TORONTO, le 29 mai 2026 /CNW/ - Tandis que l'économie mondiale évolue rapidement, le gouvernement du Canada se concentre sur ce qu'il peut contrôler : appuyer le recrutement, la formation et l'embauche de 100 000 nouveaux travailleurs qualifiés des métiers désignés Sceau rouge au cours des cinq prochaines années afin de donner suite aux priorités du Canada en matière de logement, d'infrastructure et de défense par l'intermédiaire de l'initiative Une Équipe Canada forte.

Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu, a rencontré de jeunes Canadiens qui font la démonstration de leurs compétences aux Olympiades canadiennes des métiers et des technologies, organisées par Compétences Canada, à Toronto, en Ontario. Elle a également pris part à une table ronde avec des participants, dans le cadre de laquelle elle a parlé des mesures que le gouvernement du Canada entend prendre pour recruter, former et embaucher de nouveaux travailleurs qualifiés des métiers désignés Sceau rouge.

Les Olympiades canadiennes des métiers et des technologies sont les seules Olympiades nationales multimétiers et multitechnologies destinées aux étudiants et aux apprentis du pays. Chaque année, plus de 550 participants venus de toutes les régions du Canada s'affrontent dans plus de 40 épreuves. Cet événement permet d'acquérir une expérience professionnelle et offre à des milliers d'étudiants la possibilité de découvrir les carrières dans les métiers spécialisés.

L'avenir du Canada repose sur ceux qui le bâtissent. C'est pourquoi le gouvernement du Canada propose des mesures visant à aider les travailleurs et les jeunes à acquérir les compétences et l'expérience dont ils ont besoin, et à obtenir le soutien indispensable à leur réussite. Grâce au nouvel investissement de 6 milliards de dollars prévu dans la mise à jour économique du printemps, nous facilitons l'accès à l'apprentissage, à la formation et à des possibilités enrichissantes.

Recrutement : Nous accorderons 2 milliards de dollars afin d'offrir à de jeunes Canadiens des stages rémunérés qui les préparent au monde du travail et qui mènent directement à des programmes d'apprentissage agréés. Cet investissement contribuera également au lancement du Service d'apprentissage pour bâtir le Canada, qui permettra d'offrir une subvention salariale pouvant atteindre 10 000 $ à la première année d'un apprenti, de jumeler les apprentis à des possibilités d'emploi et d'offrir une orientation et une aide concrètes aux employeurs en matière d'embauche, de formation et de maintien en poste des apprentis.

Formation : Nous dynamiserons et moderniserons la formation des apprentis afin qu'ils deviennent plus rapidement des travailleurs qualifiés des métiers désignés Sceau rouge grâce à un investissement de 331 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2026-2027, et de 18 millions de dollars par la suite. Nous accélérerons le passage du programme Sceau rouge à l'ère numérique en mettant en place des examens en ligne, des carnets numériques et des justificatifs de connexion sûrs afin de réduire les délais pour obtenir une certification, notamment en créant un seul numéro national d'apprenti enregistré. Nous élargirons le Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical afin que les centres de formation relevant des syndicats puissent rénover leurs installations, accroître leur capacité et investir dans l'achat d'équipement moderne.

Embauche : Nous accorderons 3,4 milliards de dollars sur cinq ans, à compter de 2026‑2027, et 468 millions de dollars par la suite, pour relever les défis susceptibles d'empêcher les apprentis de mener à bien leur formation et d'accéder à un emploi permanent. Nous offrirons une prime à la réussite de 5 000 $ aux apprentis qui obtiennent une certification Sceau rouge. Grâce à la subvention à la formation d'apprentissage, nous fournirons un supplément de revenu de 400 dollars par semaine pendant que les apprentis suivent une formation technique obligatoire en salle de classe. Ce montant correspond à une aide financière pouvant atteindre 16 000 $ par apprenti, versée en supplément des prestations d'assurance-emploi.



Nous aiderons les personnes qui sont déjà sur le marché du travail à trouver plus facilement des possibilités intéressantes, en prenant les mesures suivantes :

Aider les gens de métier à aller là où est le travail : Bonifier la déduction pour la mobilité de la main-d'œuvre afin qu'il soit plus abordable pour les travailleurs qualifiés de se rendre là où se trouvent les emplois disponibles.

Encourager la propriété collective : Rendre permanente l'exonération fiscale accordée aux fiducies collectives des employés, afin d'aider plus de travailleurs à partager la réussite des entreprises qu'ils contribuent à bâtir.

Le gouvernement du Canada transforme notre économie en passant de la dépendance à la résilience. La Mise à jour économique du printemps de 2026 permet de veiller à ce que tous les Canadiens puissent contribuer à bâtir un Canada fort et partager son succès.

Citations

« Alors que les travailleurs et les jeunes Canadiens façonnent leur avenir, nous veillerons à ce qu'ils ne soient pas laissés pour compte. Des événements comme les Olympiades canadiennes des métiers et des technologies aident les jeunes travailleurs à explorer leurs perspectives de carrière dans les métiers spécialisés tout en leur permettant de s'accomplir pleinement. En aidant les gens à entreprendre leur carrière, nous supprimons les obstacles à la formation et nous ouvrons la voie à des possibilités d'emploi valorisantes et bien rémunérées qui contribuent à façonner le Canada de demain. »

- La ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu

« Nous sommes ravis d'accueillir la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu, aux Olympiades canadiennes des métiers et des technologies. Sa présence témoigne de l'importance d'investir dans la formation dans les métiers spécialisés et les technologies et de reconnaître le rôle vital que ces carrières jouent dans le renforcement de la main-d'œuvre et de l'économie du Canada. Des événements comme les Olympiades donnent aux jeunes Canadiens l'occasion d'explorer des cheminements professionnels pratiques, d'améliorer leurs compétences et de créer des liens avec des leaders de l'industrie. »

- Le directeur général de Compétences Canada, Shaun Thorson

Faits en bref

Près de 1 milliard de dollars sont investis dans le soutien à l'apprentissage chaque année en vue de rendre la formation dans les métiers spécialisés plus accessible. Cela se traduit par des prêts, du financement de projets, des crédits et des déductions d'impôt ainsi que des prestations d'assurance-emploi.

Dans le budget de 2025, le gouvernement a engagé 75 millions de dollars sur trois ans, à compter de cette année, afin d'élargir le Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical, qui appuie la formation d'apprenti en milieu syndical dans les métiers désignés Sceau rouge. Dans la Mise à jour économique du printemps de 2026 , le gouvernement a proposé un investissement supplémentaire de 225 millions de dollars sur cinq ans afin que les centres de formation relevant des syndicats puissent rénover leurs installations, accroître leur capacité et investir dans l'achat d'équipement moderne.

, le gouvernement a proposé un investissement supplémentaire de 225 millions de dollars sur cinq ans afin que les centres de formation relevant des syndicats puissent rénover leurs installations, accroître leur capacité et investir dans l'achat d'équipement moderne. Le gouvernement s'est engagé à doubler le nombre de constructions de logements, faisant passer le total de 250 000 habitations à 500 000.

On estime que d'ici 2033, le nombre d'emplois vacants dans le secteur de la construction se chiffrera à plus de 410 000, et cela comprend le départ à la retraite de 189 000 travailleurs.

La page Web Canada.ca/metiers-specialises fournit aux Canadiens des renseignements sur les métiers spécialisés, y compris sur les programmes d'apprentissage et l'aide financière offerte pendant la formation.

Liens connexes

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Personnes-ressources : Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Jennifer Kozelj, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected], Suivez-nous sur X