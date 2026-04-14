Le Canada et le Manitoba signent une nouvelle entente pour accélérer la réalisation de grands projets

OTTAWA, ON, le 14 avril 2026 /CNW/ - Le monde évolue rapidement. Par conséquent, le nouveau gouvernement du Canada se concentre sur ce qu'il peut contrôler. Nous bâtissons une économie plus forte, plus indépendante et plus résiliente. Il s'agit d'une économie qui repose sur les bases solides que constituent nos industries et nos travailleurs canadiens, et qui est soutenue par un réseau diversifié de partenaires commerciaux internationaux.

C'est pourquoi le nouveau gouvernement du Canada diversifie nos partenariats commerciaux grâce à la conclusion de plus de 20 accords économiques et de sécurité sur quatre continents. Afin d'exploiter pleinement le potentiel de ces partenariats, le nouveau gouvernement du Canada collabore avec les provinces, les territoires et les gouvernements autochtones pour assurer la création rapide et à grande échelle de nouveaux ports, d'autoroutes et de corridors commerciaux et énergétiques.

Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney et le premier ministre du Manitoba, Wab Kinew, ont annoncé une nouvelle entente de collaboration entre le Manitoba et le Canada en ce qui a trait aux évaluations environnementales et aux évaluations d'impact.

Cette entente permettra d'adopter l'approche « un projet, une évaluation » pour les grandes initiatives d'infrastructure mises en œuvre au Manitoba. Le Canada et le Manitoba établiront un processus d'évaluation simplifié et souple qui réduira au minimum les chevauchements et accélérera la réalisation des grands projets tout en renforçant les mesures de protection environnementale et en respectant les droits des peuples autochtones. L'entente permet aux deux gouvernements d'adopter le processus d'évaluation le plus efficace selon les cas, soit en s'appuyant sur le processus du Manitoba, soit en mettant en œuvre une approche coordonnée entre le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial.

La nouvelle entente de collaboration contribuera à accélérer la mise en œuvre de grands projets d'infrastructure dans l'ensemble du Manitoba, permettant ainsi de lancer plus rapidement des chantiers comme le projet Port de Churchill plus. Ce projet vise à moderniser le port de Churchill en y proposant des améliorations potentielles telles qu'une route toutes saisons, l'amélioration de la ligne ferroviaire, la création d'un nouveau corridor énergétique et le renforcement de nos capacités en matière de brise-glaces. Ensemble, ces améliorations mèneraient à la mise en place d'un corridor commercial fiable dans le Nord, permettant ainsi au Canada d'exporter davantage de ressources vers les marchés européens. En septembre 2025, le nouveau gouvernement du Canada a soumis ce projet au Bureau des grands projets pour contribuer à sa réalisation. Depuis, le gouvernement fédéral a alloué 500 000 dollars pour favoriser la prise de décisions par les Premières Nations et soutenir la création de la Société Couronne-Autochtones du Manitoba pour soutenir la direction du projet. De plus, par l'intermédiaire du Bureau des grands projets, il a travaillé avec le secteur privé pour étudier des moyens efficaces d'acheminer des minéraux critiques et du GNL en passant par le port. Grâce à l'entente de collaboration signée aujourd'hui, le Canada et le Manitoba peuvent maintenant mettre en commun leurs ressources pour faire avancer ce projet et réaliser tout son potentiel.

Cette entente s'appuie sur le solide partenariat entre les gouvernements du Canada et du Manitoba. Ce partenariat se fonde sur une mission commune qui consiste à réaliser de grands projets rapidement. Il s'agit de la septième entente sur les évaluations d'impact conclue par le Canada avec une province, après celles signées avec l'Alberta, la Nouvelle-Écosse, l'Île-du-Prince-Édouard, l'Ontario, le Nouveau-Brunswick et la Colombie-Britannique.

