OTTAWA, ON, le 29 mai 2026 /CNW/ - L'honorable Dominic LeBlanc, ministre responsable du Commerce intérieur, a publié la déclaration suivante, où il exhorte les provinces et les territoires à conclure les négociations et à mettre en œuvre la vente directe d'alcool aux consommateurs.

« L'élimination des obstacles au commerce interprovincial, qui engendrent des coûts inutiles et limitent les opportunités pour les entreprises et les consommateurs Canadiens, est essentielle à l'édification d'une économie canadienne plus compétitive, intégrée et prospère. La vente directe d'alcool aux consommateurs est un excellent exemple de la façon dont nous pouvons faire des avancées en donnant aux Canadiennes et aux Canadiens la possibilité d'acheter leur vin, leur bière ou leurs spiritueux préférés directement auprès de producteurs d'autres provinces.

Les Canadiennes et les Canadiens s'attendent à ce que tous les ordres de gouvernement fassent preuve de leadership afin de concrétiser cette vision, et il est temps d'agir.

Le gouvernement du Canada a fait sa part en levant tous les obstacles fédéraux au commerce interprovincial de l'alcool. Nous avons modifié la Loi sur l'importation des boissons enivrantes et éliminé les exceptions fédérales prévues dans l'Accord de libre-échange canadien. De plus, nous avons annoncé une prolongation de deux ans de l'allègement du droit d'accise sur l'alcool pour les brasseries, les distilleries et les vineries.

Le reste du travail relève des gouvernements provinciaux et territoriaux, tandis qu'ils s'emploient à conclure les négociations d'un protocole d'entente afin que la vente directe d'alcool aux consommateurs entre pleinement en vigueur. Ce protocole d'entente de 2025, signé par 11 provinces et territoires, visait une mise en œuvre en mai 2026. Il est temps de respecter nos engagements et d'offrir les avantages promis à la population canadienne et aux entreprises.

Je tiens à remercier le Manitoba et le Nouveau-Brunswick d'avoir déjà joué un rôle de chef de file en ouvrant complètement la vente directe aux consommateurs, avantageuse pour leurs producteurs et leurs consommateurs. Je souhaite également souligner la conclusion d'un accord bilatéral entre l'Ontario et la Nouvelle-Écosse, qui permet pleinement aux producteurs de vin, de bière et de spiritueux de ces provinces la vente directe d'alcool aux consommateurs de part et d'autre de leurs frontières, ainsi que les accords bilatéraux établis entre la Colombie-Britannique et l'Alberta, et entre la Colombie-Britannique et la Saskatchewan. Ces mesures témoignent de la coopération interprovinciale et des progrès significatifs en vue de réduire les obstacles au commerce intérieur au Canada.

Le gouvernement du Canada est fermement résolu à travailler en collaboration avec les provinces et les territoires pour parvenir à un commerce plus libre au sein du Canada. Je suis convaincu qu'en continuant à travailler de concert dans un esprit de respect mutuel et de partenariat, nous pouvons réaliser la vision d'une économie canadienne unifiée, où les biens, les services et les possibilités s'étendent sans obstacle dans notre grand pays. »

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SOURCE Ministre responsable du Commerce intérieur

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Gabriel Brunet, Attaché de presse et conseiller principal en communications, Cabinet de l'honorable Dominic LeBlanc : Président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre responsable du Commerce Canada-États-Unis, des Affaires intergouvernementales, du Commerce intérieur et de l'Unité de l'économie canadienne, 819-665-6527, [email protected] ; Relations avec les médias : Bureau du Conseil privé, 613-957-5420, [email protected]