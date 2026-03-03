Six entreprises des Laurentides se partagent des aides financières totalisant 2 263 163 $ de la part de DEC.

BLAINVILLE, QC, le 3 mars 2026 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir les entreprises manufacturières contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi Madeleine Chenette, députée de Thérèse-De Blainville, secrétaire parlementaire du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles et secrétaire parlementaire du secrétaire d'État (Sports), a annoncé aujourd'hui, au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC, des contributions remboursables totalisant 2 263 163 $ à six entreprises des Laurentides. L'appui de DEC leur permettra de soutenir leur croissance.

Les bénéficiaires sont Hydraulique Eagle, Pubco Produits Internationals, Expertises UberSpec, Garde‑Malade, Grillage Bolar (Canada) et EcoFab3D. Tous les détails sur les projets des bénéficiaires et sur le financement de DEC peuvent être consultés dans le document d'information connexe.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leurs communautés. La croissance économique du Québec repose sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale; elles constituent des atouts clés pour bâtir une économie durable et inclusive.

Citations

« Les fabricants de petite et moyenne taille sont le fondement de nos économies locales et un moteur essentiel du développement régional. Les investissements de DEC aident ces entreprises à accroître leur productivité, à renforcer leur compétitivité et à accélérer l'adoption de technologies innovantes. Les projets de Hydraulique Eagle, Pubco Produits Internationals, Expertises UberSpec, Garde‑Malade, Grillage Bolar (Canada) et EcoFab3D jouent un rôle déterminant dans la vitalité économique de la Rive‑Nord de Montréal, et les retombées de ces investissements se feront sentir dans toute la région, à l'échelle du Québec et partout au Canada. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC

« Notre gouvernement est engagé à appuyer des entreprises manufacturières innovantes qui contribuent directement à la vitalité économique de la Rive‑Nord. L'aide de DEC permet de soutenir leur croissance et l'adoption de technologies plus performantes, tout en renforçant notre chaîne d'approvisionnement locale et en créant des emplois de qualité ici, chez nous et partout au Québec. »

Madeleine Chenette, députée de Thérèse-De Blainville, secrétaire parlementaire du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles et secrétaire parlementaire du secrétaire d'État (Sports)

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

