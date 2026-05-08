TORONTO, le 8 mai 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré le président du Guyana, Mohamed Irfaan Ali, à Toronto, en Ontario.

Les dirigeants ont mis en relief les liens solides qui unissent le Canada et le Guyana, lesquels sont renforcés par plus de 100 000 Canadiennes et Canadiens d'origine guyanienne. Le Guyana est l'un des principaux partenaires commerciaux du Canada au sein de la communauté des Caraïbes (CARICOM).

Les dirigeants ont discuté du rôle du Canada en tant que partenaire fiable sur le plan du commerce et de l'investissement ainsi que des occasions d'accroître les investissements du Canada au Guyana dans un certain nombre de secteurs, notamment l'énergie, les technologies, l'agriculture et l'exploitation minière.

Le premier ministre Carney a offert ses meilleurs vœux à l'occasion du Forum des gens d'affaires organisé par la Chambre de commerce Canada-Guyana à Toronto cette semaine, pour marquer le 60e anniversaire d'indépendance du Guyana et souligner les relations diplomatiques entre les deux pays. Le premier ministre se réjouit à l'idée de se rendre au Guyana prochainement.

Le premier ministre et le président ont convenu de rester en contact étroit.

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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