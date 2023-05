VANCOUVER, BC, le 25 mai 2023 /CNW/ - L'agrandissement du siège social mondial de lululemon dans sa ville d'origine de Vancouver contribuera de manière significative à la prospérité de la Colombie-Britannique. lululemon s'est engagé à croître à Vancouver au cours des cinq prochaines années et à investir dans la création de plus de 2 600 emplois locaux, ce qui a déjà commencé à stimuler la main-d'œuvre et l'économie de la Colombie-Britannique.

L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, et l'honorable Anne Kang, ministre des Affaires municipales de la Colombie-Britannique, ont salué aujourd'hui la croissance continue du siège social mondial de l'emblématique entreprise canadienne à Vancouver.

lululemon, qui a été fondée en Colombie-Britannique, a employé et continue d'employer des milliers de Canadiens, tout en faisant venir dans la province des travailleurs possédant des compétences uniques de l'étranger, stimulant ainsi l'innovation au Canada. Ce projet d'expansion, et la croissance de l'entreprise, bénéficiera de la collaboration des gouvernements fédéral et provincial comme il a été reconnu comme un projet d'investissement important dans le cadre de l'Accord Canada-Colombie-Britannique sur l'immigration. Cette reconnaissance permettra à l'entreprise de recruter davantage de talents étrangers pour divers emplois hautement qualifiés.

L'expansion de lululemon, y compris de ses centres d'appui aux magasins et de ses centres de formation internationaux, entraînera la création d'un nombre important d'emplois et un vaste transfert de connaissances au cours des prochaines années, ce qui permettra d'accélérer les retombées du projet pour la Colombie-Britannique et le reste du Canada.

Citations

« lululemon est une grande réussite canadienne. En tant que marque incarnant l'innovation, la qualité et un engagement inébranlable en faveur de l'excellence, lululemon est devenu un symbole emblématique du savoir-faire et de l'esprit d'entreprise canadiens. Alors que l'entreprise conserve son siège social mondial à Vancouver et poursuit son expansion, notre gouvernement continuera d'appliquer une politique d'immigration garantissant que les employeurs comme lululemon peuvent attirer les talents dont ils ont besoin pour stimuler la croissance économique ici au Canada. Reconnaissons l'importance de soutenir nos entreprises par le biais de l'immigration et d'investir dans les talents de notre pays, car c'est grâce à cette synergie que nous ouvrons la voie à un avenir prospère pour tous. »

- L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« La capacité du Canada à attirer des talents du monde entier est un moteur essentiel de l'innovation et un avantage concurrentiel indéniable. Des entreprises canadiennes de renommée internationale comme lululemon sont l'une des raisons pour lesquelles notre pays est un pôle d'attraction pour les meilleurs talents mondiaux. En veillant à ce que les grandes entreprises canadiennes aient accès aux travailleurs hautement qualifiés dont elles ont besoin, nous contribuerons à renforcer l'économie du Canada aujourd'hui, demain et pour les générations à venir. »

- L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Nous appuyons les efforts de lululemon en vue d'étendre leur présence à Vancouver et de diversifier davantage leur main-d'œuvre. Leur investissement apportera des avantages économiques et des possibilités d'emploi bien rémunéré aux Britanno-Colombiens, notamment la possibilité de travailler avec des professionnels talentueux du monde entier. »

- L'honorable Anne Kang, ministre des Affaires municipales de la Colombie-Britannique

« Nous saluons la décision de lululemon d'agrandir considérablement son siège social mondial à Vancouver. Le succès continu de lululemon témoigne du statut de Vancouver comme pôle mondial de la créativité et de l'innovation. Cette annonce marque une étape prometteuse pour l'avenir économique de notre ville, et nous sommes impatients d'en voir les retombées positives dans les années à venir. »

- Ken Sim, maire de Vancouver

« Notre équipe est au cœur de notre organisation. Ce programme nous donne l'occasion d'attirer des talents étrangers dans notre ville natale de Vancouver, afin de favoriser la collaboration et l'innovation au sein des membres de notre équipe, tandis qu'ils bâtissent des carrières longues et intéressantes chez lululemon. Étant une marque fièrement canadienne, nous sommes heureux de collaborer avec les gouvernements provincial et fédéral, qui ont été en mesure de faire avancer les choses pour nous. »

- Calvin McDonald, directeur général, lululemon

Faits en bref

En 2022, lululemon employait près de 9000 personnes au Canada .

. La Colombie-Britannique peut, dans le cadre de l'Accord Canada-Colombie-Britannique sur l'immigration, désigner des projets d'investissement importants qui bénéficieront d'une dispense spéciale du processus d'étude d'impact sur le marché du travail (EIMT). Emploi et Développement social Canada et Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada évaluent alors les projets pour déterminer s'ils répondent aux critères.

et Immigration, Réfugiés et Citoyenneté évaluent alors les projets pour déterminer s'ils répondent aux critères. Pour bénéficier de l'accord, un projet doit :

représenter un investissement majeur dans l'économie;



faire appel à un bassin de talents mondiaux très mobiles dans des professions très bien rémunérées, ce qui crée une situation qui n'est pas bien adaptée au processus d'EIMT;



entraîner un transfert de connaissances aux travailleurs locaux et une réduction du nombre de travailleurs étrangers nécessaires au fil du temps.

La dispense du processus d'EIMT accordée au projet d'investissement important de lululemon a été mise en œuvre le 28 février 2023 et expirera le 1er avril 2026. lululemon présentera chaque année un rapport sur le rendement de l'entente aux gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique, et une évaluation formelle aura lieu au moins un an avant l'expiration de la proposition.

et de la Colombie-Britannique, et une évaluation formelle aura lieu au moins un an avant l'expiration de la proposition. La dispense spéciale du processus d'EIMT ne s'applique pas aux travailleurs de la phase de construction.

Liens connexes

Suivez-nous

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Renseignements: Personnes-ressources à l'intention des médias seulement : Bahoz Dara Aziz, Attachée de presse, Cabinet du ministre, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, [email protected]; Relations avec les médias, Direction générale des communications, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 613-952-1650, [email protected]; Laurie Bouchard, Directrice des Communications, Cabinet du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]; Relations avec les médias, Ministère des Affaires municipales de la Colombie-Britannique, 250-514-0510; Erin Hankinson, lululemon athletica inc., 604-732-6124