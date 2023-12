OTTAWA, ON, le 28 déc. 2023 /CNW/ - Le Canada est profondément préoccupé par le conflit qui sévit au Soudan ainsi que par la sécurité et le bien-être des Soudanais. Nous continuons à soutenir le peuple soudanais, qui aspire à la paix et à la fin de la violence dans le pays.

Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé une nouvelle voie humanitaire familiale à l'intention des ressortissants soudanais et non soudanais qui résidaient au Soudan le 15 avril 2023, date à laquelle le conflit a commencé, afin qu'ils puissent rejoindre leur famille de façon permanente au Canada.

Pour être admissible à cette voie, le demandeur doit être l'enfant (quel que soit son âge), le petit-enfant, le parent, le grand-parent ou le frère ou la sœur d'un citoyen canadien ou d'un résident permanent qui réside actuellement au Canada. Le parent au Canada devra également accepter de le soutenir et de l'aider à se faire une nouvelle vie au Canada. De plus amples renseignements seront disponibles sur le site Web d'IRCC prochainement, afin que les personnes concernées puissent se préparer à présenter une demande au titre de cette voie.

Ces mesures s'appuient sur les mesures d'immigration temporaires déjà en place pour les résidents temporaires soudanais au Canada qui pourraient ne pas être en mesure de rentrer chez eux en raison de la situation dans leur pays, et pour les membres de la famille des Canadiens et des résidents permanents qui ont fui le Soudan et sont arrivés au Canada avant le 15 juillet 2023.

Le Canada travaille en étroite collaboration avec la communauté internationale et les partenaires régionaux pour promouvoir une résolution pacifique du conflit. Le Canada fournit également une aide internationale au Soudan, qui comprend le financement de l'aide alimentaire et nutritionnelle d'urgence, de l'eau potable, des trousses d'hygiène, de l'assainissement, des soins de santé et des services de protection. Nous continuerons à travailler avec nos partenaires humanitaires pour soutenir les efforts visant à répondre aux besoins des personnes vulnérables touchées par la violence et l'insécurité dans l'ensemble du pays.

Citation

« Le conflit qui sévit au Soudan, ainsi que la situation humanitaire sur le terrain, restent profondément préoccupants. Le Canada continuera à aider les personnes dans le besoin et à honorer sa tradition humanitaire en tant que pays. Cette voie humanitaire permettra de réunir des proches et de sauver des vies. Nous reconnaissons la résilience du peuple soudanais et lui sommes reconnaissants pour sa contribution continue à ses communautés et à notre pays. »

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

Faits en bref

Les demandeurs doivent se soumettre à tous les contrôles biométriques et de sécurité, et ne doivent pas être interdits de territoire au Canada.

Le Canada a alloué plus de 165 millions de dollars en financement d'aide humanitaire à des partenaires humanitaires d'expérience au Soudan et dans les pays voisins touchés par la crise.

a alloué plus de 165 millions de dollars en financement d'aide humanitaire à des partenaires humanitaires d'expérience au Soudan et dans les pays voisins touchés par la crise. En plus des mesures annoncées aujourd'hui, le Canada a déjà annoncé des mesures temporaires à l'intention des ressortissants soudanais : permettre aux ressortissants soudanais au Canada de demander sans frais la prolongation de leur séjour ou le changement de leur statut de visiteur, d'étudiant ou de travailleur temporaire dispenser des frais de demande de résidence temporaire les ressortissants étrangers qui ont fui le Soudan avec les membres de leur famille au Canada traiter en priorité les demandes de résidence temporaire et permanente des personnes se trouvant encore au Soudan qui sont déjà dans notre système lever l'obligation de détenir un passeport ou un titre de voyage pour qu'un visa de résident permanent soit approuvé pour venir au Canada lever les frais de passeport et de titre de voyage pour résident permanent pour les citoyens et les résidents permanents du Canada au Soudan qui souhaitent partir



Liens connexes

Suivez-nous

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Renseignements: Personnes-ressources à l'intention des médias seulement: Bahoz Dara Aziz, Attachée de presse, Cabinet du ministre, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, [email protected]; Relations avec les médias, Secteur des communications, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 613-952-1650, [email protected]