Le vendredi 29 mai 2026 English

Nouvelles fournies par

Cabinet du Premier ministre du Canada

28 mai, 2026, 17:44 ET

OTTAWA, ON, le 28 mai 2026 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Région de la capitale nationale (Canada)

10 h 00

Le premier ministre prononcera une allocution lors d'un événement tenu pour reconnaître les contributions de la gouverneure générale du Canada, Son Excellence la très honorable Mary Simon.

Notes à l'intention des médias :

  • Couverture libre
  • Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement sont priés d'écrire à [email protected] pour confirmer leur présence. Des détails concernant la participation seront fournis au moment de l'inscription.
  • Les représentants des médias sont priés d'arriver au plus tard à 9 h 30.

13 h 00

Le premier ministre rencontrera le premier ministre du Yukon, Currie Dixon.

Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool au début de la rencontre

14 h 00

Le premier ministre rencontrera le ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Chine, Wang Yi.

Note à l'intention des médias :

  • Photographes officiels seulement

16 h 00

Le premier ministre participera à une réception visant à rendre hommage aux réalisations de la gouverneure générale du Canada, Son Excellence la très honorable Mary Simon.

Fermé aux médias

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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