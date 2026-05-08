Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
08 mai, 2026, 17:58 ET
OTTAWA, ON, le 8 mai 2026 /CNW/ - Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
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Toronto (Ontario)
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14 h 00
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Le premier ministre prononcera une allocution lors du Sommet mondial pour l'action et le progrès de 2026.
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Notes à l'intention des médias :
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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
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