OTTAWA, ON, le 3 mars 2026 /CNW/ - Faire sa déclaration de revenus et de prestations, c'est important. Et c'est particulièrement vrai si vous avez un revenu modeste, car ça vous aide à obtenir un remboursement d'impôt et des prestations importantes, donc à avoir plus d'argent dans vos poches.

Si vous y avez droit, pourquoi vous en priver?

Paiements gouvernementaux : Si vous faites votre déclaration de revenus, l'Agence du revenu du Canada (ARC) vérifie si vous êtes admissible à des paiements fédéraux, comme l'allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels (anciennement le crédit pour la TPS/TVH) et l'allocation canadienne pour les travailleurs, et à des paiements provinciaux ou territoriaux. Elle utilise aussi votre revenu pour calculer le montant des versements d'allocation canadienne pour enfants, et plus encore. L'an dernier seulement, l'ARC a versé plus de 56 milliards de dollars en paiements de prestations aux contribuables!

: Si vous faites votre déclaration de revenus, l'Agence du revenu du Canada (ARC) vérifie si vous êtes admissible à des paiements fédéraux, comme l'allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels (anciennement le crédit pour la TPS/TVH) et l'allocation canadienne pour les travailleurs, et à des paiements provinciaux ou territoriaux. Elle utilise aussi votre revenu pour calculer le montant des versements d'allocation canadienne pour enfants, et plus encore. Crédits d'impôt : Selon votre situation personnelle, vous pourriez demander des crédits d'impôt dans votre déclaration de revenus, comme le crédit d'impôt pour personnes handicapées. Si vous êtes admissible, vous pouvez demander jusqu'à 10 138 $, et 5 914 $ supplémentaires pour les personnes de moins de 18 ans. L'an dernier, plus de 300 000 personnes admissibles ont demandé ce crédit d'impôt non remboursable pour réduire le montant de l'impôt sur le revenu qu'elles devaient payer!

: Selon votre situation personnelle, vous pourriez demander des crédits d'impôt dans votre déclaration de revenus, comme le crédit d'impôt pour personnes handicapées. Si vous êtes admissible, vous pouvez demander jusqu'à 10 138 $, et 5 914 $ supplémentaires pour les personnes de moins de 18 ans. Remboursement : Vous pourriez être admissible à un remboursement si vous avez payé trop d'impôts et que vous êtes en règle avec l'ARC (c'est-à-dire que vous ne devez rien et que vous n'avez pas de dettes impayées). Durant la dernière période des impôts, 19 millions de remboursements ont été versés, et le remboursement moyen était de 2 000 $!

: Vous pourriez être admissible à un remboursement si vous avez payé trop d'impôts et que vous êtes en règle avec l'ARC (c'est-à-dire que vous ne devez rien et que vous n'avez pas de dettes impayées).

Faire sa déclaration de revenus c'est avantageux, mais c'est aussi une source de stress pour beaucoup de gens. C'est pourquoi nous vous offrons des services pour vous aider.

Une période des impôts sous le signe de la simplicité

Nous avons créé les services Déclarer simplement pour que vous puissiez faire vos déclarations de revenus gratuitement, rapidement et de façon sécuritaire. Si vous avez un revenu faible et une situation fiscale simple, vous recevrez dans votre compte au début du mois de mars une trousse d'invitation aux services Déclarer simplement. Si vous n'avez pas de compte, vous pourriez la recevoir par la poste.

Remarque : Vous pourriez recevoir votre trousse dans votre compte même si vous l'avez reçue en format papier l'an dernier.

Passez au numérique et simplifiez-vous la vie

Les personnes qui reçoivent une invitation pourront utiliser Déclarer simplement par voie numérique ou par téléphone.

Si vous recevez une invitation, pourquoi ne pas essayer le service en ligne cette année? Vous pourrez remplir votre déclaration de revenus en seulement quelques clics : sans formulaires, sans frais et sans stress.

Pas d'invitation, pas de problème

Vous n'avez pas reçu d'invitation ou vous ne la trouvez pas? Si vous avez un revenu faible et une situation fiscale simple, vous pouvez quand même utiliser le service Déclarer simplement par voie numérique. Consultez notre nouveau questionnaire d'admissibilité.

L'avenir est simple

Vous avez peut-être entendu dire que le gouvernement du Canada compte offrir de nouvelles options pour aider les personnes à faible revenu à remplir leur déclaration. En voici deux :

Projet pilote proposé de déclaration réputée produite (lancement à l'automne 2026) : Si la sanction royale est reçue, l'ARC pourrait remplir les déclarations de revenus de personnes admissibles qui ne doivent pas d'impôt, sauf si elles choisissent de ne pas participer au projet pilote.

Si la sanction royale est reçue, l'ARC pourrait remplir les déclarations de revenus de personnes admissibles qui ne doivent pas d'impôt, sauf si elles choisissent de ne pas participer au projet pilote. Déclaration de revenus préremplie dans les comptes de l'ARC (lancement en mars 2027) : Les personnes admissibles pourront passer en revue et approuver la déclaration de revenus préremplie dans leur compte.

Pour en savoir plus :

Personne-ressource

Relations avec les médias

Agence du revenu du Canada

613-948-8366

[email protected]

Soyez branché

Suivez l'Agence sur Facebook.

Suivez l'Agence sur X - @AgenceRevCan

Suivez l'Agence sur LinkedIn

Suivez l'Agence sur Instagram

Abonnez-vous à une liste d'envoi électronique de l'Agence

Ajoutez nos fils RSS à votre lecteur de nouvelles

Visionner nos vidéos sur l'impôt sur YouTube

Écoutez notre balado Impôlogie

SOURCE Agence du revenu du Canada