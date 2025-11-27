OTTAWA, ON, le 27 nov. 2025 /CNW/ - Les tremblements de terre figurent parmi les phénomènes naturels les plus puissants et les plus destructeurs de la planète. En cas de séisme, quelques secondes de préavis peuvent permettre aux personnes concernées de prendre des mesures immédiates pour se protéger, ce qui peut sauver des vies.

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, la ministre de la Protection civile et de l'Intervention en cas d'urgence de l'Ontario, l'honorable Jill Dunlop, ainsi que le ministre de la Sécurité publique du Québec, M. Ian Lafrenière, ont annoncé aujourd'hui que le système d'alerte sismique précoce (ASP) était maintenant en service, prêt à soutenir les efforts de préparation aux tremblements de terre au Québec et dans l'est de l'Ontario.

Le système d'ASP utilise un réseau de plus de 200 capteurs établis au Québec et en Ontario pour détecter les tremblements de terre. S'il détecte un séisme potentiellement dangereux, il émet automatiquement une alerte par le Système national d'alertes au public, qui l'achemine aux diffuseurs et aux fournisseurs de services sans fil pour diffusion à la population dans les zones touchées quelques secondes ou dizaines de secondes avant la survenue de fortes secousses. Ces précieuses secondes de préavis permettront aux personnes concernées au Québec et dans l'est de l'Ontario de se protéger en « se baissant, s'abritant et s'agrippant ».

Ressources naturelles Canada veille également à ce que des messages détaillés soient transmis aux exploitants d'infrastructures essentielles. Grâce à ces alertes, les exploitants de l'Ontario et du Québec peuvent assurer le déclenchement automatique de mesures de protection (p. ex. arrêt des trains; limitation de la circulation sur les ponts et dans les tunnels; ouverture de portes et activation de sonnettes d'alarme) avant la survenue de fortes secousses.

Maintenant que le système d'ASP est en service dans l'ouest de la Colombie-Britannique, dans l'est de l'Ontario et au Québec, plus de dix millions de personnes habitant dans les régions du pays les plus sujettes aux tremblements de terre pourront recevoir des alertes.

Il est de toute première importance d'assurer la sécurité de la population canadienne; c'est pourquoi le gouvernement du Canada travaille en étroite collaboration avec les provinces, les territoires et des partenaires autochtones à renforcer les efforts déployés pour atténuer les impacts des catastrophes naturelles, s'y préparer et y réagir.

Citations

« Assurer la sécurité de la population canadienne est une priorité absolue pour notre gouvernement. Le système d'ASP fait appel à des technologies de pointe et aux progrès de la science pour donner aux résidents du Québec et de l'est de l'Ontario les précieuses secondes dont ils ont besoin pour prendre des mesures de protection lors d'un séisme. Ce système contribuera grandement à bâtir un Canada plus sécuritaire et plus résilient. »

L'honorable Tim Hodgson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Les tremblements de terre surviennent sans avertissement. Ce nouveau système donnera aux gens du Québec et de l'Ontario les quelques secondes cruciales nécessaires pour se protéger. Grâce au système d'alerte sismique précoce canadien et aux alertes transmises par le Système national d'alertes au public, nous communiquons rapidement des informations vitales lorsque cela compte le plus. Il s'agit d'une étape importante pour renforcer la préparation du Canada aux situations d'urgence. En travaillant en étroite collaboration avec nos partenaires provinciaux et en tirant parti des technologies novatrices, nous contribuons à protéger les collectivités et à réduire les risques liés aux catastrophes naturelles. »

L'honorable Eleanor Olszewski

Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies

« La province de l'Ontario est déterminée à être prête à faire face à toute situation d'urgence, dont les séismes. Le système d'ASP a recours à des outils de pointe et des méthodes scientifiques éprouvées pour protéger la population et bâtir une province et un pays plus résilients. Nous tirons parti des plus récentes innovations pour assurer la sécurité, la formation et la préparation de nos collectivités. »

L'honorable Jill Dunlop

Ministre de la Protection civile et de l'Intervention en cas d'urgence de l'Ontario

« Les risques sismiques sont bien présents au Québec et le système d'alerte sismique précoce nous offre un outil précieux pour renforcer la sécurité de la population en cas de tremblement de terre. Le gouvernement du Québec est heureux d'avoir collaboré au déploiement de ce système qui contribuera à mieux prévenir les personnes d'une secousse imminente afin qu'elles puissent se protéger adéquatement. »

M. Ian Lafrenière

Ministre de la Sécurité publique du Québec, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec

Quelques faits

Le délai d'alerte dépend de plusieurs facteurs, notamment la distance par rapport au séisme et le mode de réception de l'alerte. Il est donc possible que les lieux situés tout près de l'épicentre du séisme (qui se trouvent dans la « zone d'alerte tardive ») ne reçoivent l'alerte qu'après le début des secousses, car les ondes de fortes secousses arrivent au même moment, ou avant, que le message d'alerte soit envoyé par le système et reçu du public. Il se peut que certaines personnes ressentent le séisme, mais ne reçoivent pas d'alerte, car elles se trouvent à l'extérieur de la zone d'alerte désignée où l'on prévoit de puissantes secousses possiblement dévastatrices (autrement dit, parce que les secousses sont trop faibles pour déclencher une alerte).

Dans l'ouest de la Colombie-Britannique, le système d'ASP est entré en service en mai 2024.

Le système d'ASP fait partie d'une série d'investissements fédéraux destinés à renforcer la sécurité et la résilience des infrastructures de préparation aux urgences du Canada et cadre avec les priorités énoncées dans la Stratégie de sécurité civile pour le Canada. Cette stratégie a été élaborée en collaboration avec les provinces et territoires et en consultation avec des organismes autochtones et divers intervenants.

Ressources naturelles Canada est la source d'information faisant autorité au Canada sur la question des tremblements de terre.

Depuis 2019, le Québec collabore sur différents aspects reliés à la mise en place du système d'ASP.

Pour de plus amples renseignements sur les types d'alertes susceptibles d'être émises, la compatibilité de votre appareil sans fil, les mesures à prendre en cas de séisme et les liens vers les programmes d'alerte provinciaux et territoriaux, consulter la page Web du Système national d'alertes au public.

