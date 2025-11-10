CASTLEGAR, BC, le 10 nov. 2025 /CNW/ - Le Canada fait face à un monde de plus en plus incertain et en pleine mutation. On assiste à un remaniement de l'ordre international fondé sur les règles, ainsi que du système commercial qui a alimenté pendant des décennies la prospérité du Canada. Les répercussions de ce remaniement se font sentir, elles nuisent aux entreprises, entraînent des déplacements de la main-d'œuvre, et causent d'importantes perturbations et bouleversements pour la population canadienne.

Aujourd'hui, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, et le secrétaire d'État (Approvisionnement en matière de défense), l'honorable Stephen Fuhr, ont rencontré des travailleurs du secteur forestier et de l'usine de bois massif d'ingénierie de Kalesnikoff à Castlegar pour souligner les investissements prévus dans le budget de 2025 pour le secteur forestier canadien.

Le gouvernement du Canada aide le secteur forestier et l'industrie du bois d'œuvre à se transformer pour maintenir leur compétitivité, grâce à des mesures qui permettront de libérer leur plein potentiel et de répondre à la demande croissante en logements et en infrastructures majeures. Ces mesures comprennent ce qui suit :

Une somme pouvant aller jusqu'à 700 millions de dollars sur deux ans, selon la comptabilité de caisse, sera accordée dès maintenant pour offrir des garanties de prêts administrées par la Banque de développement du Canada afin d'aider les entreprises à obtenir le financement et le soutien au crédit dont elles ont besoin pour poursuivre et restructurer leurs activités durant cette période de transformation.

Une somme de 500 millions de dollars sur trois ans, selon la comptabilité de caisse, sera accordée à compter de l'exercice 2026-2027 pour renouveler et élargir la portée des programmes existants de Ressources naturelles Canada (RNCan) axés sur la diversification des produits et des marchés (y compris les nouvelles initiatives à l'exportation) dans le secteur forestier.

La priorisation des matériaux canadiens - notamment le bois massif d'ingénierie et le bois de sciage résineux - dans les travaux de construction et la modification des processus d'approvisionnement fédéraux afin d'exiger que les entreprises qui concluent un marché avec le gouvernement fédéral s'approvisionnent en bois canadien.

Lors de la rencontre, le ministre Hodgson et le secrétaire d'État Fuhr ont visité l'usine de bois massif d'ingénierie et de bois massif modulaire de Kalesnikoff, qui transforme le bois britanno-colombien de haute qualité provenant de la scierie Kalesnikoff en composants de construction à valeur ajoutée et à faible empreinte carbone, comme des systèmes de murs et de planchers préfabriqués. Ces matériaux sont utilisés dans la construction d'infrastructures clés en Colombie-Britannique, y compris dans le cadre de plusieurs projets financés par le programme de RNCan Construction verte en bois.

Grâce à des initiatives comme Maisons Canada et à l'engagement du gouvernement fédéral de lancer 500 000 chantiers de construction résidentielle par an au cours des dix prochaines années, Kalesnikoff a accéléré les progrès dans la construction de logements modulaires, en combinant son savoir-faire dans le domaine du bois d'ingénierie et la conception modulaire. Maisons Canada se servira de produits de bois massif d'ingénierie faits de bois canadien, comme ceux que fabrique Kalesnikoff, ce qui réduira notablement notre dépendance aux marchés d'exportation en augmentant l'utilisation du bois canadien chez nous. Cette méthode de construction utilisera aussi des techniques de pointe qui permettent de réduire les délais et les coûts de construction et d'augmenter la précision et la prévisibilité tout en accélérant la création de solutions de logement durables, abordables et hautement performantes qui répondent à la demande croissante dans tout le pays.

Plus tôt cette année, le gouvernement fédéral a aidé Kalesnikoff à se construire une nouvelle usine de bois massif modulaire de 100 000 pieds carrés, en y investissant 3 millions de dollars du programme Investissements dans la transformation de l'industrie forestière de RNCan.

Dans ce contexte d'incertitude à l'échelle mondiale, le nouveau gouvernement du Canada se concentre sur ce qu'il peut contrôler. Le budget de 2025 : Un Canada fort est notre plan pour transformer notre économie tributaire d'un seul partenaire commercial en une économie forte, plus autonome et plus résiliente face aux perturbations mondiales. Notre plan met à profit les atouts du Canada : des industries de classe mondiale, une main-d'œuvre talentueuse et hautement spécialisée, une diversité de partenariats commerciaux et un marché canadien florissant, dont les Canadiens seront les meilleurs clients. Nous bâtissons une économie faite par les Canadiens, pour les Canadiens.

