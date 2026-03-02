TORONTO, le 2 mars 2026 /CNW/ - Le Canada accélère la mise en valeur des minéraux critiques et consolide les chaînes d'approvisionnement afin de tirer parti de l'abondance naturelle de ses ressources minérales, notamment par la mise sur pied de la carothèque numérique canadienne (CNC), une plateforme nationale qui facilitera l'accès à des données numérisées sur des carottes de forage provenant de partout au pays. Les carottes de forage fournissent des informations précieuses qui nous permettent d'identifier les gisements minéraux et d'évaluer la taille, la qualité et le potentiel économique d'une ressource minérale en vue de pouvoir développer de nouveaux projets miniers canadiens.

Aujourd'hui, au congrès 2026 de l'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs (ACPE), le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, a annoncé des progrès dans la création de la CNC.

Ressources naturelles Canada s'engage à investir jusqu'à 40 millions de dollars dans le projet pour rendre les données géologiques de forage accessibles au plus grand nombre et pour transformer la diffusion et l'utilisation des données géoscientifiques au Canada. Le ministre a également annoncé la signature d'une déclaration d'intention non contraignante entre le gouvernement du Canada, Creative Destruction Lab, l'Université Laurentienne et plusieurs grandes sociétés minières - Agnico Eagle, Anglo American, BHP, Hudbay, Teck et Vale. La déclaration mentionne que ces entités chercheront des moyens d'utiliser les données de forage pour créer une carothèque numérique publique et ainsi constituer un ensemble de données nationales communes en vue de renforcer la compétitivité du Canada dans les domaines de l'exploration minière et de l'analyse.

En regroupant les données publiques tirées de carottes de forage dans un dépôt numérique public national, la CNC place le Canada à l'avant-garde de l'innovation minière en 2026. En plus d'accélérer la découverte et l'exploitation responsable des minéraux critiques, cette initiative attirera des investissements, créera et soutiendra des emplois et renforcera les chaînes d'approvisionnement des industries stratégiques et des technologies propres, ce qui contribuera à asseoir notre position de leader mondial de l'exploitation minière propre, responsable et fondée sur l'innovation.

Citations

« Les minéraux critiques sont au cœur de la croissance et de la sécurité économiques du Canada, de nos ambitions climatiques et de la défense de notre pays. Par chance, le Canada possède d'abondants minéraux que nous pouvons exploiter. En regroupant les actifs géoscientifiques numériques, nous pouvons moderniser nos façons de cartographier et de comprendre les précieuses ressources naturelles enfouies sous nos pieds, ce qui nous permettra de bâtir une chaîne de valeur canadienne complète - allant de la découverte à la fabrication en passant par le traitement - pour attirer des investissements, créer de bons emplois, satisfaire à des normes environnementales strictes et honorer notre engagement de forger des alliances avec des partenaires autochtones. Voilà comment le Canada deviendra un leader mondial de l'exploitation minière et des minéraux critiques - grâce non seulement aux ressources extraites, mais aussi à notre façon de bâtir, de transformer et de fournir de la valeur à grande échelle. »

L'honorable Tim Hodgson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Grâce aux solides bases du Canada dans le domaine des minéraux critiques, aux nouvelles technologies de pointe et à la collaboration de partenaires provinciaux et territoriaux, nous accélérons la découverte de minéraux tout en consolidant notre chaîne de valeur, en stimulant l'investissement et l'emploi, et en renforçant l'avantage concurrentiel du Canada. »

L'honorable Evan Solomon

Ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario

« En étroite collaboration avec les provinces, les territoires, le monde universitaire et des entités du secteur privé, nous modernisons les outils dont dépend l'industrie et accélérons le processus depuis la découverte jusqu'à l'exploitation. Ensemble, nous renforçons l'avantage concurrentiel du Canada dans le domaine des minéraux critiques. »

Claude Guay

Secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

Quelques faits

À l'automne 2025, l'ACPE a sondé ses membres au sujet de la numérisation des carottes et de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour l'exploration. Elle a communiqué les résultats de ce sondage à Ressources naturelles Canada afin de guider la création de la CNC et d'aider à l'aligner sur les besoins de l'industrie.

En juillet 2025, le gouvernement du Canada et celui des Territoires du Nord-Ouest ont annoncé un projet pilote visant à balayer, à numériser et à analyser, au moyen de techniques de pointe, des carottes de forage provenant de la collection de la Commission géologique des Territoires du Nord-Ouest en vue de découvrir de nouveaux secteurs présentant un fort potentiel de minéraux critiques.

Le Canada produit plus de 60 minéraux et métaux, dont les 34 minéraux critiques de la Liste des minéraux critiques de 2024. Il pourrait éventuellement fournir encore plus de minéraux critiques, à la fois sur les marchés intérieurs et extérieurs.

Produits connexes

Liens pertinents

Suivez Ressources naturelles Canada sur LinkedIn.

SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]