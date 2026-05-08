OTTAWA, ON, le 8 mai 2026 /CNW/ - Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.



Toronto (Ontario) 14 h 00 Le premier ministre prononcera une allocution lors du Sommet mondial pour l'action et le progrès de 2026.

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pour confirmer leur présence. Des détails concernant la participation seront fournis au moment de l'inscription. Les représentants des médias sont priés d'arriver au plus tard à 13 h 00.

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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