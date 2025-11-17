OTTAWA, ON, le 17 nov. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a tenu une réunion virtuelle avec les premiers ministres des provinces et des territoires. Il les a informés des mesures prises par le gouvernement pour transformer l'économie canadienne, qui dépend actuellement d'un seul partenaire commercial, en une économie plus résiliente face aux perturbations mondiales, qui reposera sur les fondements solides des industries canadiennes et qui sera stimulée par la diversité de nos partenaires commerciaux internationaux. Il a expliqué comment le Budget 2025 favorisera cette transformation grâce à sa stratégie principale visant à mobiliser au total 1 000 milliards de dollars en investissements au Canada au cours des cinq prochaines années. Les premiers ministres ont réaffirmé leur volonté de travailler ensemble pour bâtir une économie forte.

Le premier ministre Carney a mis en lumière le rôle essentiel que jouent les projets d'intérêt national dans cette mission. Il a souligné la solide collaboration qui est en cours pour faire progresser les grands projets à l'échelle du Canada, y compris ceux qui sont soumis à l'étude du Bureau des grands projets (BGP). Les premiers ministres ont discuté de l'annonce récente d'une deuxième série de projets soumis à l'examen du BGP. Ces projets favoriseront la mise en œuvre de stratégies nationales, à savoir de réaliser le plein potentiel du Canada en tant que superpuissance énergétique, de créer de nouveaux corridors commerciaux et économiques pour diversifier notre économie, de renforcer notre leadership à l'égard des minéraux critiques pour accroître notre indépendance et d'établir notre souveraineté en matière de données afin d'offrir des services sûrs à la population canadienne. Combinés aux projets de la première tranche annoncée en septembre dernier, ces projets représentent plus de 116 milliards de dollars d'investissements et des dizaines de milliers de nouveaux emplois. Les premiers ministres ont également abordé les prochaines étapes visant à simplifier le processus d'examen des grands projets, plusieurs provinces ayant déjà présenté des ententes de coopération provisoires.

Les premiers ministres ont aussi discuté des efforts continus visant à éliminer les obstacles au commerce interprovincial et à faciliter la construction de logements plus abordables pour les Canadiens et les Canadiennes, y compris par l'harmonisation des codes du bâtiment.

Le premier ministre Carney a fait le point sur les récents pourparlers tenus avec les partenaires internationaux du Canada, y compris les États-Unis, au sujet du commerce et de la sécurité, et a insisté sur la détermination du gouvernement fédéral à obtenir le meilleur accord possible pour la population canadienne. Il a également évoqué les progrès réalisés dans le resserrement des relations commerciales mondiales du Canada, notamment lors de son récent séjour dans la région indo-pacifique. Il a aussi souligné qu'il se rendrait prochainement aux Émirats arabes unis et au Sommet des dirigeants du G20 afin de poursuivre ce travail.

Le premier ministre Carney et les premiers ministres des provinces et des territoires ont convenu de se réunir régulièrement, notamment en personne au cours de la nouvelle année.

Lien connexe

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]