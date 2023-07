SURREY, BC, le 17 juill. 2023 /CNW/ - Service Canada continue de travailler dur pour améliorer les services offerts aux Canadiens en instaurant de nouvelles mesures visant à améliorer l'émission des passeports. Par exemple, au cours de la dernière année, le service de passeport en 10 jours est maintenant offert dans 20 Centres Service Canada partout au pays, le Vérificateur de l'état d'une demande de passeport donne aux Canadiens l'état de leur demande en temps réel, et les services de passeport ont été élargi aux sites de services mobiles réguliers pour répondre aux besoins des communautés rurales et éloignées où il n'y a pas de Centre Service Canada.

La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, a annoncé qu'à partir d'aujourd'hui, le Centre Service Canada de Surrey sud, situé au 103-15295 Highway 10, offrirait le service de passeport en 10 jours. Il s'agit du centre le plus récent à offrir ce service. Les autres services de Service Canada comme les prestations d'assurance-emploi, les pensions et le numéro d'assurance sociale sont toujours offerts à ce centre.

Le Centre Service Canada Surrey sud permettra aux Canadiens de faire une demande de passeport sur place et de le recevoir dans les 10 jours ouvrables. Toutefois, ces passeports devront être envoyés par la poste ou récupérés au bureau des passeports de Surrey, situé au centre commercial Central City, pièce 110, 10153, boulevard King George à Surrey.

Tandis que les Centres Service Canada réguliers offrent le service en 20 jours, les bureaux des passeports spécialisés et les 20 autres Centres Service Canada partout au pays offrent le service de passeport en 10 jours. Les demandes de passeport qui y sont présentées peuvent être traitées dans les 10 jours ouvrables (en plus du délai de la poste). Si les Canadiens ont besoin d'un passeport en moins de 10 jours ouvrables, ils peuvent se rendre dans un bureau des passeports qui offre le service de cueillette urgent ou express, comme celui de Surrey, dans le centre commercial Central City.

Citation

« Service Canada continue de travailler sans relâche pour améliorer la qualité, l'accessibilité et la rapidité du service. En offrant maintenant le service de passeport en 10 jours dans le sud de Surrey, moins de pression sera placé sur le bureau des passeports du centre commercial Central City. Nous croyons que cela aidera à répondre aux besoins des Canadiens dans cette région. »

- La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould

Les faits en bref

Au cours de l'exercice 2022-2023, Service Canada a émis 3,35 millions de passeports.

Depuis le 1 er avril 2023, le gouvernement du Canada a émis 994 536 passeports.

On s'attend à émettre entre 4,3 millions et 4,9 millions de passeports durant l'exercice 2023-2024.

Le service régulier pour les demandes et les retraits faits en personne dans les bureaux des passeports spécialisés et les bureaux consolidés est de 10 jours ouvrables. Pour les demandes envoyées par la poste et présentées dans un Centre Service Canada régulier, les normes de services sont de 20 jours ouvrables. La cible de rendement prévoit que 90 % des demandes dûment remplies doivent être traitées selon ces normes de service.

Les statistiques sur le Programme de passeport sont publiées en ligne, et toutes les données sont mises à jour chaque semaine.

Liens connexes

Les bureaux des passeports sont prêts pour la saison estivale, et de nouveaux sites de traitement dans les 10 jours ont ouvert ce printemps

Vérifiez l'état de votre demande de passeport

Passeports canadiens et autres documents de voyage

Trouver un bureau de Service Canada

Bienvenue à l'outil de prise de rendez-vous eServiceCanada

Statistiques sur le Programme de passeport

Service Canada (Passeport Canada) sur Facebook

Programme de passeport du Canada sur Twitter

Suivez-nous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements: Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Philippe-Alexandre Langlois, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, [email protected], Bureau des relations avec les médias ; Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]