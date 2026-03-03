TORONTO, le 3 mars 2026 /CNW/ - Le monde est en pleine mutation, et le secteur minier canadien entre dans une nouvelle ère caractérisée par la vitesse, l'envergure et l'ambition. Au cœur du programme échafaudé par le Canada pour bâtir un pays fort, le secteur minier est un pilier de la prospérité économique, de la défense et la sécurité nationales et de nos objectifs de sobriété carbone.

Lors du congrès 2026 de l'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs (ACPE) - le plus grande conférence au monde dans le secteur minier, tenue à Toronto -, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, et le secrétaire parlementaire Claude Guay étaient à la tête d'une délégation canadienne performante qui a conforté le Canada dans sa volonté de mettre en place des chaînes de valeur des minéraux critiques complètes et de les renforcer afin de pouvoir fournir à nos clients au pays et dans les pays alliés les minéraux dont tout le monde a besoin.

Favoriser la croissance économique, l'emploi et la mise en place d'une chaîne de valeur canadienne complète

Au congrès de l'ACPE, le ministre Hodgson a indiqué l'intention du Canada de mettre en valeur nos abondantes ressources minérales pour que tous les Canadiens puissent tirer parti des richesses naturelles enfouies sous nos pieds. Il a lancé le Fonds du premier et du dernier kilomètre (FPDK) de 1,5 milliard de dollars et a souligné la mise en place imminente du Fonds souverain pour les minéraux critiques de 2 milliards de dollars. Il a également annoncé l'octroi d'investissements fédéraux pouvant atteindre 165,2 millions de dollars pour 22 projets miniers canadiens, y compris jusqu'à 114,9 millions de dollars pour les cinq premiers projets financés par le FPDK. Ces projets touchent à tous les maillons de la chaîne de valeur de l'exploitation minière, notamment les infrastructures, l'innovation, le développement durable, les géosciences et le partenariat avec les Autochtones. Cet investissement de 165,2 millions de dollars débloque plus de 434 millions de dollars en capitaux pour le financement de projets canadiens.

Le ministre Hodgson a annoncé des fonds pouvant atteindre 40 millions de dollars pour la carothèque numérique canadienne en vue de rendre les données géologiques de forage accessibles au plus grand nombre et de transformer la diffusion et l'utilisation des données géoscientifiques au Canada. Au nom du gouvernement du Canada, le ministre a également signé une déclaration d'intention non contraignante avec Creative Destruction Lab, l'Université Laurentienne et plusieurs grandes sociétés minières - Agnico Eagle, Anglo American, BHP, Hudbay, Teck et Vale - pour explorer la possibilité d'établir une carothèque numérique publique contenant des carottes des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ainsi que du secteur privé. La carothèque numérique canadienne permettra de lancer de nouveaux projets d'exploration, d'accélérer les découvertes ainsi que de renforcer la volonté d'investir et la prévisibilité pour les investisseurs dans notre secteur miner -- tout ça en utilisant des carottes déjà à notre disposition.

Lors de la réunion des ministres de l'énergie et des mines, en marge du congrès de l'ACPE, le ministre Hodgson a discuté avec ses homologues provinciaux et territoriaux de l'accélération des projets d'exploitation responsable, de l'amélioration de la prévisibilité réglementaire et du renforcement du leadership canadien dans le domaine de la mise en valeur des minéraux critiques. Le ministre a également salué la nouvelle stratégie détaillée sur les minéraux du Nouveau Brunswick.

Par le biais de discours liminaires, de tables rondes et de réunions bilatérales, le ministre Hodgson et le secrétaire parlementaire Guay ont mis en relief les progrès concrets qui ont été accomplis en vue de réaliser divers projets, de renforcer les infrastructures habilitantes et d'attirer des investissements d'envergure.

Une réputation de partenaire fiable dans un monde morcelé

À l'échelle mondiale, le Canada est considéré comme un partenaire de confiance dans le domaine de la production de minéraux critiques. Lors du congrès, le ministre Hodgson et le secrétaire parlementaire Guay ont conforté notre pays dans son statut de superpuissance des ressources naturelles et de fournisseur porteur de stabilité et de fiabilité sur les marchés.

À l'occasion du Forum canadien sur les minéraux critiques organisé par l'agence Investir au Canada, le ministre Hodgson s'est joint à des partenaires industriels, provinciaux, territoriaux et internationaux pour annoncer 30 partenariats et investissements dans le cadre de l'Alliance sur la production de minéraux critiques afin de diversifier la production, de soutenir de nouveaux projets miniers canadiens et de réduire les vulnérabilités des chaînes d'approvisionnement. Cette seconde série de partenariats et d'investissements accélérera des projets de minéraux critiques avec 12 alliés, portant le total des capitaux investis sous l'égide de l'Alliance à 18,5 milliards de dollars.

Grâce à des échanges avec des partenaires étrangers - le Groenland, la Commission européenne, la Norvège, l'Argentine, la Mongolie, la France, l'Italie, la République dominicaine et la Bolivie -, le ministre Hodgson et le secrétaire parlementaire Guay ont fait avancer la coopération bilatérale et multilatérale, ont discuté de possibilités d'investissement canadiennes et ont soutenu les efforts de diversification des marchés et des échanges commerciaux. Concrètement, ces efforts ont donné lieu à l'officialisation de partenariats avec l'Inde et le Groenland, à une déclaration commune sur les minéraux critiques avec l'Union européenne ainsi qu'à un protocole d'entente sur l'approvisionnement en minéraux critiques avec Leonardo S.p.A.

