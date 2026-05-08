OTTAWA, ON, le 8 mai 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney s'est entretenu avec le président du Liban, Joseph Aoun.

Le premier ministre Carney a exprimé l'amitié et la solidarité du Canada avec le peuple libanais face aux destructions massives, aux déplacements de population et à la perte de vies civiles. Il a réitéré le soutien du Canada au Liban, notamment de l'aide humanitaire pour le peuple libanais, ainsi qu'un appui à la paix et à la sécurité, particulièrement par l'intermédiaire de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban.

Le premier ministre a indiqué qu'il soutient sans réserve les efforts déployés par le gouvernement du Liban pour désarmer le Hezbollah. Il a condamné les attaques incessantes du Hezbollah contre Israël et a appelé à la poursuite des progrès en matière de désarmement, avec le soutien de la communauté internationale.

Le premier ministre Carney a condamné l'invasion illégale du Liban par Israël et a réitéré le soutien indéfectible du Canada à la souveraineté et à l'intégrité territoriale du Liban. Il a souligné l'importance de maintenir un véritable cessez-le-feu et de créer les conditions permettant aux civils déplacés de rentrer chez eux en toute sécurité.

Le premier ministre a souligné que le Canada était prêt à collaborer avec ses partenaires afin de protéger les civils, de favoriser la stabilité à long terme de la région et de soutenir les efforts de désescalade. Il a souligné que le Canada est l'un des principaux fournisseurs d'aide internationale au Liban, lui ayant versé plus de 800 millions de dollars en aide depuis 2016.

Les deux dirigeants ont convenu de rester en contact étroit.

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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