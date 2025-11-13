TIMMINS, ON, le 13 nov. 2025 /CNW/ - Dans un paysage mondial en évolution rapide, nous bâtissons une économie canadienne unique stimulée par de grands projets d'édification de la nation qui mobilisent nos ressources naturelles, diversifient nos produits et nos marchés, et créent des centaines de milliers de carrières bien rémunérées pour nos travailleurs, tout en protégeant l'environnement et en respectant les droits des Autochtones.

Le budget de 2025 est le plan établi par le gouvernement pour surmonter les défis de l'heure. Il s'agit d'un plan audacieux et ambitieux qui transformera notre économie pour que celle-ci ne dépende plus principalement d'un seul partenaire commercial, mais devienne plus forte, autosuffisante et résiliente aux chocs mondiaux. Cette stratégie repose sur une nouvelle infrastructure d'édification de la nation : des ports, des mines, des corridors commerciaux et d'autres grands projets qui permettront de profiter de nos vastes ressources naturelles ainsi que vendre ces ressources sur de nouveaux marchés dans tout le pays et dans le monde entier.

Aujourd'hui, l'honorable Tim Hodgson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, a visité le site du projet Crawford de la société Canada Nickel pour souligner les efforts déployés par le gouvernement du Canada afin de bâtir une économie canadienne unique ainsi que de renforcer le leadership de notre pays dans le domaine des minéraux critiques.

Ce projet fait partie de la deuxième tranche de projets confiés à l'examen approfondi du Bureau des grands projets. Ces nouveaux projets entraîneront des investissements de plus de 56 milliards de dollars, créeront des milliers de carrières bien rémunérées et renforceront la puissance économique du Canada pour les générations à venir. Ils exploiteront nos ressources et mobiliseront nos talents pour libérer notre potentiel de classe mondiale.

Le projet Crawford permettra de consolider le leadership mondial du Canada dans le domaine des matériaux industriels propres. Situé sur la deuxième plus vaste réserve de nickel au monde, le projet nickélifère Crawford produira du nickel de haute qualité et à faible teneur en carbone, un élément essentiel pour les batteries et l'acier vert. Avec des émissions prévues inférieures de 90 % à la moyenne mondiale et un potentiel d'empreinte carbone négative, il représente un modèle pour l'avenir de l'exploitation minière responsable. Canada Nickel compte prendre de l'expansion dès le début des activités d'extraction, afin de produire aussi d'autres métaux, comme le fer, le cobalt, le platine, le palladium et le chrome. L'entreprise prévoit aussi l'aménagement d'une raffinerie de nickel pour les marchés de l'acier inoxydable et des véhicules électriques, ainsi qu'une usine de production d'acier inoxydable et d'alliages. De plus, ce projet attirera 5 milliards de dollars d'investissements et créera des milliers de nouveaux emplois, assurant ainsi la place du Canada à l'avant-garde de l'économie propre.

Citations

« L'avenir du Canada repose sur les efforts que nous déployons aujourd'hui. En investissant dans les minéraux critiques et dans des infrastructures d'édification de la nation, nous jetons les bases d'une économie plus forte, plus résiliente et prête à prospérer dans un monde à faibles émissions de carbone. Des projets comme la mine Crawford montrent comment le Canada peut contribuer à dynamiser l'économie propre, tant au pays qu'auprès de nos alliés, à créer des milliers d'emplois bien rémunérés et à le faire dans le respect de l'environnement et des droits des peuples autochtones. »

L'honorable Tim Hodgson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Nous saluons l'empressement du gouvernement du Canada à faire avancer des projets d'intérêt national. La désignation d'aujourd'hui atteste que Crawford est un projet de calibre mondial, qui repose sur de solides partenariats avec les Premières Nations et les collectivités locales, au cœur du district du nickel de Timmins et du corridor des minéraux critiques de l'Ontario. La mine Crawford pourrait devenir la plus grande exploitation de nickel de tout l'Occident, la seule source de chrome de l'Amérique du Nord et une importante fournisseuse d'autres minéraux critiques, comme le cobalt, le platine et le palladium. Soutenus par d'importantes infrastructures régionales et une main-d'œuvre hautement qualifiée, la mine Crawford et le district du nickel de Timmins sont bien placés pour devenir un maillon indispensable de la chaîne d'approvisionnement en minéraux critiques de l'Amérique du Nord pour les aciers spécialisés, l'aérospatiale, la défense, les batteries et la fabrication de pointe. »

Mark Selby

Président-directeur général, société Canada Nickel

Faits en bref

Des ententes à l'appui du projet de mine Crawford ont été signées avec les Premières Nations de Mattagami, Matachewan et Flying Post pour créer rapidement des possibilités d'affaires et des emplois, ce qui comprend l'engagement de permettre la négociation dans le cadre des possibilités de passation de marchés.

La Nation Taykwa Tagamou a également conclu un partenariat avec la société Canada Nickel pour investir 20 millions de dollars dans ce projet. Cet investissement prendra la forme de titres d'emprunt convertibles qui, s'ils sont convertis, offrira à cette nation une importante participation au projet.

Le 9 octobre 2024, Ressources naturelles Canada a annoncé, dans le cadre du Fonds pour l'infrastructure des minéraux critiques, un investissement approuvé sous condition pouvant atteindre 6,8 millions de dollars dans le projet Crawford en vue de faciliter l'électrification de la mine et son raccordement au réseau électrique de l'Ontario. Ce montant se répartit comme suit : jusqu'à 2,4 millions de dollars à Transmission Infrastructure Partnerships 1 Limited pour l'aménagement d'une ligne de transport qui raccorderait le projet de mine de sulfure de nickel Crawford au réseau électrique ontarien; jusqu'à 4,4 millions de dollars à la Canada Nickel Company Ltd. pour la réalisation d'études qui guideront le projet d'électrification de la mine de sulfure de nickel Crawford.

Le Bureau des grands projets sert de point de contact unique pour accélérer la réalisation de projets d'intérêt national. Au moyen d'un processus d'examen simplifié, il fait avancer les grands projets qui lui sont confiés en partenariat avec les ministères fédéraux, les provinces, les territoires, les peuples autochtones et les participants du secteur privé. Son travail est guidé par un conseil consultatif autochtone afin de garantir que la réconciliation, le partenariat et la participation économique des Autochtones soient intégrés dans la réalisation des grands projets au Canada.

En septembre 2025, le gouvernement du Canada a annoncé la première tranche de grands projets soumis au Bureau des grands projets, soit 60 milliards de dollars d'investissements dans l'énergie nucléaire, le gaz naturel liquéfié, la capture de carbone, les minéraux critiques et les nouveaux corridors commerciaux. Le gouvernement a également présenté diverses stratégies, y compris l'exploitation d'énergie éolienne extracôtière, la construction d'un train à grande vitesse et l'établissement d'un nuage souverain, pour générer des dizaines de milliards d'investissements supplémentaires tout en créant les conditions d'un pays plus branché, plus productif et plus ambitieux.

Produits connexes

Liens connexes