Lors du 11e Sommet international des ministres des Mines, le secrétaire parlementaire Guay a rencontré des ministres de nombreux pays, de même que des représentants de l'industrie et d'organisations de premier plan, afin de faire progresser des démarches conjointes en matière d'exploitation durable et de renforcer la coopération pour accélérer la découverte de gisements et la production de minéraux.

Le ministre a rappelé que le Canada considère qu'il est essentiel pour la sécurité d'accélérer la production intérieure de minéraux critiques. Cette priorité est prise en compte dans la Stratégie industrielle de défense du Canada récemment annoncée, qui vise principalement à protéger les biens essentiels et à réduire notre dépendance à l'égard des chaînes d'approvisionnement étrangères. Par un financement ciblé de Ressources naturelles Canada - dont 59,4 millions de dollars pour accélérer les projets intérieurs de minéraux critiques, 96,7 millions de dollars pour faire avancer la recherche et le développement dans toute la chaîne de valeur et 8,27 millions de dollars pour soutenir la mise en place d'un régime de constitution de stocks de minéraux critiques et à double usage -, le Canada renforce sa capacité à garantir un accès fiable à des matières essentielles pour la défense et la sécurité du Canada et de nos alliés.

Dynamiser l'économie propre, de façon responsable

Un leadership dans le domaine de l'exploitation minière, c'est aussi un leadership climatique. Au Canada, l'extraction des minéraux est plus sûre, plus responsable et moins polluante que presque n'importe où ailleurs dans le monde, et les projets annoncés au congrès 2026 de l'ACPE montrent ce leadership à l'œuvre.

Que ce soit en faisant progresser le projet de remise en service de la centrale hydroélectrique d'Anyox pour alimenter en électricité propre les projets de mise en valeur des minéraux critiques, en déployant des systèmes énergétiques hybrides qui réduisent la consommation de diesel dans les sites miniers éloignés au Nunavut ou en faisant la démonstration de technologies d'abattage qui consomment 65 % moins d'énergie, le Canada accélère la mise en place de solutions d'exploitation minière à faible émission de carbone. Mises ensemble, ces initiatives témoignent de l'attachement du Canada à une exploitation responsable qui protège l'environnement tout en soutenant de bons emplois, la prospérité des collectivités et la réconciliation économique.

Pour que ces projets puissent avancer dans un cadre clair et prévisible, le Canada a également lancé le Navigateur de permis miniers : un nouvel outil interactif qui fournit aux promoteurs une feuille de route claire pour l'obtention des approbations et des permis fédéraux, ce qui les aide à garder leurs projets sur la bonne voie à l'heure où le Canada met en œuvre le régime « un projet, une évaluation » et fixe les délais d'évaluation à deux ans.

Le Canada a ce dont le monde a besoin

La présence du Canada au congrès 2026 de l'ACPE montre clairement que nous utilisons tous les outils à notre disposition pour bâtir un secteur minier qui renforce notre économie, soutient nos alliés, préserve notre sécurité et répond aux besoins de la planète.

Le Canada agit plus rapidement, bâtit plus intelligemment et voit plus grand, lui qui transforme la force de nos ressources en atout national et prend la place qui lui revient - celle de superpuissance de l'énergie et de l'exploitation minière.

Citations

« Nation minière depuis des générations, le Canada fait maintenant un retour en grand. Lors du congrès 2026 de l'ACPE, nous avons montré notre volonté d'obtenir des résultats concrets. En concluant de nouveaux partenariats de commerce et d'investissement, en lançant des investissements stratégiques comme le Fond du premier et du dernier kilomètre et en collaborant étroitement avec les provinces, les territoires, les partenaires autochtones et l'industrie, nous avançons, de l'étape de la planification à celle de la production. Notre nouveau gouvernement œuvre à bâtir une économie forte, une nation sûre et souveraine ainsi qu'un avenir durable -- et l'exploitation minière canadienne nous aidera à atteindre ces trois objectifs. »

L'honorable Tim Hodgson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Le leadership du Canada dans le domaine des minéraux critiques repose sur sa capacité à bâtir de grandes choses de la bonne façon. Au congrès 2026 de l'ACPE, nous avons mis en lumière les atouts de notre pays - financement judicieux; innovations technologiques; partenariats avec les Autochtones; stabilité du cadre de gouvernance et du climat politique; et normes environnementales et sociales strictes - qui nous donnent un avantage concurrentiel sur les marchés mondiaux. En favorisant l'exploitation des minéraux critiques et la mise en place de chaînes de valeur durables, le Canada produit les minéraux dont le monde a besoin tout en protégeant l'environnement et en créant de bonnes perspectives de carrière pour les Canadiennes et les Canadiens. »

Claude Guay

Secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

Faits en bref

Cette année, le congrès de l'ACPE a accueilli plus de 27 000 délégués du secteur minier de plus de 135 pays.

Le secteur minier offre des emplois de haute qualité bien rémunérés à la population canadienne un peu partout au pays, y compris en régions nordiques et éloignées. En 2024, le secteur des minéraux et des métaux a employé directement et indirectement 438 000 et 286 000 personnes respectivement, pour un total de 724 000 personnes. Se chiffrant à 146 213 $, le salaire annuel moyen pour les emplois de l'industrie minière représente presque le double de la moyenne, toutes industries confondues, de 78 098 $.

