OTTAWA, ON, le 23 juill. 2025 /CNW/ - Le nouveau gouvernement du Canada a pour mandat de bâtir une économie forte en attirant les plus grands talents du monde et en comblant les pénuries de main-d'œuvre clés.

Aujourd'hui, l'honorable Lena Metlege Diab, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé un financement de plus de 3,2 milliards de dollars sur trois ans à plus de 520 organisations à l'extérieur du Québec pour améliorer l'intégration des nouveaux arrivants, y compris au marché du travail, et réduire les pénuries de main-d'œuvre.

Les services d'établissement sont essentiels pour pourvoir les postes vacants dans les secteurs à forte demande tels que les soins de santé et les métiers spécialisés. Grâce à une intégration économique accrue, les nouveaux arrivants peuvent mettre rapidement leurs compétences à profit, combler les pénuries de main-d'œuvre et accroître la productivité.

Le financement sera accordé aux organisations locales afin qu'elles puissent fournir des services sur mesure qui tiennent compte des considérations et des besoins régionaux, au lieu de suivre une approche uniformisée. Les services comprendront :

une aide à l'obtention du permis d'exercice ou de l'agrément dans une profession réglementée;

une formation linguistique générale et spécifique à l'emploi en français et en anglais;

un soutien aux nouveaux arrivants francophones pour qu'ils s'intègrent dans les communautés francophones hors Québec.

Ces services aideront les nouveaux arrivants à réussir leur vie au Canada en soutenant leur intégration économique, sociale et culturelle dans les communautés du pays.

Grâce à une approche axée sur les résultats, le Canada attirera une main‑d'œuvre solide et bâtira une économie canadienne unifiée - la plus forte du G7.

Citation

« Le Canada s'efforce de construire davantage de logements, d'améliorer ses infrastructures et de mettre en place une économie propre, et les nouveaux arrivants sont essentiels à la réalisation de ces objectifs. Cet investissement vise à leur donner les compétences et les occasions dont ils ont besoin pour établir leur vie ici tout en contribuant à bâtir le Canada. Lorsque les nouveaux arrivants prospèrent, nos collectivités se renforcent et nous avançons tous ensemble. »

- L'honorable Lena Metlege Diab, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

Faits en bref

Au 1er avril 2025, plus de 520 organisations recevaient des fonds pour offrir des programmes et des services d'établissement et de réinstallation partout au Canada .

. Les organisations ont été choisies à la suite d'un appel de propositions national concurrentiel . Toutes les demandes ont été examinées attentivement afin de confirmer qu'elles répondaient aux critères d'admissibilité, qu'elles correspondaient aux priorités du programme, qu'elles offraient un bon rapport qualité-prix et qu'elles proposaient des services qui répondaient aux besoins des nouveaux arrivants.

Toutes les demandes ont été examinées attentivement afin de confirmer qu'elles répondaient aux critères d'admissibilité, qu'elles correspondaient aux priorités du programme, qu'elles offraient un bon rapport qualité-prix et qu'elles proposaient des services qui répondaient aux besoins des nouveaux arrivants. En vertu de l'Accord Canada-Québec, le gouvernement du Canada verse à la province de Québec une subvention annuelle pour la prestation et l'administration de services d'accueil et de services d'intégration linguistique, culturelle et économique des immigrants qui s'établissent dans la province, y compris les réfugiés réinstallés.

verse à la province de Québec une subvention annuelle pour la prestation et l'administration de services d'accueil et de services d'intégration linguistique, culturelle et économique des immigrants qui s'établissent dans la province, y compris les réfugiés réinstallés. D'avril 2014 à janvier 2025, environ 47 % de tous les résidents permanents hors Québec et 93 % des réfugiés réinstallés ont eu accès à au moins un service d'établissement financé par IRCC au Canada .

