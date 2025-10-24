WINNIPEG, MB, le 24 oct. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada passe à l'action pour consolider le secteur forestier au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta et compte notamment sur le leadership et la participation des premiers peuples pour bâtir une économie plus durable, plus inclusive et plus concurrentielle.

Aujourd'hui, la ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique, l'honorable Rebecca Chartrand, au nom du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, a annoncé plus de 5,4 millions de dollars pour 28 projets qui accéléreront la participation et le leadership des Autochtones dans le secteur forestier des Prairies, créeront de bons emplois et favoriseront l'utilisation de produits du bois dans la construction.

De ce montant, un million de dollars iront au projet Wehwehneh Bahgahkinahgohn de l'Organisation des chefs du Sud inc., qui vise à transformer l'ancien magasin phare de la Compagnie de la Baie d'Hudson situé au 450, avenue Portage, dans le vieux centre-ville de Winnipeg, en immeuble polyvalent pouvant accueillir des logements abordables, des bureaux et des locaux commerciaux pour encourager l'entreprenariat des Premières Nations. Ces fonds du programme Construction verte en bois de Ressources naturelles Canada soutiendront la conception, l'ingénierie et la construction en bois massif canadien de la toiture d'un atrium de six étages pour l'immeuble.

Le financement annoncé aujourd'hui s'ajoute aux 500 millions de dollars annoncés le 5 août dernier par le premier ministre Mark Carney dans le but de rendre le secteur forestier canadien plus concurrentiel à long terme, notamment en soutenant le développement d'entreprises dirigées par des Autochtones.

Le gouvernement du Canada défend les intérêts du secteur forestier et des travailleurs qui en dépendent. Les investissements annoncés aujourd'hui soutiendront le leadership, l'innovation et les pratiques durables, tout en mettant en évidence le rôle essentiel que les connaissances et la gérance des premiers peuples jouent dans la résilience de notre économie.

Citations

« Innovateur et durable, le secteur forestier du Canada soutient des collectivités au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta et ailleurs au pays et nous fournit les matériaux nécessaires à la croissance de notre pays. Nos ressources naturelles sont notre grand atout, et le gouvernement fédéral est fier de soutenir le leadership autochtone et l'ensemble des Canadiens et Canadiennes qui travaillent fort dans ce secteur. »

L'honorable Tim Hodgson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Canada

« Nos ressources naturelles sont l'avantage naturel de notre pays. Non seulement nous soutenons le secteur forestier, mais nous bâtissons ensemble un avenir plus résilient et plus durable. Bravo à l'Organisation des chefs du Sud pour son projet remarquable. »

L'honorable Rebecca Chartrand

Ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

« Le secteur forestier du Canada joue un rôle fondamental dans l'économie nationale en soutenant des milliers d'emplois et de familles d'un bout à l'autre du pays, et il contribue concrètement à l'atteinte de nos objectifs en matière de création de logements abordables. Aujourd'hui plus que jamais, il est important d'épauler les entreprises canadiennes qui innovent, se diversifient et percent de nouveaux marchés. C'est ce que nous faisons en soutenant la participation et le leadership des Autochtones dans ce secteur névralgique. »

Corey Hogan

Secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Canada

« Le projet Wehwehneh Bahgahkinahgohn est un symbole vivant de la réconciliation à l'œuvre. Ce soutien financier du Canada vient reconnaître le développement de projets et l'innovation par les Premières Nations. En ayant recours à du bois durable et à une conception autochtone, nous transformons un immeuble iconique en lieu porteur d'espoir, de possibilités et de renouveau pour les générations à venir. »

Jerry Daniels

Grand Chef, Organisation des chefs du Sud

Quelques faits

Le secteur forestier fournit des emplois durables à près de 200 000 Canadiens, dont plus de 11 000 Autochtones. Dans les Prairies, il emploie plus de 27 000 personnes et a exporté pour 5,5 milliards de dollars de produits dans les marchés mondiaux en 2024.

En 2024, la production du secteur forestier a contribué à hauteur de 21,6 milliards de dollars (0,9 %) au produit intérieur brut nominal du Canada.

Le financement des projets annoncés aujourd'hui provient des programmes de Ressources naturelles Canada Initiative de foresterie autochtone (IFA) et Construction verte en bois (CVBois).

Les investissements annoncés consistent en : près de 3,5 millions de dollars de l'IFA pour 26 projets qui feront progresser des possibilités de développement économique dans le secteur forestier pour les communautés autochtones tout en renforçant le leadership et la participation des peuples autochtones dans la gérance des forêts; près de 2 millions de dollars de CVBois pour deux projets qui favoriseront l'adoption et la commercialisation de produits du bois dans le secteur de la construction.

Cette annonce témoigne de la volonté du gouvernement du Canada de faire équipe avec les collectivités, les entreprises et les organisations autochtones des Prairies pour bâtir une économie régionale vigoureuse, inclusive et durable.

Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Greg Frame, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]