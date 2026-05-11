WHITEHORSE, YT, le 11 mai 2026 /CNW/ - Le contexte commercial mondial évolue rapidement, ce qui crée une incertitude et des défis pour les travailleurs, les industries et les collectivités d'un bout à l'autre du pays. Ainsi, le gouvernement du Canada se concentre sur ce qu'il peut contrôler : bâtir un pays plus fort et plus résilient. Tous les ordres de gouvernement doivent agir avec détermination afin de protéger les emplois, de renforcer les économies locales et de faire en sorte que les travailleurs puissent s'adapter à l'évolution des réalités économiques.

Les travailleurs dont les emplois ont été directement ou indirectement touchés par les droits de douane imposés à l'échelle mondiale recevront un soutien qui les aidera à s'adapter, à se recycler et à réussir, à la suite d'un accord de partenariat annoncé aujourd'hui par la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu, en compagnie de la ministre du Développement économique, du Tourisme et de la Culture du Yukon, l'honorable Jen Gehmair.

Plus précisément, une somme de 1,5 million de dollars sur trois ans sera investie dans la nouvelle Réponse tarifaire pour la main-d'œuvre Canada-Yukon afin de soutenir les travailleurs et les employeurs des secteurs de la construction, des transports et minier, ainsi que d'autres travailleurs et employeurs touchés directement et indirectement par les droits de douane et des fluctuations du marché mondial. Ce nouveau financement aidera jusqu'à 200 travailleurs du Yukon à acquérir de nouvelles compétences et à profiter de nouvelles possibilités.

Les mesures de soutien seront offertes par l'intermédiaire du réseau de l'emploi et de la formation du Yukon financé dans le cadre des ententes sur le développement du marché du travail. Ceci permettra d'offrir en temps voulu de l'aide locale et personnalisée aux travailleurs pour qui il pourrait être avantageux de se recycler ou de recevoir une aide à l'emploi à mesure qu'ils se redirigent vers de nouvelles possibilités. Ces travailleurs comprennent les suivants :

les travailleurs sans emploi qui souhaitent acquérir de nouvelles compétences pour les emplois à forte demande;

les travailleurs dont les employeurs participent à des accords de Travail partagé afin qu'ils puissent perfectionner leurs compétences ou se réorienter à mesure que ces industries s'adaptent;

les employés qui souhaitent acquérir de nouvelles compétences pour améliorer leur résilience au sein d'entreprises touchées directement par les droits de douane et les fluctuations du marché mondial ou de leurs chaînes d'approvisionnement ou au sein de collectivités qui dépendent fortement de ces entreprises, comme les collectivités à industrie unique.

La mise en œuvre de l'accord de partenariat s'appuiera sur les mécanismes existants, nouveaux ou améliorés, et sera éclairée par les commentaires des représentants des travailleurs et des entreprises. Une coordination directe avec les entreprises touchées qui a pour but de protéger les emplois et de renforcer le partage des données offrira aux travailleurs touchés par les droits de douane et à ceux qui participent à des accords de Travail partagé de meilleures possibilités de perfectionnement ou de réorientation dans un contexte économique en évolution.

Cette nouvelle approche transformatrice témoigne de l'engagement commun des gouvernements du Canada et du Yukon à soutenir les Canadiens pendant une période d'ajustement économique important, tout en bâtissant une main-d'œuvre solide et confiante, afin que les travailleurs puissent composer avec le contexte mondial incertain et que les industries puissent demeurer concurrentielles sur les marchés internationaux.

Citations

« La main-d'œuvre canadienne est plus forte quand les employeurs et les partenaires de formation travaillent ensemble. À mesure que le commerce mondial se transforme, aucun travailleur ne sera laissé pour compte. Grâce à l'initiative de Réponse tarifaire pour la main-d'œuvre, nous fournissons les outils et la formation dont les travailleurs ont besoin pour obtenir de bons emplois et continuer de bâtir des collectivités fortes afin que le Canada demeure résilient malgré les défis entraînés par le contexte mondial. »

- La ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu

« Les Yukonnais sont connus pour être résilient et novateurs. Ils s'adaptent aux changements et surmontent les obstacles mis sur leur chemin. La main-d'œuvre sur notre territoire se montre à la hauteur de sa réputation en cette époque où l'économie mondiale change et où l'importance du Nord vient jouer un rôle de plus en plus central dans le renforcement de notre indépendance économique. Je tiens à remercier la ministre Hajdu et le gouvernement du Canada de nous soutenir dans nos efforts pour veiller à ce que la main-d'œuvre yukonaise soit équipée pour surmonter les difficultés. »

- La ministre du Développement économique, du Tourisme et de la Culture du Yukon, l'honorable Jen Gehmair.

« L'économie mondiale change rapidement et notre priorité doit être de permettre aux travailleurs d'acquérir les compétences dont ils ont besoin pour réussir, aujourd'hui et demain. Dans le cadre du partenariat qui lie les gouvernements du Canada et du Yukon, nous collaborons étroitement avec les syndicats et les acteurs de l'industrie pour aider les travailleurs à réorienter leur carrière ou à perfectionner leurs compétences, et ainsi saisir les occasions qui se présenteront dans les secteurs prioritaires comme la construction, le transport et l'exploitation minière. Cela renforcera la main-d'œuvre du Yukon ainsi que sa polyvalence et aidera les collectivités à croître durablement. »

- Le secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique, Brendan Hanley

Faits en bref

Par l'intermédiaire de la Réponse tarifaire pour la main-d'œuvre Canada-Yukon, les gouvernements du Canada et du Yukon fournissent une formation et des services à l'emploi ciblés financés par les cotisations à l'assurance-emploi des travailleurs et des employeurs, ce qui aide les travailleurs à retourner plus rapidement sur le marché du travail et renforce la résilience des collectivités.

Le gouvernement du Canada investit aussi six millions de dollars chaque année par l'intermédiaire des ententes sur le développement du marché du travail et des ententes sur le développement de la main-d'œuvre au Yukon, qui offrent de la formation et des services à l'emploi à environ 700 personnes chaque année, y compris : 200 personnes qui ont obtenu un emploi dans un délai de six mois environ après avoir reçu du soutien; 250 jeunes (âgés de 15 à 29 ans); 200 travailleurs en milieu de carrière (âgés de 35 à 54 ans); 400 travailleurs des métiers spécialisés, y compris 200 apprentis.



À l'échelle nationale, l'accord prépare les travailleurs à profiter de nouvelles possibilités, comme celles qui seront créées dans le cadre d'initiatives nationales, notamment Grands projets, Maisons Canada et la Stratégie industrielle de défense.

En mars 2026, le taux de chômage du Yukon s'établissait à 3,9 %.

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SOURCE Emploi et Développement social Canada

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