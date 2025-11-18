Cette année, le prix biennal récompense des centres situés à la limite de l'Arctique, à Dawson (YK), à Toronto (ON) et à Montréal (QC).

OTTAWA, ON, le 18 nov. 2025 /CNW/ - L'Institut des arts et de la culture du Klondike (KIAC), un centre artistique administré par ses membres situé à Dawson, au Yukon, est le grand gagnant du Prix Lacey 2025. Le centre remporte un prix de 50 000 $ et recevra la visite en personne d'une conservateur rice en art contemporain du Musée des beaux-arts du Canada (MBAC), qui se rendra également dans des ateliers d'artistes locaux. Hearth, à Toronto, en Ontario, et daphne, à Montréal, au Québec, sont les finalistes et recevront chacun 20 000 $.

Photo : avec l’autorisation de l’Institut des arts et de la culture du Klondike (Groupe CNW/Musée des beaux-arts du Canada)

En récompensant les petits centres d'un océan à l'autre, le Prix Lacey célèbre la résilience et la générosité de ces organisations ainsi que leur rôle essentiel dans le maintien de l'écosystème culturel canadien. Le prix est décerné tous les deux ans à des centres d'artistes autogérés et à des galeries communautaires. Il en est maintenant à sa quatrième édition. Il a été instauré en 2019 en partenariat avec le MBAC, est financé grâce à un don de John Lacey et de sa défunte épouse Naomi, et soutenu par la Fondation du Musée des beaux-arts du Canada.

« Félicitations au grand gagnant du Prix Lacey de cette année et aux deux finalistes. Ce prix nous rappelle l'importance de l'art dans tous les coins de notre vaste pays, des grandes villes aux régions petites et éloignées », a déclaré Jean-François Bélisle, directeur général du MBAC. « Les centres d'artistes autogérés ont la capacité unique de mettre en relation et de soutenir les créateurs à des milliers de kilomètres les uns des autres, garantissant ainsi que les voix canadiennes dans le domaine des arts visuels soient entendues partout. »

L'Institut des arts et de la culture du Klondike (KIAC) est un centre dynamique administré par ses membres qui œuvre à la promotion des échanges artistiques et culturels, situé à Dawson, au Yukon, sur le territoire traditionnel et contemporain des Tr'ondëk Hwëch'in. Le KIAC valorise la créativité et le renforcement des liens dans la communauté à travers un large éventail de festivals, événements, expositions et programmes de formation artistique dans les domaines du film, de la musique et des arts visuels, littéraires et de la performance.

« C'est un honneur d'avoir été sélectionné pour le Prix Lacey », a déclaré Capp Larsen, directrice des opérations au KIAC. « Gérer un centre artistique si près de l'Arctique donne parfois l'impression d'être isolé au bout du monde, mais le Prix Lacey met en lumière à quel point le mouvement géré par des artistes est interconnecté à travers le Canada. Merci au Prix Lacey pour cette reconnaissance et pour nous rappeler que nous faisons partie d'un ensemble plus vaste, d'un réseau solidaire d'artistes et d'organisateurs qui se réunissent malgré les distances pour créer des espaces, bâtir des communautés et encourager la créativité. »

Fondé en 2019 en tant qu'espace géré par les artistes, Hearth vise à offrir un contexte assurant la part belle à la collaboration, l'expérimentation et la communauté. L'organisme, qui propose des expositions, performances, publications, ateliers et autres programmes expérimentaux, est dirigé conjointement par Rowan Lynch, Sameen Mahboubi, Philip Ocampo et Benjamin de Boer, avec l'appui de commissaires invités.

daphne est un centre d'art autochtone autogéré à Tiohtià:ke / Mooniyang / Montréal fondé sur l'Ohén:ton Karihwatéhkwen [Discours de l'Action de grâce] des Kanien'kehá:ka et les enseignements des grands-parents anishinaabe. Depuis 2019, daphne est devenu un espace de confluence dynamique pour la créativité, le dialogue et la communauté autochtones. Avec des expositions, résidences, rencontres et mentorats, il soutient les artistes autochtones à toutes les étapes de leur carrière et, partout sur l'Île de la Tortue, il bâtit des relations ancrées dans l'oralité, la pratique et la démarche.

« Nous avons été inspirés par la diversité des organismes s'employant, chacun à sa façon, à rendre la culture toujours aussi vivante et influente à travers le pays, ce malgré les contraintes économiques. Les finalistes du prix de cette année ont été choisis pour leur générosité et résilience hors normes, qui rayonnent dans leur engagement envers les artistes, leur programmation dynamique et leurs initiatives axées sur la communauté », a déclaré le jury du Prix Lacey 2025.

Le jury a également choisi trois autres centres qui, selon lui, méritent une mention d'honneur pour l'important travail mené dans leurs communautés respectives. Il félicite La petite Place des Arts à Saint-Mathieu-du-Parc, au Québec, le Centre Alternator pour l'art contemporain à Kelowna, en Colombie-Britannique, et le Centre d'artistes autogéré Eastern Edge à St. John's, à Terre-Neuve-et-Labrador.

Le jury du Prix Lacey 2025 était composé de Luther Konadu, artiste, auteur, commissaire et directeur du C'cap - Centre pour les pratiques culturelles et artistiques (anciennement Blinkers Art and Project Spac, gagnant du Prix Lacey 2021) situé sur le territoire du Traité no 1, à Winnipeg, au Manitoba, de Josée Drouin-Brisebois, directrice du rayonnement national au Musée des beaux-arts du Canada, et de l'artiste Louise Lacey-Rokosh, représentant la famille Lacey.

