TORONTO, le 28 juin 2023 /CNW/ - Reconnaissant l'immense valeur et le potentiel de transformation que les professionnels de la science, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STIM) apportent au pays, le système canadien Entrée express est maintenant adapté pour offrir une voie simplifiée et efficace aux personnes ayant une expertise dans ces domaines critiques. En donnant la priorité à l'invitation de nouveaux arrivants qualifiés ayant une expérience en STIM, le Canada vise à répondre à la demande croissante de talents et à combler des postes clés qui contribuent à la croissance économique et au progrès technologique du pays.

Les secteurs clés du Canada connaissent des pénuries de main-d'œuvre, et l'immigration aide à combler ces lacunes. Le mois dernier, le ministre Fraser a annoncé de nouveaux changements au système Entrée express par l'intermédiaire d'une sélection axée sur les ensembles. Ces changements aident à répondre aux besoins de main-d'œuvre qui appuient un objectif économique déterminé et à renforcer l'immigration francophone en invitant les candidats ayant une expérience de travail ou une capacité linguistique particulière à présenter une demande de résidence permanente.

Aujourd'hui, l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, a annoncé, au nom de l'honorable ministre Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, que la première ronde STIM pour la sélection axée sur les ensembles ouvrira la semaine du 5 juillet. Cet accent sur les candidats qui possèdent une expertise en STIM (y compris les scientifiques de données, les développeurs et programmeurs de logiciels, les mathématiciens, les statisticiens, les actuaires et les ingénieurs électriciens et électroniciens) aidera le secteur des sciences et de la technologie du Canada, en attirant les talents dont les entreprises ont besoin pour stimuler l'innovation et réaliser leur potentiel de croissance.

Cette annonce marque une étape importante dans l'engagement du Canada à attirer les meilleurs talents mondiaux et à consolider sa position de chef de file en recherche, en développement et en innovation. En invitant plus de travailleurs qualifiés dans ces professions, la sélection fondée sur la catégorie appuie l'engagement du Canada d'accueillir des professionnels en demande dans les collectivités du pays. Aux côtés des cycles d'invitations générales, ces rondes de sélection fondée sur la catégorie se poursuivront tout au long de l'année, et d'autres détails seront annoncés au cours des prochaines semaines.

Cette annonce fait progresser les efforts du gouvernement du Canada visant à maintenir en poste et à recruter les meilleurs candidats pour relever les défis liés à l'effectif en STIM, et s'appuie sur le lancement récent de la Stratégie d'attraction de talents technologiques.

« La capacité du Canada de demeurer à la fine pointe de la science, de la technologie, du génie et des mathématiques dépend en grande partie de sa capacité de recruter des talents de premier plan provenant de partout dans le monde. Je suis ravi d'annoncer cette ronde de sélection axée sur les ensembles STIM avec mon collègue, le ministre Champagne, qui permettra d'accroître l'accès à la résidence permanente pour les travailleurs qualifiés ayant une expérience en STIM. Nous sommes impatients d'accueillir ces nouveaux arrivants talentueux et innovateurs dans notre pays. »

- L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« L'une des principales forces du Canada est sa capacité d'attirer des talents. Cette nouvelle ronde de sélection par catégorie axée sur les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques contribuera à soutenir notre secteur des sciences et de la technologie ainsi que les gens qui y travaillent, en attirant en plus grand nombre les talents spécialisés dont les entreprises ont besoin pour innover et réaliser leur potentiel de croissance. Si l'on tient compte à la fois de sa capacité incomparable d'attirer des talents et de la capacité d'innovation de son milieu de l'entrepreneuriat, le Canada est certainement le meilleur endroit au monde pour démarrer et faire croître une entreprise de technologie. »

- L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

Entrée express est le système de gestion des demandes phares du Canada pour les personnes qui cherchent à immigrer de façon permanente par le biais du Programme fédéral des travailleurs qualifiés, du Programme fédéral des métiers spécialisés, de la Catégorie de l'expérience canadienne et d'une partie du Programme des candidats des provinces.

En juin 2022, le gouvernement du Canada a apporté des modifications à la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés pour permettre la sélection des immigrants en fonction d'attributs clés qui appuient les priorités économiques, comme une expérience de travail précise ou la connaissance du français.

pour permettre la sélection des immigrants en fonction d'attributs clés qui appuient les priorités économiques, comme une expérience de travail précise ou la connaissance du français. Le 31 mai 2023, le ministre Fraser a annoncé le tout premier lancement de la sélection axée sur les ensembles, un nouveau processus visant à accueillir les nouveaux arrivants qualifiés ayant une expérience de travail dans des emplois prioritaires en tant que résidents permanents.

Les ensembles ont été déterminés à la suite de vastes consultations auprès des partenaires provinciaux et territoriaux, des intervenants et du public, ainsi que d'un examen des besoins du marché du travail. Une liste complète des emplois admissibles pour les nouveaux ensembles est accessible sur notre site Web.

L'immigration représente près de 100 % de la croissance de la main-d'œuvre au Canada, ce qui contribue à remédier aux pénuries de main-d'œuvre dans des secteurs clés.

En vertu de l'Accord Canada-Québec, le Québec établit ses propres niveaux d'immigration. De 2018 à 2022, les admissions dans le cadre du Programme fédéral des hautes compétences représentaient entre 34 % et 40 % de l'ensemble des admissions francophones hors Québec.