Nous bâtissons un Canada fort. Notre plan vise à bâtir de grandes infrastructures, des logements et des industries qui favorisent la croissance de l'économie et assurent une prospérité durable. Un plan qui protégera nos communautés, nos frontières et notre mode de vie. Un plan qui renforcera la capacité de réussir des Canadiens grâce à de meilleures perspectives de carrière, des services publics performants et une vie plus abordable. Nous bâtissons une économie plus forte afin que les Canadiens puissent se façonner un avenir à la hauteur de leurs ambitions.

Pour ce faire, le nouveau gouvernement canadien a besoin d'un budget qui cible les investissements. Nous réduirons les dépenses de fonctionnement et investirons davantage dans la main-d'œuvre, les entreprises et les infrastructures d'intérêt national qui feront croître notre économie. Le budget de 2025 met en œuvre l'examen exhaustif des dépenses qui modernise le gouvernement, améliore l'efficience et offre de meilleurs résultats et services à la population canadienne. Il comporte des économies totalisant 60 milliards de dollars et des revenus sur cinq ans et il prévoit des investissements de portée historique dans le logement, les infrastructures, la défense, la productivité et la compétitivité. Ce sont là des investissements judicieux et stratégiques qui se traduiront par des investissements totaux de plus de 1 000 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années grâce à des dépenses publiques plus judicieuses et à des investissements en capital plus importants.

Les pays du monde entier font face à d'importants défis économiques, et le Canada ne fait pas exception. Le budget de 2025 représente le plan du nouveau gouvernement pour surmonter ces défis en faisant preuve de force, de détermination, et d'action. C'est notre plan de reprendre les choses en main et de bâtir l'avenir que nous voulons, en tant que peuple et en tant que pays. Notre plan est de bâtir un Canada fort.

« L'incertitude mondiale exige des mesures audacieuses pour assurer l'avenir du Canada. Le budget de 2025 est un budget d'investissements. Des investissements générationnels pour relever les défis du moment et donner à notre pays les moyens non seulement de tenir le coup, mais de s'en sortir plus fort. C'est notre chance de bâtir un Canada fort, et notre plan est clair : nous bâtirons notre économie, protégerons notre pays et donnerons aux Canadiens les moyens de réussir. Lorsque nous misons sur nos forces, nous pouvons créer bien plus pour nous-mêmes que ce qui pourrait nous être enlevé. »

L'honorable François-Philippe Champagne

Ministre des Finances et du Revenu national

« Le secteur forestier du Canada est l'une des pierres angulaires de notre économie, une source de fierté et un moyen de subsistance pour de nombreuses collectivités au pays. Le budget de 2025 vise à investir dans ce qui nous rend forts - y compris les travailleurs, les entreprises et les innovations qui propulsent ce secteur vers l'avenir. Notre nouvelle politique « Achetez canadien » garantira que les fonds publics servent à stimuler les industries canadiennes, à renforcer nos chaînes d'approvisionnement et à soutenir l'innovation locale. Lorsque le gouvernement engagera des dépenses, il choisira par défaut des fournisseurs canadiens. Nous soutenons le bois canadien, les emplois canadiens et le leadership canadien en matière de construction durable. Voilà comment nous bâtissons une économie plus résiliente - faite au Canada, pour les Canadiens. »

L'honorable Tim Hodgson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« En cette période d'incertitude mondiale, faire preuve de leadership signifie d'investir dans ce qui nous rend résilients. Le budget de 2025 n'est pas seulement une réponse aux perturbations, c'est un plan de renouveau. En soutenant le secteur forestier canadien et en accordant la priorité aux matériaux fabriqués au Canada, nous renforçons les fondements de notre économie et de nos collectivités. »

L'honorable Stephen Fuhr

Secrétaire d'État (Approvisionnement en matière de défense)

« Nous nous réjouissons de participer à des projets d'infrastructure gouvernementaux qui répondent à des besoins urgents. Kalesnikoff est une entreprise forestière traditionnelle qui s'est développée avec succès dans le secteur de la construction grâce à son savoir-faire en matière de fabrication et de conception. Après une première transformation dans notre scierie, le bois de haute qualité de la Colombie-Britannique est transformé en panneaux muraux et de plancher en contreplaqué et en poutres en lamellé-collé dans notre usine de bois massif. Ces composants sont ensuite entièrement assemblés en modules prêts à l'emploi, idéaux pour les maisons à plusieurs étages, les infrastructures communautaires, les écoles et d'autres bâtiments indispensables. »

Chris Kalesnikoff

Directeur de l'exploitation, Kalesnikoff Mass Timber Inc.

