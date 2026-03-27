HALIFAX, NS, le 27 mars 2026 /CNW/ - Le monde évolue rapidement. Par conséquent, le nouveau gouvernement du Canada se concentre sur ce qu'il peut contrôler : bâtir une économie canadienne plus forte, plus durable et plus indépendante, une économie plus résiliente face aux chocs mondiaux. Pour mener à bien cette mission, le nouveau gouvernement du Canada établit des partenariats avec les provinces et les territoires en vue de réaliser de grands projets d'infrastructure qui permettront de diversifier nos exportations, de créer des milliers de carrières accompagnées de bons salaires et de libérer le plein potentiel du Canada en tant que superpuissance énergétique mondiale.

Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney et le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Tim Houston, ont annoncé une nouvelle entente de collaboration entre la Nouvelle-Écosse et le Canada en ce qui a trait aux évaluations environnementales et aux évaluations d'impact.

Cette entente permettra d'adopter l'approche « un projet, une évaluation » pour les grandes initiatives d'infrastructure mises en œuvre en Nouvelle-Écosse. Le Canada et la Nouvelle-Écosse établiront un processus d'évaluation simplifié et souple qui réduira au minimum les chevauchements et accélérera la réalisation des grands projets tout en renforçant les mesures de protection environnementale et en respectant les droits des peuples autochtones. L'entente permet aux deux gouvernements d'adopter le processus d'évaluation le plus efficace selon les cas, soit en s'appuyant sur le processus de la Nouvelle-Écosse, soit en mettant en œuvre une approche coordonnée entre le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial.

La nouvelle entente de collaboration permettra d'instaurer les conditions nécessaires pour construire plus rapidement des infrastructures d'envergure, y compris pour la production d'électricité et un réseau de transport d'électricité solide et intégré. Ensemble, le Canada et la Nouvelle-Écosse exploitent pleinement le potentiel du pays et font du Canada et de la côte atlantique une destination de choix pour les investissements.

Cette entente s'appuie sur la solide tradition de partenariat entre les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse, qui repose sur des priorités communes, notamment le renforcement de la sécurité, de la stabilité et de la prospérité. Il s'agit de la cinquième entente sur les évaluations d'impact conclue entre le Canada et une province, après celles signées avec l'Île-du-Prince-Édouard, l'Ontario, le Nouveau-Brunswick et la Colombie-Britannique. Le Canada collabore actuellement avec d'autres provinces, soit le Manitoba et l'Alberta, en vue d'atteindre ce même objectif.

Citations

« L'entente conclue aujourd'hui entre le Canada et la Nouvelle-Écosse permet à nos gouvernements de réaliser de grands projets rapidement, ensemble. En allégeant les formalités administratives et en rationalisant les processus d'approbation, nous réaliserons les grands projets d'infrastructure qui vont alimenter nos industries, créer des milliers d'emplois bien rémunérés pour des Canadiennes et des Canadiens, et libérer le plein potentiel du Canada en tant que superpuissance mondiale en matière d'énergie propre. Ensemble, nous bâtissons une Nouvelle-Écosse forte afin de bâtir un Canada fort. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

« La demande mondiale pour des sources d'énergie et des ressources minérales fiables, durables et éthiques se maintient, et la Nouvelle-Écosse est prête à relever le défi. Grâce à cette entente, le Canada et la Nouvelle-Écosse unissent leurs forces pour débloquer rapidement les nombreuses retombées du secteur énergétique de notre province, tout en renforçant la résilience et la compétitivité de notre pays. »

-- L'hon. Tim Houston, premier ministre de la Nouvelle-Écosse

« À une époque où la dynamique du commerce mondial est instable, cette entente représente exactement le type de mesure décisive dont le Canada a besoin. En adoptant une approche "un projet, une évaluation" à l'égard des études d'impact sur l'environnement relatives aux grands projets, le gouvernement du Canada et la province de la Nouvelle-Écosse élimineront le double emploi, accéléreront les approbations et renforceront la confiance des investisseurs. »

-- L'hon. Dominic LeBlanc, président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre responsable du Commerce Canada-États-Unis, des Affaires intergouvernementales, du Commerce intérieur et de l'Unité de l'économie canadienne

« Cette entente vise à accélérer l'examen des projets, tout en veillant à ce qu'ils soient réalisés comme il se doit. En collaboration avec la Nouvelle-Écosse, nous soutenons le développement durable, protégeons l'environnement, renforçons notre économie et respectons nos obligations envers les peuples autochtones. »

-- L'hon. Julie Aviva Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature

« Il est temps de bâtir à nouveau de grandes choses. Pour ce faire, nous réformons en profondeur l'administration publique afin de passer de la question de "savoir s'il faut bâtir" à celle de "comment bâtir". Dans l'ensemble de notre secteur de l'énergie et des ressources naturelles, en Nouvelle-Écosse et partout au Canada, nous nous engageons à agir sans tarder. Ensemble, nous mettrons en place les infrastructures, les systèmes et les partenariats nécessaires pour garantir que l'économie canadienne reste forte, durable et souveraine. »

-- L'hon. Tim Hodgson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Aujourd'hui plus que jamais, nous devons accélérer la mise en œuvre des projets et offrir davantage de certitude et de clarté réglementaire à la population de la Nouvelle-Écosse, aux communautés, aux entreprises et aux investisseurs, tout en maintenant en place nos normes environnementales rigoureuses. Cette entente nous rapproche d'une prospérité durable et favorisera la mise en chantier d'autres projets d'énergie propre qui nous aideront à réaliser nos objectifs de réduction des gaz à effet de serre et à atteindre la carboneutralité d'ici 2050. »

-- L'hon. Timothy Halman, ministre de l'Environnement et du Changement climatique de la Nouvelle-Écosse

Faits saillants

L'entente conclue aujourd'hui entre le Canada et la Nouvelle-Écosse est la cinquième du genre, après celles conclues avec l'Île-du-Prince-Édouard, l'Ontario, le Nouveau-Brunswick, et celle qui avait été conclue précédemment avec la Colombie-Britannique. De plus, l'entente prévue avec le Manitoba a fait l'objet de consultations et est en cours de finalisation.

Plus tôt ce mois-ci, le Canada et l'Alberta ont conclu une entente de principe, pour laquelle les consultations publiques s'achèvent aujourd'hui. Nous travaillons à finaliser l'entente au plus tard le 1 er avril 2026.

avril 2026. Au début du mois, le premier ministre Carney a annoncé de nouveaux projets dans l'Arctique et dans le Nord canadien soumis au Bureau des grands projets, en complément des deux séries de projets déjà annoncées à l'échelle nationale (voir les première et deuxième séries de projets). Ces projets représentent un investissement potentiel total de plus de 126 milliards de dollars dans notre économie et permettront de créer des milliers d'emplois bien rémunérés pour les Canadiennes et les Canadiens.

Le Bureau des grands projets prévoit 40 millions de dollars sur trois ans pour accroître la capacité des peuples autochtones à participer de manière soutenue à de grands projets dès leurs premières étapes.

Selon une étude récente de Statistique Canada, les exigences réglementaires au Canada ont augmenté de 2,1 % par année entre 2006 et 2021 (37 % au total). Cette augmentation a fait chuter de 9 % la croissance des investissements dans le secteur des entreprises.

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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