Citations

« L'entente conclue aujourd'hui entre le Canada et le Manitoba permet de mettre en chantier plus rapidement de grands projets d'infrastructure qui transformeront notre économie. Ensemble, nous allégeons les formalités administratives et rationalisons les processus d'approbation afin de construire de nouveaux corridors commerciaux et énergétiques qui vont alimenter nos industries, créer des milliers d'emplois bien rémunérés pour les Canadiennes et les Canadiens et accroître notre présence dans les marchés mondiaux. Nous bâtissons un Manitoba fort afin de bâtir un Canada fort. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

« Les Manitobains sont heureux d'améliorer le port de Churchill, ce qui permettra de créer de bons emplois, d'établir de nouveaux itinéraires maritimes pour les marchandises canadiennes et d'enfin faire du Manitoba une province bien nantie. Aujourd'hui, nous marquons une étape importante dans notre collaboration continue avec le gouvernement fédéral, puisque nous pourrons rationaliser les processus réglementaires et instaurer les conditions propices à l'investissement privé dans notre port arctique, pendant que nous poursuivons notre collaboration avec les nations autochtones, le Bureau des grands projets et d'autres parties prenantes pour faire avancer le projet Port de Churchill plus. »

-- L'hon. Wab Kinew, premier ministre du Manitoba

« En adoptant une approche "un projet, une évaluation", nous combinons les évaluations fédérales et provinciales au sein d'un même processus coordonné. De concert, le Canada et le Manitoba génèrent des possibilités d'investissements, d'échanges commerciaux et d'emplois bien rémunérés qui sont porteuses de transformation. Ces possibilités permettront de renforcer l'économie et de bâtir un avenir plus fort et plus durable pour les Manitobains et l'ensemble de la population canadienne. »

-- L'hon. Dominic LeBlanc, président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre responsable du Commerce Canada-États-Unis, des Affaires intergouvernementales, du Commerce intérieur et de l'Unité de l'économie canadienne

« L'entente conclue aujourd'hui avec le Manitoba nous aidera à bâtir de manière plus rapide et mieux pensée dans cette province où je suis fier d'avoir grandi. Au Manitoba et ailleurs au Canada, l'approche "un projet, une évaluation" fait qu'il y a moins de chevauchements et plus de certitude et que la voie à suivre pour débloquer des projets permettant de faire croître notre économie, de renforcer notre sécurité énergétique et de créer de bons emplois s'avère plus claire. »

-- L'hon. Tim Hodgson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Cette entente montre notre engagement à travailler ensemble en faveur d'un environnement plus propre et d'une économie plus forte. Les grands projets pourront progresser de manière efficace et responsable et, parallèlement, le Canada maintiendra ses normes environnementales de calibre mondial et ses obligations constitutionnelles envers les peuples autochtones. »

-- L'hon. Julie Aviva Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature

« Nous sommes fiers d'annoncer cette entente, qui nous permettra de faire progresser le développement du port de Churchill, tout en veillant à l'application de normes environnementales rigoureuses et à la protection des droits des communautés autochtones et du Nord. Cette approche équilibrée et durable générera des occasions de commerce et d'investissement qui feront croître notre économie et créera de bons emplois pour les Manitobains, tout en protégeant les terres et les étendues d'eau uniques de notre province. »

-- L'hon. Mike Moyes, ministre manitobain de l'Environnement et du Changement climatique

Faits saillants

L'entente conclue aujourd'hui entre le Canada et le Manitoba est la septième du genre, après celles conclues avec l'Île-du-Prince-Édouard, l'Ontario, le Nouveau-Brunswick, l'Alberta, la Nouvelle-Écosse et celle qui avait été conclue précédemment avec la Colombie-Britannique.

Le mois dernier, le premier ministre Carney a annoncé de nouveaux projets dans l'Arctique et dans le Nord canadien soumis au Bureau des grands projets, en complément des deux séries de projets déjà annoncées à l'échelle nationale (voir les première et deuxième séries de projets). Ces projets représentent un investissement potentiel total de plus de 126 milliards de dollars dans notre économie et permettront de créer des milliers d'emplois bien rémunérés pour les Canadiennes et les Canadiens.

Le Bureau des grands projets prévoit 40 millions de dollars sur trois ans pour accroître la capacité des peuples autochtones à participer de manière soutenue à de grands projets dès leurs premières étapes.

Le projet Port de Churchill plus s'inscrit dans une vision globale visant à mettre en place un corridor énergétique géré par les Autochtones au Manitoba. Ce projet serait réalisé en étroite collaboration avec la nouvelle Société Couronne-Autochtones du Manitoba. Les gouvernements fédéral et provincial collaborent avec la ville de Churchill, au Manitoba, l'Arctic Gateway Group ainsi qu'avec le Nunavut et les Inuits pour faire avancer ce projet.

Document connexe

Liens connexes

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]