Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
28 mai, 2026, 17:44 ET
OTTAWA, ON, le 28 mai 2026 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
Région de la capitale nationale (Canada)
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10 h 00
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Le premier ministre prononcera une allocution lors d'un événement tenu pour reconnaître les contributions de la gouverneure générale du Canada, Son Excellence la très honorable Mary Simon.
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Notes à l'intention des médias :
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13 h 00
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Le premier ministre rencontrera le premier ministre du Yukon, Currie Dixon.
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Note à l'intention des médias :
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14 h 00
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Le premier ministre rencontrera le ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Chine, Wang Yi.
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Note à l'intention des médias :
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16 h 00
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Le premier ministre participera à une réception visant à rendre hommage aux réalisations de la gouverneure générale du Canada, Son Excellence la très honorable Mary Simon.
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Fermé aux médias
Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca
SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias
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