez eux dans la dignité. La consultation en ligne aura lieu du 20 mars au 14 avril 2023. Elle offrira aux intervenants et aux Canadiens la possibilité de faire connaître leur point de vue sur le sujet et les expériences pertinentes qu'ils ont vécues.

Nous invitons les Canadiens à participer au processus de consultation. Le Conseil national des aînés espère obtenir la meilleure participation possible, de personnes d'horizons différents et de positions différentes. C'est l'occasion pour chacun de donner son avis sur la façon de mieux aider les Canadiens à vieillir chez eux et près de leur famille, et de veiller à ce que leur point de vue soit entendu et leurs besoins soient satisfaits.

Le Conseil national des aînés a été invité à agir comme groupe d'experts chargé d'examiner des mesures, notamment une éventuelle allocation Vieillir chez soi, afin de soutenir les Canadiens qui souhaitent vieillir dans le confort de leur domicile. Pour orienter son travail, le Conseil consulte un groupe diversifié de Canadiens âgés, d'aidants, d'intervenants et d'experts afin de déterminer les besoins des aînés canadiens et de cerner les lacunes dans les mesures de soutien actuelles pour bien vieillir chez soi.

Citations

« Alors que nous nous préparons à faire face au vieillissement croissant de la population, nous voulons recueillir directement l'avis des Canadiens âgés sur ce qu'il faudrait faire pour les aider à demeurer dans leur maison et dans leur communauté le plus longtemps possible. Les aînés et leurs aidants sont les mieux placés pour comprendre leurs propres besoins, et il est essentiel de les consulter pour s'assurer qu'ils font partie de la solution. Les consultations sont menées dans le cadre de nos investissements historiques de 6 milliards de dollars dans les services de soins à domicile et de soins communautaires, et dans le cadre d'un important programme de financement de 198,6 milliards de dollars pour améliorer notre système de soins de santé. »

- La ministre des Aînés, Kamal Khera

« Tous les aînés méritent de vivre dans la dignité, la sécurité et le confort, quel que soit leur lieu de résidence. Les commentaires du public reçus au cours de cette consultation permettront de veiller à ce que les nouveaux programmes et services mis en place répondent aux besoins particuliers des aînés qui souhaitent demeurer dans le confort de leur foyer et près de leurs proches le plus longtemps possible. Nous continuerons à travailler avec les provinces, les territoires et tous les partenaires pour aider les aînés à obtenir les soins qu'ils méritent, au moment et à l'endroit où ils en ont besoin. »

- Le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos

« Le Conseil national des aînés se prépare à recommander au gouvernement du Canada des façons de soutenir davantage les aînés qui désirent demeurer à la maison le plus longtemps possible. Nous voulons nous assurer que nos recommandations tiennent compte de l'opinion des aînés et de celle des personnes dont le travail et les efforts permettent d'améliorer la qualité de vie des aînés canadiens. Nous vous invitons toutes et tous à faire connaître votre point de vue en répondant à notre sondage en ligne. »

- La présidente du Conseil national des aînés, Nora Spinks

Les faits en bref

Les aînés (c.-à-d. les personnes de plus de 65 ans) sont l'un des groupes de la population qui connaît la croissance la plus rapide au Canada . Ils représenteront près de 25 % de la population d'ici 2051, et ce groupe pourrait comprendre près de 11 millions de personnes d'ici 15 ans.

. Ils représenteront près de 25 % de la population d'ici ce groupe pourrait comprendre près de 11 millions de personnes d'ici 15 ans. Le 6 octobre 2022, les ministres des Aînés et de la Santé ont annoncé que le Conseil national des aînés agirait comme groupe d'experts chargé d'examiner des mesures visant à soutenir davantage les Canadiens qui souhaitent vieillir dans le confort de leur maison et dans leur communauté.

Le Conseil collabore avec les aînés, des intervenants et d'autres experts afin de fournir au gouvernement du Canada des recommandations quant à la santé, au bien-être et à la qualité de vie des aînés. Il est composé de personnes âgées, d'experts des questions touchant les aînés et le vieillissement, et de personnes ayant de l'expérience de travail au sein d'organismes qui défendent les intérêts des aînés.

Liens connexes

Aider les Canadiens à vieillir chez eux

Lettre de mandat de la ministre des Aînés

Lettre de mandat du ministre de la Santé

Conseil national des aînés

Suivez-nous sur Twitter

Suivez-nous sur Facebook

Suivez-nous sur Twitter

Follow us on Facebook

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements: Pour les demandes des médias, communiquez avec : Alisson Lévesque, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Aînés, Kamal Khera, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]; Guillaume Bertrand, Conseiller principal en communications et attaché de presse, Cabinet du ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, 613-957-0200; Relations avec les médias, Santé Canada et Agence de la santé publique du Canada, 613-957-2983, [email protected]