CALGARY, AB, le 29 mai 2026 /CNW/ - Beaucoup trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement qu'elles peuvent se payer. Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. Le gouvernement du Canada répond à l'appel en adoptant une nouvelle approche audacieuse pour construire des logements abordables partout au pays.

Maisons Canada, un nouvel organisme du gouvernement du Canada, est au cœur de cet engagement et aide à accélérer la construction de logements abordables. Maisons Canada aide aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permet la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associe à des promoteurs du marché privé afin de construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne.

Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des investissements sont réalisés dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au pays.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral, la Province de l'Alberta et la Ville de Calgary ont annoncé un financement combiné de près de 19 millions de dollars pour aider à construire 52 logements locatifs sûrs et abordables à Calgary. L'ensemble résidentiel axé sur la famille situé au 3530 34 Avenue NE comprend 52 maisons en rangée de deux et trois chambres pour les résidents autochtones et les personnes nouvellement arrivées au Canada. On y trouve un bâtiment de 8 500 pieds carrés destiné aux résidents, comprenant des espaces d'activités et des services. Les familles profiteront d'une cour extérieure partagée comprenant une aire de jeux, un jardin communautaire, un patio et un terrain d'athlétisme. Situé près de la gare C-Train de Whitehorn, le site relie les familles aux écoles, aux emplois et aux services de Calgary.

HomeSpace s'associe à Inn from the Cold et à Miskanawah pour fournir des services sociaux dans le cadre de leur programme Whitehorn Family Connections. Inn from the Cold offrira des services de stabilisation du logement et des liens avec les services de santé, d'éducation et communautaires, tandis que Miskanawah offrira des programmes adaptés à la culture qui soutiennent les familles autochtones et nouvellement immigrées au moyen d'approches axées sur la guérison et tenant compte des traumatismes. Ce modèle collaboratif permet de s'assurer que les familles sont soutenues non seulement pour maintenir leur logement, mais aussi pour renforcer la résilience, les liens et les possibilités durables au sein de leur nouvelle collectivité.

Le gouvernement du Canada fait des investissements dans le logement qui aideront à renforcer les chaînes d'approvisionnement du Canada et à créer de bons emplois à chaque étape du processus de construction résidentielle. Ces investissements aideront à construire plus de logements tout en renforçant l'économie canadienne.

Citations :

« Ces nouveaux logements représentent plus qu'un simple endroit où vivre. C'est un endroit où les gens peuvent bâtir une communauté, trouver de la stabilité et développer un sentiment d'appartenance. Nous investissons dans un avenir fondé sur l'inclusion, la dignité et les possibilités pour tout le monde. Nous sommes fiers d'appuyer un projet qui aide les familles à s'enraciner et à s'épanouir dans un environnement sûr et accueillant. » - Corey Hogan, député fédéral de Calgary Confederation, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Le gouvernement de l'Alberta met l'accent sur la mise en œuvre de solutions concrètes pour la population de l'Alberta. Nous construisons des logements abordables et soutenons les familles qui en ont le plus besoin. Ces nouveaux logements à Whitehorn donneront aux familles un accès à des logements sûrs et abordables à proximité des transports en commun, des écoles et des services essentiels, ce qui les aidera à s'enraciner et à bâtir un avenir meilleur. » - L'honorable Nathan Neudorf, ministre de l'Aide à la vie autonome et des Services sociaux et ministre responsable du Logement de l'Alberta

« Offrir des terrains appartenant à la Ville à des spécialistes du logement avec services de soutien est l'un des meilleurs moyens pour la Ville de Calgary de faire progresser nos objectifs en matière de logement. Des ensembles résidentiels comme Whitehorn Family Housing montrent ce qu'il est possible d'accomplir lorsque les gouvernements et les partenaires communautaires travaillent ensemble pour répondre aux besoins en matière de logement des familles autochtones et des nouveaux arrivants à Calgary. » - Reid Hendry, chef du logement, Ville de Calgary

« Whitehorn est une collectivité diversifiée, et des aménagements comme celui-ci aident les familles à continuer de bâtir leur vie ici grâce à l'accès au logement, au transport en commun, aux écoles, au soutien communautaire et à la proximité d'importantes commodités et aménagements dans la région. Cet ensemble résidentiel reflète le type de croissance réfléchie dont Calgary a besoin alors que notre ville continue de croître et d'évoluer. » - Andre Chabot, conseiller municipal du quartier 10 de Calgary

