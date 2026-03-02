TORONTO, le 2 mars 2026 /CNW/ - En marge de l'ACPE 2026, à Toronto, le vice-président exécutif de la Commission européenne, Stéphane Séjourné, et le ministre canadien de l'Énergie et des Ressources naturelles, Tim Hodgson, se sont rencontrés afin de faire progresser la coopération entre l'UE et le Canada en matière de matières premières critiques et de politique industrielle.

Dans un contexte d'incertitude géopolitique accrue, ils ont souligné l'importance du multilatéralisme et les possibilités pour les puissances moyennes de travailler ensemble afin d'assurer la résilience et la sécurité. Dans ce cadre, ils ont réaffirmé le Partenariat stratégique UE-Canada sur les matières premières, ainsi que l'engagement commun du Canada et de l'UE en faveur de chaînes d'approvisionnement résilientes, durables et diversifiées. Ils ont souligné le rôle important de la coordination avec des partenaires partageant les mêmes valeurs, notamment l'Alliance du G7 sur la production de minéraux critiques, dans les efforts mondiaux visant à accroître à grande échelle la production, la transformation et les chaînes de valeur en aval responsables.

Les discussions ont porté sur les possibilités à l'échelle de l'ensemble de la chaîne de valeur, notamment la facilitation du commerce et des investissements bilatéraux, la coopération réglementaire, l'innovation et le maintien de normes élevées en matière environnementale, sociale et de gouvernance. Ils ont également souligné l'importance stratégique des matières premières critiques pour la sécurité économique et la compétitivité. La lettre d'intention signée aujourd'hui entre la Banque européenne d'investissement et le gouvernement du Canada témoigne de l'importance de la coopération en matière de matières premières critiques et constitue une étape clé vers le renforcement de la sécurité et de la durabilité des chaînes d'approvisionnement fiables.

Les progrès réalisés dans le cadre du Dialogue UE-Canada sur les politiques industrielles, annoncés lors du Sommet de juin 2025, ont été salués. Ce dialogue fournira une plateforme pour renforcer la compétitivité, relever des défis communs et consolider la résilience des chaînes d'approvisionnement dans les secteurs stratégiques.

Les parties ont réaffirmé leur engagement à réduire les obstacles réglementaires et à promouvoir la mobilisation de l'industrie et des parties prenantes. Elles resteront en contact étroit afin de renforcer davantage la coopération à l'appui de chaînes d'approvisionnement sûres, des investissements et échanges bilatéraux, de la compétitivité industrielle et de la croissance durable.

