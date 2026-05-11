GATINEAU, QC, le 11 mai 2026 /CNW/ - La ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu, et le ministre de l'Emploi, de l'Économie, du Commerce et de l'Immigration de l'Alberta, l'honorable Joseph Schow, seront à Edmonton afin d'annoncer du financement destiné à aider les travailleurs de l'Alberta à acquérir de nouvelles compétences et à saisir les nouvelles occasions qui se présentent.

Les ministres seront accompagnés par la ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, l'honorable Eleanor Olszewski, et le député de Edmonton Riverbend, Matt Jeneroux.

Une séance de photos et un point de presse suivront l'annonce.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés.

Date : Le mardi 12 mai 2026



Heure : 12 h (HAR)



Lieu : Apollo-Clad Laser Cladding

4112, rue 91A (N.-O.)

Edmonton (Alberta)

Notes pour les médias :

Pour vous inscrire, envoyez un courriel à [email protected] en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse.

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SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements : Jennifer Kozelj, Conseillère principale en communication et attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]; Renseignements aux médias, Hunter Baril, Attaché de presse, Emploi, Économie, Commerce et Immigration, Gouvernement de l'Alberta, 780-619-5774, [email protected]