HALIFAX, NS, le 3 oct. 2025 /CNW/ - En améliorant l'accès aux infrastructures de recharge de véhicules électriques (VE) dans la région de l'Atlantique, le Canada aide les familles et les entreprises à faire la transition vers l'électromobilité.

Aujourd'hui, le secrétaire parlementaire du premier ministre, Kody Blois, au nom du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, a annoncé un financement fédéral de plus de 5 millions de dollars pour cinq projets, dans le cadre du Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro (PIVEZ) de Ressources naturelles Canada.

Les nouvelles bornes de recharge seront installées près de lieux de travail, d'espaces de stationnements publics dans la rue et d'immeubles résidentiels à logements multiples, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador et à l'Île-du-Prince-Édouard. Les projets prévoient aussi des fonds pour deux organisations autochtones qui installeront des bornes de VE dans une aire de service d'autoroute et à l'aéroport international d'Halifax.

Ces investissements ne font pas qu'améliorer nos infrastructures - ils facilitent la vie des gens et font du Canada un chef de file de l'édification de l'économie propre de demain.

« Le gouvernement du Canada aide les Canadiens à choisir l'électromobilité en aménageant des infrastructures de recharge fiables là où les gens en ont besoin. Chaque nouvelle borne que nous aidons à installer nous rapproche d'un Canada Atlantique plus propre et plus électrifié. En facilitant le choix de l'électromobilité par les ménages et les entreprises, nous ne faisons pas qu'investir dans les infrastructures, nous outillons les conducteurs pour aider à faire fonctionner un monde plus propre et plus durable. »

L'honorable Tim Hodgson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Les gens de l'Atlantique sont prêts à ouvrir la voie dans la transition vers l'énergie propre, et les investissements annoncés aujourd'hui nous donnent les moyens d'y arriver. En développant les infrastructures de recharge d'un océan à l'autre, nous aidons les familles, les travailleurs et nos partenaires autochtones à passer à l'électrique tout en créant de bons emplois et en soutenant les économies locales. »

Kody Blois

Secrétaire parlementaire du premier ministre

Quelques faits

Le Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro (PIVEZ) finance le déploiement de bornes de recharge pour VE et de stations de ravitaillement en hydrogène d'un bout à l'autre du pays.

Depuis 2016, le gouvernement du Canada a alloué plus d'un milliard de dollars en financement pour soutenir le déploiement de stations de recharge de VE au pays.

Document d'information : Le Canada installe 157 nouvelles bornes de recharge dans la région de l'Atlantique

Le 3 octobre 2025, le secrétaire parlementaire du premier ministre, Kody Blois, a annoncé au nom du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, un financement fédéral de plus de 5 millions de dollars pour cinq projets, dans le cadre du Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro (PIVEZ) de Ressources naturelles Canada. En soutenant l'installation de bornes de recharge près des habitations, des lieux de travail et des routes, ces investissements faciliteront le choix de l'électromobilité par les familles et les entreprises du Canada atlantique.

Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro (PIVEZ)

Le PIVEZ finance le déploiement de bornes de recharge pour VE et de stations de ravitaillement en hydrogène.

Bénéficiaire : Nova Scotia Power

Lieu : Nouvelle-Écosse

Montant du financement : 3 000 000 $

Description : Le promoteur installera 60 bornes de recharge de VE de niveau 3 dans des endroits publics.

Bénéficiaire : Steele Auto Group Limited

Lieu : Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador, Nouvelle-Écosse et Île-du-Prince-Édouard

Montant du financement : 1 300 000 $

Description : Le promoteur installera 37 bornes de recharge de VE de niveau 2 et 28 bornes de niveau 3 chez des concessionnaires.

Bénéficiaire : Nikmaq Trading Inc.

Lieu : Goffs (Nouvelle-Écosse)

Montant du financement : 742 500 $

Description : Le promoteur installera dix bornes de recharge de VE de niveau 3 près de l'aéroport international d'Halifax.

Bénéficiaire : Première Nation de Glooscap

Lieu : Hantsport (Nouvelle-Écosse)

Montant du financement : 225 000 $

Description : Le promoteur installera deux bornes de recharge de VE de niveau 3 à Glooscap Landing, une aire de service d'autoroute appartenant à la Première Nation de Glooscap. Ces bornes seront alimentées par un microréseau solaire, qui a été aménagé grâce à un investissement de 200 000 $ de Services aux Autochtones Canada dans le cadre de l'Atlantic Indigenous Clean Energy Initiative de l'Initiative sur les partenariats stratégiques.

Bénéficiaire : Southwest Properties

Lieu : Halifax (Nouvelle-Écosse)

Montant du financement : 100 000 $

Description : Le promoteur installera 20 bornes de recharge de niveau 2 dans des immeubles résidentiels à logements multiples.

