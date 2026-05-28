NEW YORK, le 28 mai 2026 /CNW/ - Le monde évolue rapidement. En conséquence, le nouveau gouvernement du Canada se concentre sur ce qu'il peut contrôler : bâtir une économie canadienne plus forte, plus compétitive et plus résiliente. Nous comptons mobiliser 1 000 milliards de dollars d'investissements au Canada au cours des cinq prochaines années dans les domaines de l'énergie, des transports, des données et de la défense.

À cette fin, le premier ministre Carney s'est rendu à New York, où il a rencontré des investisseurs, y compris des PDG, des entrepreneurs, des chefs d'entreprise et des gestionnaires de portefeuille de premier plan, afin de promouvoir le Canada comme une destination de choix pour les nouveaux investissements.

Plus tôt aujourd'hui, le premier ministre a prononcé une allocution devant l'Economic Club of New York et a participé à une discussion. Il a fait valoir la stratégie économique du Canada consistant à consolider notre force au pays et à diversifier nos partenariats à l'étranger, ce qui comprend un nouveau partenariat économique et de sécurité avec les États-Unis.

Le nouveau gouvernement du Canada bâtit une économie plus forte, plus compétitive et plus résiliente. Au cœur de cette mission figure la mobilisation de nouveaux investissements sans précédent. À cette fin, le premier ministre prend des mesures déterminantes pour positionner le Canada comme un partenaire stable et fiable ayant l'ambition de bâtir.

Citation

« Le Canada possède ce que le monde veut. Nous sommes une superpuissance énergétique et nous bénéficions d'un accès à 1,5 milliard de consommateurs dans le monde grâce à des accords de libre-échange. Selon les prévisions, nous devrions enregistrer la deuxième plus forte croissance du G7 cette année et l'année prochaine. Le nouveau gouvernement du Canada exploite ces avantages pour attirer des milliards de dollars de nouveaux investissements au Canada. Ces investissements nous permettront de devenir un partenaire plus solide pour nos alliés à l'étranger, y compris les États-Unis, et de bâtir une économie plus forte et plus prospère pour le bien de toutes les Canadiennes et de tous les Canadiens. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

Faits saillants

Sur cinq ans, les investissements en capital et les mesures incitatives du gouvernement à l'appui de tiers, qui totalisent environ 280 milliards de dollars, devraient permettre la mobilisation de plus de 1 000 milliards de dollars d'investissements provenant de partenaires publics, privés et institutionnels.

Le Canada figure régulièrement parmi les destinations les plus prisées pour les investissements directs étrangers, grâce à une cote de crédit AAA et le plus faible ratio de la dette nette au PIB dans le G7. De plus, c'est au pays que l'on trouve 7 des 50 banques les plus sûres au monde.

En mai 2026, la Global Infrastructure Investor Association a désigné le Canada comme étant le marché le plus attrayant au monde pour les investissements dans les infrastructures.

Le Canada dispose de la main-d'œuvre la plus qualifiée au monde, d'un secteur de l'intelligence artificielle de calibre mondial qui crée des emplois à un rythme plus soutenu qu'aux États-Unis, et de perspectives évaluées à 140 milliards de dollars dans le domaine quantique.

Fort de 16 accords de libre-échange conclus dans 51 pays, le Canada bénéficie d'un accès préférentiel à 1,5 milliard de consommateurs, soit les deux tiers du PIB mondial.

Le Canada offre le meilleur traitement fiscal pour les nouvelles entreprises parmi les pays du G7, et notre superdéduction à la productivité permettra de réduire encore davantage le taux effectif marginal d'imposition de plus de deux points de pourcentage.

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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