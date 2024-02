OTTAWA, ON, le 9 févr. 2024 /CNW/ - L'immigration francophone joue un rôle crucial dans le renforcement de notre identité nationale, tout en stimulant l'économie et en remédiant aux pénuries de main‑d'œuvre. C'est pourquoi le Canada redouble d'efforts pour accueillir des travailleurs qualifiés francophones hors Québec afin d'assurer la pérennité et le développement économique des communautés francophones en situation minoritaire.

L'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé que, depuis ce mois-ci, les rondes d'invitations d'Entrée express 2024 ont commencé, et ce, invitant les candidats potentiels ayant une expérience de travail propre à une catégorie ou une bonne maîtrise de la langue française à présenter une demande de résidence permanente.

Cette initiative de sélection axée sur les catégories (les ensembles) permet au Canada d'accueillir un plus grand nombre de professionnels en demande dans les collectivités partout au pays. Nos efforts continus pour rationaliser la sélection des immigrants économiques au Canada contribueront à bâtir la prospérité économique et sociale du pays pour les années à venir.

En novembre dernier, IRCC a annoncé des cibles ambitieuses, réalistes et réalisables pour les admissions d'immigrants francophones hors Québec, représentant 6 % de l'immigration totale en 2024, 7 % en 2025 et 8 % en 2026. De plus, en janvier 2024, nous avons annoncé plusieurs mesures, comme la nouvelle Politique en matière d'immigration francophone et son Plan de mise en œuvre, qui ouvriront la voie à des mesures concrètes et novatrices qui permettront de progresser vers le rétablissement et l'augmentation du poids démographique des communautés francophones en situation minoritaire. Cette nouvelle politique favorise l'épanouissement et le développement économique des communautés francophones en situation minoritaire.

Un élément clé du Plan de mise en œuvre de la Politique d'immigration francophone consiste à accorder une attention particulière aux candidats ayant une bonne maîtrise du français dans le cadre d'Entrée express. Cette mesure réaffirme l'engagement du gouvernement du Canada à soutenir et à favoriser la vitalité économique des communautés francophones hors Québec.

Citation

« L'immigration francophone joue un rôle crucial dans le renforcement de notre identité nationale et dans la croissance économique des communautés francophones en situation minoritaire hors Québec. Alors que nous continuons d'être confrontés à des pénuries de main-d'œuvre dans des secteurs clés comme les soins de santé, les transports et la construction résidentielle, l'apport de nouveaux arrivants talentueux est essentiel pour notre économie, car ils soutiennent les entreprises et collectivités locales. Le système Entrée express permet au Canada de s'assurer qu'il a les travailleurs qualifiés nécessaires pour croître et réussir, tout en soulignant notre engagement à soutenir la vitalité et à rétablir le poids démographique des communautés francophones en situation minoritaire. »

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

Faits en bref

Ces ensembles ont été choisis en fonction de l'information et des projections sur le marché du travail, ainsi que des consultations menées auprès de nos partenaires provinciaux et territoriaux et des intervenants de partout au Canada . Les ensembles de 2023 ont été établis en fonction des projections sur les pénuries de main-d'œuvre de 2022 à 2031, qui sont toujours valides, et qui ont été éclairés par des consultations publiques tenues en hiver 2022 et en été 2023.

. Les ensembles de 2023 ont été établis en fonction des projections sur les pénuries de main-d'œuvre de 2022 à 2031, qui sont toujours valides, et qui ont été éclairés par des consultations publiques tenues en hiver en été 2023. En juin 2022, le gouvernement du Canada a apporté des modifications à la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés pour permettre la sélection des immigrants en fonction d'attributs clés qui appuient les priorités économiques, comme une expérience de travail précise ou la connaissance du français.

a apporté des modifications à la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés pour permettre la sélection des immigrants en fonction d'attributs clés qui appuient les priorités économiques, comme une expérience de travail précise ou la connaissance du français. L'immigration représente près de 100 % de la croissance de la main-d'œuvre au Canada et contribue à remédier aux pénuries de main-d'œuvre dans des secteurs clés.

et contribue à remédier aux pénuries de main-d'œuvre dans des secteurs clés. De 2018 à 2023, les admissions dans le cadre du Programme des travailleurs qualifiés (fédéral) et de la catégorie de l'expérience canadienne représentaient environ 39 % de l'ensemble des admissions d'immigrants francophones hors Québec. (Remarque : Les données sont des estimations préliminaires et sont donc sujettes à changement.)

