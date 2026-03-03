TORONTO, le 3 mars 2026 /CNW/ - Par ses investissements judicieux, le gouvernement du Canada s'emploie à mettre en valeur nos abondantes ressources minérales pour que tous les Canadiens puissent profiter des richesses naturelles enfouies sous nos pieds. Au total, plus de 60 minéraux et métaux sont produits par plus de 200 mines actuellement en activité au pays. En tirant parti de notre géologie de calibre mondial, de notre main-d'œuvre qualifiée et de solides partenariats avec l'industrie et les groupes autochtones, nous bâtissons maintenant une chaîne de valeur de bout en bout au Canada. Cela permettra de créer de bons emplois, de soutenir les collectivités tributaires des ressources, d'appuyer notre stratégie industrielle de défense et notre stratégie automobile et de jeter les bases d'une sécurité économique et nationale durable.

Aujourd'hui, à l'occasion du congrès 2026 de l'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs (ACPE), le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, a annoncé de nouveaux programmes et investissements de plus de 3,6 milliards de dollars pour tirer avantage des minéraux critiques du Canada, de l'extraction jusqu'à la commercialisation.

Le ministre a annoncé un financement pouvant atteindre 165,2 millions de dollars pour 22 projets canadiens qui accéléreront la planification, le développement et la capacité de traitement à l'échelle du pays, ce qui permettra de débloquer plus de 434 millions de dollars en capital pour des projets canadiens de minéraux critiques dans huit provinces.

Le ministre a également annoncé le lancement du nouveau Fonds du premier et du dernier kilomètre (FPDK), qui s'appuie sur le succès du Fonds pour l'infrastructure des minéraux critiques (FIMC). Le financement fédéral de 1,5 milliard de dollars octroyé au titre du FPDK permettra de construire des infrastructures pour soutenir les nouvelles mines et la croissance économique dans les régions minières. Qu'il s'agisse de projets de développement de sites miniers, notamment la construction de nouvelles routes et lignes de transport d'électricité, d'infrastructures de traitement intermédiaire ou de l'ouverture de nouvelles voies de transport vers les marchés, le Fonds privilégiera les projets permettant d'acheminer les ressources canadiennes aux clients d'ici et à l'étranger de façon efficace et responsable. Puisque la plupart des gisements de minéraux critiques et des projets d'infrastructures habilitantes au Canada se trouvent sur des territoires autochtones, le FPDK comprend des aides financières particulières pour favoriser le leadership, la mobilisation et la participation des Autochtones d'un bout à l'autre de la chaîne de valeur des activités minières.

Le ministre a également présenté le nouveau Fonds souverain pour les minéraux critiques (FSMC), un fonds de 2 milliards de dollars unique en son genre qui permettra de réaliser des investissements fédéraux stratégiques - sous forme de prise de participation, de garanties de prêt et d'ententes d'approvisionnement - dans les chaînes de valeur des minéraux critiques afin que les projets atteignent l'étape de la décision finale d'investissement plus rapidement et nous aident à diversifier et à accroître la production de minéraux au pays. Le ministre Hodgson a annoncé que le FSMC sera officiellement lancé au printemps.

Au Canada, le processus rigoureux d'évaluation environnementale et nos strictes normes de consultation des Autochtones sont essentiels pour exploiter nos ressources naturelles de façon responsable, mais le gouvernement est conscient que les promoteurs ont parfois de la difficulté à s'y retrouver. Pour aider l'industrie à cheminer dans le système tout en respectant les délais requis pour garantir la certitude des investissements, le ministre Hodgson a également annoncé le lancement du nouveau navigateur de permis miniers. Cet outil interactif en ligne fournit aux sociétés minières une feuille de route pour l'obtention des approbations et des permis fédéraux, ce qui aide les promoteurs à obtenir une meilleure certitude avant d'investir, à l'heure où le Canada met en œuvre l'approche « un projet, une évaluation » et fixe les délais d'approbation à deux ans.

Le Canada utilise tous les outils à sa disposition pour agir rapidement et résolument afin de bâtir un secteur minier qui renforce notre économie, fournit des emplois aujourd'hui et pour les générations à venir, soutient nos alliés, assure notre sécurité et répond aux besoins de la planète. Le Canada transforme ses abondantes ressources en atout national et assume sa position de chef de file mondial dans le secteur des minéraux qui définiront le 21e siècle.

« Le Canada possède les minéraux dont le monde a besoin, et nous agissons avec célérité, ambition et détermination pour les acheminer depuis le gisement jusqu'au marché. Nous ne nous contentons pas d'extraire des roches. Nous bâtissons et relocalisons des chaînes de valeur complètes au pays dans le but de créer de bons emplois, de renforcer notre sécurité économique et nationale et de soutenir les collectivités rurales, éloignées et nordiques. Les investissements d'aujourd'hui visent à stimuler l'exploitation minière d'un océan à l'autre afin que nous puissions répondre à la demande en offrant des minéraux canadiens qui sont extraits et exploités de manière durable, en partenariat avec les peuples autochtones et au profit de nos familles canadiennes, qui travaillent fort. »

