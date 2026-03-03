Date limite : le 10 avril 2026

OTTAWA, ON, le 3 mars 2026 /CNW/ - Le Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) accepte maintenant les candidatures pour la bourse General Idea, qui stimule et soutient la recherche savante en art contemporain. Maintenant dans sa quatrième année, la bourse offre 15 000 $ CA, couvrant les dépenses et/ou une allocation, pour une résidence à temps plein d'au moins quatre semaines à effectuer entre le 31 mai 2026 et le 30 mai 2027. La date limite pour postuler est le vendredi 10 avril 2026 à 23 h 59 HAE.

Les projets de recherche doivent porter sur les collections du MBAC, en particulier la collection Art Metropole, le fonds General Idea, la collection AA Bronson et le matériel connexe, mais ils ne doivent pas nécessairement se concentrer exclusivement sur General Idea. La recherche sera menée sur place au MBAC et pourra porter sur n'importe quel domaine de l'art d'après-guerre et contemporain, y compris le dessin, la photographie, la gravure, les livres d'artistes, les multiples, la vidéo, l'installation ou d'autres médias.

Admissibilité

La bourse est accessible aux historien•ne•s de l'art, conservateurs•rices, critiques, restaurateurs•rices, étudiant•e•s de cycle supérieur, chercheurs•euses indépendant•e•s et autres professionnel•le•s canadien•ne•s et internationaux issu•e•s du domaine des arts visuels, de la muséologie ou de disciplines connexes. La bourse de recherche est valide seulement au MBAC. Les candidat•e•s de l'extérieur du Canada sont tenu•e•s de se renseigner eux-mêmes sur les conditions d'entrée au Canada pour participer au programme de bourse.

Cristina S. Martinez, ancienne boursière, est une historienne de l'art interdisciplinaire titulaire d'un doctorat du Birkbeck College de l'Université de Londres. Son projet de bourse a porté sur la physiologie de General Idea et sa structure organisationnelle, tout en explorant ses dimensions juridiques et esthétiques. Son analyse a fourni des indices sur les processus de réflexion, les méthodes de création et les mécanismes des idées.

Le nom de la personne boursière sera annoncé à la fin du printemps 2026.

Dépôt de candidatures

Pour en savoir plus sur le dépôt de candidature et les critères d'évaluation, visitez beaux-arts.ca/recherche/bourses.

Toutes les personnes candidates qualifiées, notamment les Autochtones, les femmes, les personnes de toute orientation sexuelle, identité de genre ou expression de genre, les personnes racisées ainsi que les personnes en situation de handicap, sont invitées à poser leur candidature.

À propos du Musée des beaux-arts du Canada

Fondé en 1880, le Musée des beaux-arts du Canada compte parmi les institutions artistiques les plus respectées au monde. En tant que musée national, notre raison d'être est de servir toutes les Canadiennes et tous les Canadiens, où qu'ils vivent. Pour ce faire, nous partageons largement notre collection, nos expositions et notre programmation publique. Nous créons des expériences dynamiques qui permettent de nouvelles façons de nous voir et de voir les autres à travers les arts visuels, tout en mettant l'accent sur les façons autochtones de savoir et d'être. Notre mandat consiste à développer, préserver et présenter une collection pour l'apprentissage et le plaisir de toutes et tous - aujourd'hui et pour les générations à venir. Nous abritons plus de 90 000 œuvres, dont l'une des plus belles collections d'art autochtone et canadien, des œuvres majeures du 14ᵉ au 21ᵉ siècle, ainsi que de vastes fonds de bibliothèque et d'archives.

Ankosé - Tout est relié - Everything is connected

SOURCE Musée des beaux-arts du Canada

À l'intention des journalistes - pour de plus amples renseignements, prière de communiquer avec : Pénélope Carreau, Agente, Relations publiques, Musée des beaux-arts du Canada, [email protected]; Josée-Britanie Mallet, Agente principale, Relations publiques et médiatiques, Musée des beaux-arts du Canada, [email protected]