« Aujourd'hui, nous ouvrons la porte à bien plus que de nouveaux logements -- nous ouvrons la porte aux possibilités. Pour les familles qui s'y installent, c'est un nouveau départ, un lieu où s'enraciner, et pour notre communauté, c'est une avancée importante pour répondre au besoin de logements sûrs, sécuritaires et hors marché. » - Bernadette Majdell, directrice générale, HomeSpace

« À Inn from the Cold, nous savons qu'un logement stable est la base dont les familles ont besoin pour guérir, s'épanouir et bâtir un avenir. L'ensemble Whitehorn Family Housing représente une avancée importante -- réunissant des logements très abordables et les services de soutien global dont les familles ont besoin pour s'épanouir. Nous sommes fiers de nous associer à HomeSpace et à Miskanawah pour créer une communauté sécuritaire et accueillante, ancrée dans les liens culturels, la dignité et des perspectives à long terme pour les enfants et leurs familles. » -Heather Morley, directrice générale, Inn from the Cold

« L'ensemble Whitehorn Family Housing représente bien plus que des logements : c'est une occasion de cheminer aux côtés des familles, des jeunes et des aînés d'une manière qui favorise la sécurité, les liens et le sentiment d'appartenance. Ce foyer sera un lieu où les enfants pourront jouer en toute sécurité, où les jeunes et les aînés se rassemblent, et où les familles disposent de l'espace nécessaire pour respirer, guérir et simplement être ensemble. Aux côtés de HomeSpace et d'Inn from the Cold, nous ne célébrons pas seulement de nouveaux logements, mais aussi la possibilité d'un avenir différent pour les familles, fondé sur la culture, la dignité, la communauté et l'espoir. Nous espérons que les familles se sentiront accueillies non seulement dans un logement, mais au sein d'une communauté qui les voit, les soutient et les accompagne sur la voie de la stabilité et des possibilités. » - Kirby Redwood, directeur général, Miskanawah

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En décembre 2025, le gouvernement fédéral avait engagé 76,13 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 195 800 logements et la réparation de plus de 359 400 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence. La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes, comme les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Les activités de la SNL comprennent des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement.

est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offrait aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes étaient destinées à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA était un programme de 16,1 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement qui accordait la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en avaient le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le portail de demande du FLA est maintenant fermé, car tous les fonds ont été engagés.

offrait aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes étaient destinées à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA était un programme de 16,1 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement qui accordait la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en avaient le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le portail de demande du FLA est maintenant fermé, car tous les fonds ont été engagés. En décembre 2025, le gouvernement du Canada avait engagé 14,44 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 56 900 logements et la réparation de plus de 174 700 logements par l'intermédiaire du FLA. Le 19 septembre 2025, le gouvernement du Canada a annoncé un complément de 1,5 milliard de dollars en prêts pour le volet « Construction » du FLA, afin de soutenir la création de plus de 5 000 logements à partir de 2025-2026. De plus, le sous-volet pour la création rapide de logements du FLA sera bonifié grâce à un financement de 385 millions de dollars tiré d'un engagement pour les exercices futurs.

Le Programme de partenariats pour le logement abordable de l'Alberta vise à réunir des partenaires (organismes publics, privés et sans but lucratif) pour offrir davantage de logements abordables là où les besoins sont les plus criants. Le gouvernement de l'Alberta a lancé le Programme de partenariats pour le logement abordable en 2022. Au total, plus de 710 millions de dollars ont été engagés en vue de la construction de logements abordables en Alberta dans le cadre du Programme de partenariats pour le logement abordable.

vise à réunir des partenaires (organismes publics, privés et sans but lucratif) pour offrir davantage de logements abordables là où les besoins sont les plus criants. Le financement fourni pour cet ensemble d'habitation est le suivant : 11,6 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l'intermédiaire du FLA; 6,2 millions de dollars de financement conjoint dans le cadre du Programme de partenariats pour le logement abordable de l'Alberta aux termes de l'entente bilatérale Canada - Alberta dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement (investissement déjà annoncé); 7,3 millions de dollars par l'entremise de l'initiative Housing Capital Initiative, ainsi que le terrain nécessaire à la construction de l'ensemble dans le cadre de l'initiative Family Lease Site Initiative de la Ville de Calgary; 400 000 $ de HomeSpace.



Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

Maisons Canada est prêt à s'associer à des organisations déterminées à accroître l'offre de logements abordables partout au Canada. Apprenez-en plus sur le portail et le Cadre de politique d'investissement.

La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de logements locatifs. Ses recherches et ses données contribuent à orienter les politiques sur le logement. La SCHL facilite la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, elle contribue à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement.

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SOURCE Gouvernement du Canada

Personnes-ressources : Mohammad Hussain, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]