OTTAWA, ON, le 29 mai 2026 /CNW/ - « À l'heure où Son Excellence la très honorable Mary Simon arrive au terme de son mandat de gouverneure générale du Canada, nous la remercions pour son dévouement et son engagement envers notre pays. Son leadership, son action militante et son travail acharné tout au long de sa vie ont fait du Canada un pays plus fort, plus juste et plus inclusif.

En tant que première gouverneure générale et commandante en chef autochtone du Canada, Mary Simon nous a rappelé que la réconciliation n'est pas un projet auquel est attachée une date d'achèvement, mais une responsabilité à assumer chaque jour dans notre façon d'écouter, d'apprendre et d'agir. Tout au long de sa vie au service de la population, elle a incarné cette responsabilité avec sagesse, compassion et une détermination inébranlable.

Au cours de sa récente Tournée d'écoute et d'apprentissage sur la santé mentale, qui a duré deux ans, Mary Simon a mis en lumière les besoins en santé mentale des communautés nordiques et autochtones. Elle a levé le voile sur des difficultés trop souvent négligées et redonné leur dignité à ceux dont la voix est trop souvent ignorée. Pour rendre hommage à l'héritage qu'elle nous laisse et poursuivre l'œuvre qui lui tenait tant à cœur, la Fondation Rideau Hall lance le projet Ajuinnata : L'héritage de Mary Simon pour la santé mentale. Ce nouveau projet prévoit des ressources de soutien essentielles comme des services de counseling, des services fondés sur la culture et des soins de santé mentale fournis par des pairs dans les communautés nordiques et autochtones.

Le gouvernement fédéral souhaite rendre hommage aux loyaux services de Son Excellence à l'égard du Canada au moyen d'un investissement initial de 5 millions de dollars pour la mise sur pied de ce projet. De plus, nous verserons une contribution équivalente à chaque dollar collecté par la Fondation Rideau Hall, jusqu'à concurrence de 10 millions de dollars. Nous sommes fiers de poursuivre la tâche à laquelle Mary Simon a consacré sa vie et qui jette les bases d'un pays fort.

L'héritage de Son Excellence se perpétuera non seulement en raison de son engagement, mais aussi pour la manière dont elle a servi, à savoir avec courtoisie, détermination et une foi inébranlable en la grandeur du Canada. Au nom du gouvernement du Canada et de l'ensemble des Canadiennes et des Canadiens, je tiens à remercier Son Excellence Mary Simon, Son Excellence Whit Fraser et leur famille pour leur dévouement extraordinaire envers le Canada. Je leur présente tous mes vœux de bonheur alors qu'ils entament ce nouveau chapitre de leur vie. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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