CHARLOTTETOWN, PE, le 11 mai 2026 /CNW/ - Le Canada a besoin d'un réseau de transport efficace, durable et fiable pour demeurer concurrentiel. C'est pourquoi le gouvernement du Canada investit dans des projets d'infrastructure stratégique dans les ports canadiens et des corridors maritimes verts.

Le ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, Steven MacKinnon, a annoncé aujourd'hui un investissement pouvant atteindre 14,3 millions de dollars pour Charlottetown Harbour Authority Inc. dans le cadre du volet Ports propres du Programme de corridors maritimes verts.

Le projet prévoit un financement pour l'installation d'une infrastructure d'alimentation à quai au port de Charlottetown, ce qui permettra aux navires océaniques d'éteindre leurs moteurs lorsqu'ils sont amarrés et de se connecter au réseau électrique local, réduisant ainsi la pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre.

Les transports représentent environ 25 % des émissions de gaz à effet de serre au Canada, ce qui en fait un secteur clé dans la transition du Canada vers une économie à faibles émissions de carbone.

En investissant dans des infrastructures portuaires modernes et des technologies maritimes propres, le gouvernement du Canada renforce les chaînes d'approvisionnement, réduit les émissions et met en place un réseau de transport plus efficace, résilient et durable sur lequel les Canadiens et Canadiennes peuvent compter.

Citation

« Le réseau de transport maritime du Canada doit être efficace, fiable et durable pour soutenir une économie forte et concurrentielle. Dans le cadre du volet Ports propres du Programme de corridors maritimes verts, nous investissons dans des projets partout au pays, depuis l'alimentation à quai à Charlottetown jusqu'aux solutions novatrices qui réduisent les émissions et modernisent nos ports. Ces investissements aideront à décarboniser le secteur maritime et à bâtir un avenir plus propre pour les Canadiens et Canadiennes. »

L'honorable Steven MacKinnon

Ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes

« La réduction des émissions nécessite de véritables infrastructures, et l'alimentation à quai en fait partie intégrante. Le port de Charlottetown est l'une des escales préférées de nos passagers et passagères, et des investissements comme celui-ci aident à assurer son avenir pour les années à venir. C'est grâce à un réel travail d'équipe entre le gouvernement, nos partenaires portuaires et le secteur maritime que nous avons pu réaliser ce type de progrès significatif, tant pour notre industrie que pour la communauté locale. »

Beth Bodensteiner

Présidente de Holland America Line

« Cet investissement représente un pas en avant décisif pour le port de Charlottetown et l'Île-du-Prince-Édouard alors que nous continuons à développer des infrastructures de croisière plus propres et plus durables. D'ici 2030, plus de cinq ports de renom dans l'itinéraire Canada-Nouvelle-Angleterre devraient offrir des capacités d'alimentation à quai, ce qui reflète la transition de l'industrie des croisières vers des activités moins polluantes et des communautés portuaires plus durables. L'alimentation à quai est un investissement essentiel dans l'avenir de notre port, car elle favorise la décarbonisation des activités de croisière tout en faisant progresser les initiatives environnementales et d'énergie verte globales de l'Île-du-Prince-Édouard. Ce projet témoigne de notre engagement en faveur d'une croissance responsable, de l'innovation et de la construction d'un avenir plus durable pour notre secteur riverain et notre communauté. »

Mike Cochrane

PDG de Port Charlottetown

Les faits en bref

Le transport est la deuxième plus grande source d'émissions de gaz à effet de serre (GES) au Canada et représente le quart de toutes les émissions de GES au pays.

Le Programme de corridors maritimes verts finance des projets qui contribuent à l'établissement de corridors maritimes verts et à la décarbonisation du secteur maritime le long des Grands Lacs, de la Voie maritime du Saint-Laurent et des côtes est et ouest du Canada.

Le Programme de corridors maritimes verts vise à : lutter contre les impacts des émissions du transport maritime sur les communautés et les écosystèmes environnants; aider à accélérer le lancement de la prochaine génération de navires propres; investir dans la technologie d'alimentation à quai; accorder la priorité aux navires à faible émission et à faible bruit dans les ports.

En 2021, le Canada a signé la Déclaration de Clydebank (en anglais seulement) pour appuyer l'établissement de corridors maritimes verts, c'est-à-dire des routes maritimes zéro émission entre deux ou plusieurs ports. Le Canada s'est engagé à établir des partenariats, avec la participation des ports, des exploitants et d'autres parties prenantes du transport maritime, pour accélérer la décarbonisation du secteur du transport maritime et de son approvisionnement en carburant grâce à des projets de corridors maritimes verts.

En 2023, les membres du G7 se sont engagés à appuyer l'établissement d'au moins 14 corridors maritimes verts d'ici le milieu de la présente décennie, ce qui a amené le gouvernement du Canada à créer le Programme de subventions et de contributions pour les corridors maritimes verts de 149,7 millions de dollars cette même année.

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SOURCE Transport Canada - Ottawa

Personnes-ressources: Marie-Justine Torres, Attachée de presse et conseillère principale en communications, Cabinet de l'honorable Steven MacKinnon, Ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, Ottawa, 613-327-5918, [email protected]; Relations avec les médias: Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]