Le 19 février 2026, Ressources naturelles Canada a lancé un processus continu de déclaration d'intérêt au titre du Programme de recherche, développement et démonstration pour les minéraux critiques et du Programme de partenariats internationaux visant à déterminer les projets de minéraux critiques à fort potentiel qui sont prêts à être mis en œuvre.

visant à déterminer les projets de minéraux critiques à fort potentiel qui sont prêts à être mis en œuvre. Ressources naturelles Canada a annoncé le lancement d'une demande de renseignements sur les titres numériques . Cette initiative vise à recueillir les commentaires de divers intervenants concernés, notamment d'experts en la matière ainsi que de représentants de l'industrie, du milieu universitaire, d'organismes à but non lucratif et d'organisations autochtones, sur les justificatifs numériques dans le secteur minier. Plus précisément, l'objectif consiste à évaluer l'intérêt pour un justificatif numérique « extrait au Canada » attestant l'origine des minéraux, c.-à-d. le site minier et la province ou le territoire d'où ils ont été extraits, ainsi que la faisabilité de cette approche.

. Cette initiative vise à recueillir les commentaires de divers intervenants concernés, notamment d'experts en la matière ainsi que de représentants de l'industrie, du milieu universitaire, d'organismes à but non lucratif et d'organisations autochtones, sur les justificatifs numériques dans le secteur minier. Plus précisément, l'objectif consiste à évaluer l'intérêt pour un justificatif numérique « extrait au Canada » attestant l'origine des minéraux, c.-à-d. le site minier et la province ou le territoire d'où ils ont été extraits, ainsi que la faisabilité de cette approche. Le 17 février 2026, le gouvernement du Canada a annoncé le lancement de la Stratégie industrielle de défense , un plan à long terme qui vise à assurer la prospérité nationale et la sécurité économique en renforçant la base industrielle de défense du Canada, constituée du réseau d'entreprises, des chaînes d'approvisionnement et des réseaux d'innovation qui conçoivent, construisent, maintiennent et soutiennent l'équipement et les systèmes militaires. La Stratégie industrielle de défense prévoit de nombreuses initiatives, notamment des mesures et des investissements pour accélérer les projets de minéraux critiques et pour soutenir le développement de chaînes d'approvisionnement canadiennes fiables, sécuritaires et adaptées aux besoins du Canada et de ses alliés en matière de défense. De cette façon, le gouvernement du Canada pourra, en s'appuyant notamment sur la Loi sur la production de défense , se constituer des réserves de minéraux critiques et à double usage pour assurer un accès fiable aux matières essentielles en cas d'accroissement de la demande ou de perturbations mondiales.

, un plan à long terme qui vise à assurer la prospérité nationale et la sécurité économique en renforçant la base industrielle de défense du Canada, constituée du réseau d'entreprises, des chaînes d'approvisionnement et des réseaux d'innovation qui conçoivent, construisent, maintiennent et soutiennent l'équipement et les systèmes militaires. La Stratégie industrielle de défense prévoit de nombreuses initiatives, notamment des mesures et des investissements pour accélérer les projets de minéraux critiques et pour soutenir le développement de chaînes d'approvisionnement canadiennes fiables, sécuritaires et adaptées aux besoins du Canada et de ses alliés en matière de défense. De cette façon, le gouvernement du Canada pourra, en s'appuyant notamment sur la , se constituer des réserves de minéraux critiques et à double usage pour assurer un accès fiable aux matières essentielles en cas d'accroissement de la demande ou de perturbations mondiales. La Stratégie canadienne sur les minéraux critiques vise à faire progresser la mise en valeur des minéraux critiques et le développement des chaînes de valeur connexes pour stimuler la transition vers une économie sobre en carbone et soutenir la fabrication et les technologies de pointe. Entre 2022 - année du lancement de la Stratégie - et 2024, la production a augmenté de plus de 10 % dans le cas de neuf minéraux critiques au Canada, soit l'aluminium, le graphite, le lithium, le magnésium (magnésite), le molybdène, le niobium, les métaux du groupe des platineux, le scandium et l'uranium.

Le Canada est largement reconnu comme un chef de file de l'exploitation minière responsable et durable grâce à ses mesures de protection environnementale strictes, à des cadres réglementaires transparents et prévisibles, à de véritables partenariats avec les Autochtones, à des réseaux d'électricité à faibles émissions de carbone et à une main-d'œuvre de calibre mondial. Ce sont ces avantages qui poussent les grands investisseurs mondiaux sensibles à l'approche ESG (environnementale, sociale et de gouvernance) à considérer le Canada comme un leader de confiance lorsqu'il s'agit de produire de façon sûre et responsable des minéraux et des métaux.

Le secteur minier offre aux Canadiens et aux Canadiennes partout au pays des emplois bien rémunérés et de haute qualité, dont plusieurs situés dans des régions nordiques ou éloignées. En 2024, le secteur des minéraux et des métaux employait directement et indirectement 438 000 et 286 000 personnes respectivement, pour un total de 724 000 personnes. Se chiffrant à 146 213 $, le salaire annuel moyen pour les emplois de l'industrie minière représente presque le double de la moyenne, toutes industries confondues, de 78 098 $.

