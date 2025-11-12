TIMMINS, ON, le 12 nov. 2025 /CNW/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, fera une annonce concernant l'énergie propre et les minéraux critiques. Un point de presse suivra.

Date : 13 novembre 2025

Heure : 15 h (HE)

Les journalistes accrédités qui souhaitent assister à l'événement sont priés de s'inscrire au plus tard le 13 novembre à 13 h (HE) en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [email protected]. Les modalités de participation seront transmises au moment de l'inscription.

Suivez Ressources naturelles Canada sur LinkedIn.

SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources: Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Greg Frame, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]